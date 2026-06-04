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Vodicí psi změří síly v Liberci, prověří je i autobus plný obřích plyšáků

Matěj Klimša
  11:26
Vodicí psi pro nevidomé změří své síly na mistrovství České republiky, které už tradičně hostí Liberec. Letošního jubilejního desátého ročníku se v Liebiegově paláci a jeho okolí zúčastní tuto sobotu celkem sedmnáct nevidomých se svými psy. Trasa závodu se skládá ze dvou částí, takzvaných frekvencí.

„Jedna frekvence trvá přibližně deset minut. Pejsek musí najít schody, dveře, eskalátor, bezpečně přejít křižovatku, najít lavičku. Další částí je poslušnost, to znamená udržení psa na místě nebo přivolání na povel,“ přiblížil organizátor závodu Roman Vaněk.

Ceny, které vyrobil Filip Lukavec.

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Samotní závodníci zároveň dostanou ještě klapky na oči, a to kvůli férovosti. Někteří lidé s vodicím psem totiž o zrak nepřišli kompletně.

Na soutěžící bude dohlížet šest rozhodčích, kteří také vybírají a připravují samotnou trasu. Letošní novinkou bude disciplína v autobusu.

„Pejsek bude muset najít dveře, navést nevidomého do autobusu, najít místo k sezení a potom s ním vystoupit. Máme tu dokonce i sbírku obřích plyšáků, které do autobusu posadíme místo lidí,“ popsal Vaněk.

Pes označí sedadlo tlapkami

Díky plyšákům bude mít vodicí pes pocit, že jsou místa ve vozidle obsazená. Pes sedadlo označí tak, že se na něj postaví packami a nevidomému dá najevo, že si může sednout.

„Také je naučený, že když mu dám povel zastávka, tak mě navede přímo k ceduli, kde autobus zastavuje,“ dodal Vaněk, který sám o zrak přišel.

„Trvalo mi asi rok, než jsem se z toho vzpamatoval. Na nohy mě postavil můj vodicí pejsek Nabu. Už je mu třináct a půl roku, špatně chodí, ale jsem rád, že ještě trošku funguje,“ svěřil se Vaněk, který je zároveň zakladatelem spolku pro nevidomé Život jde dál.

Vaněk vyprávěl, že začal víc žít až po oslepnutí. „Můj život je velmi aktivní, manželka mi někdy říká, že už mě nestíhá. Snažím se žít a užívat si. Lidé se mě ptají, jestli bych chtěl ještě vidět, já říkám, že už ne. Třicet let jsem život viděl a teď si ho užívám takhle.“

Ručně dělané trofeje

Nevidomí, kteří na republikovém mistrovství obsadí první tři místa, získávají speciální skleněnou trofej. Autorem té letošní je novoborský sklář Filip Lukavec.

Filip Lukavec vytvořil pro mistrovství ČR vodicích psů v Liberci originální trofeje.

„Je to ruční výroba od začátku do konce. Na každé z nich je obtisk tlapky. Uvnitř plastiky jsou bubliny, které vznikají při tavení, vypadá to jako galaxie ve skle,“ popsal Lukavec, který trofeje vítězům osobně předá.

„Celý program jsme se snažili pojmout tak, aby byl i pro širokou veřejnost a aby to nebylo pouze o závodu. Vstup bude zdarma s tím, že budou po areálu rozmístěné QR kódy a pokud budou návštěvníci chtít, tak budou moci přispět na činnost spolku Život jde dál,“ zve lidi na sobotní šampionát vodicích psů ředitel Paláce Liebieg Michael Dufek.

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