Semilsku hrozilo, že lidé přijdou o pitnou vodu. Pomohly hloubkové vrty

Náročnou, tři roky připravovanou akci, sdružení právě dokončilo. Lidé z celého Semilska byli dosud závislí jen na vodě z potoka Vošmenda. Ta tekla do úpravny v Příkrém. Jenže dlouhodobé sucho začalo působit i na tento potok. Voda začala mizet.

„Průtoky se začaly snižovat až ke kritickým hranicím. Pro každodenní zásobování to sice bylo dostačující, ale kdyby stejný vývoj pokračoval dál, tak by během roku, či dvou let nastal skutečný a skoro neřešitelný problém se zásobováním pitnou vodou. Nalezení náhradního zdroje pro Semilsko se proto pro nás stalo absolutní prioritou,“ nastínil Milan Hejduk, ředitel Vodohospodářského sdružení Turnov.

Dovážet do vodojemů nad Semily vodu odjinud by podle něj bylo při takové velikosti města extrémně náročné. Sdružení proto vsadilo na nové vrty vyhloubené co nejblíže k úpravně.

Pro napojení na úpravnu jsou aktuálně využity tři vrty. Ty jsou dnes připraveny na plnou potřebu výroby pro celé Semilsko. Celá akce přišla na devět milionů korun. Dvěma miliony přispěl Liberecký kraj, tři miliony poslal Státní fond životního prostředí.

„Náhradní zdroj pitné vody je pro nás zcela zásadní a důležitý pro celé město a další obce. V době hrozícího sucha máme nyní velmi kvalitní podzemní vodu,“ řekla starostka Semil Lena Mlejnková.

Vodohospodářské sdružení Turnov chtělo při tomto první pokusu získat potřebné zkušenosti pro další připravované hloubkové vrty v jiných obcích svazku.

„Kvůli nedostatku vody se v současnosti dokončuje devadesátimetrový vrt v Troskovicích. Plánuje se výstavba nového vrtu pro Rovensko a okolní obce. Tam je plán jít až do stometrové hloubky,“ doplnil Milan Hejduk.