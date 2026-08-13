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Chovatelé lépe chrání stáda, škody způsobené útoky vlků druhým rokem klesají

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  14:33
Vlk zachycený fotopastí na Frýdlantsku v roce 2020.

Vlk zachycený fotopastí na Frýdlantsku v roce 2020. | foto: Hnutí Duha

Fotopast v rezervaci Břehyně zachytila nedávno krásné mládě vlka.
Vlčata zachycená fotopastí.
Půlroční mládě vlka zachycené fotopastí na Broumovsku na podzim 2017.
Vlk zachycený fotopastí v Jizerských horách.
8 fotografií
Škody, které působí vlci svými útoky na hospodářská zvířata, v Libereckém kraji druhým rokem klesají, informoval náměstek hejtmana pro životní prostředí a zemědělství Jiří Klápště. „Máme přehled vyplacených škod za první pololetí letošního roku, jde o 436 tisíc korun. Ten pokles je za první pololetí zhruba o 700 tisíc meziročně,“ uvedl.

Zlepšení situace přičítá zejména ochranným opatřením, která zemědělci a chovatelé zavádějí ve větší míře než dříve.

„Pomáhají stáda chránit a chovatelé už aktivně pracují, aby preventivně předešli škodám,“ ocenil Klápště s tím, že lidé využívají možností, které jim v podobě financí na zmíněná opatření poskytuje kraj či stát. Snižování škod lze podle něj také přičítat možnému poklesu počtu samotných predátorů.

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Agentura ochrany přírody a krajiny ČR letos podle informací zveřejněných na webu navratvlku.cz evidovala (k 30. červnu) 23 škodních událostí na území kraje, nejčastěji vlci smrtelně útočili na ovce a skot.

V celkovém porovnání krajů je Liberecký co do počtu útoků na hospodářská zvířata jedním ze tří nejexponovanějších. Nejvíc potíží pak působí vlci obecní v Jihočeském kraji, kde zaznamenali za stejné období 72 škodních událostí.

„Zemědělci, kteří dostali náhrady, musejí mít dobře zabezpečená stáda,“ podotkl hejtman Martin Půta. Díky tomu podle něj nejsou v Libereckém kraji škody tak velké.

Škod hlášených po útocích kormoránů velkých u nás také klesá, v souvislosti s vydrou říční jde podle náměstka o setrvalý stav.

26. září 2023
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