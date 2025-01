V Textilaně se zřítila budova už dřív, odhaluje autorka knihy o fabrice

„Jak to bouchlo, tak to s námi všemi zamávalo,“ říká Bergmanová, která v Textilaně strávila 20 let a nyní pracuje jako pedagožka na Textilní fakultě Technické univerzity v Liberci. Před několika lety dokonce o fabrice napsala knihu.

Jak vám bylo, když jste se dozvěděla, že se utrhla část Blaupunktu?

Nepřekvapilo mě to, protože budova dlouho chátrala. Navíc v ní nedávno hořelo. Ale je to hrozná škoda. Objekt jsem si samozřejmě vyfotila, abych se rozloučila. Ale nebyla to jediná budova, která se v historii Textilany sama zřítila.