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Kraj usiluje o zastávku v Polsku. Záměr brzdí liknavost úřadů i sabotáže na trati

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  13:00
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Trať vede mezi Hrádkem nad Nisou a Žitavou, ale prochází i Polskem, kde však nejde vystoupit. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Liberecký kraj chce novou železniční zastávku v polském Porajówě mezi Hrádkem nad Nisou a Žitavou. Má zlepšit dopravní spojení v Trojzemí. S polskou stranou kraj zároveň řeší opakované poškozování tamní trati, kvůli kterému vlaky nabírají zpoždění.

Podle hejtmana Martina Půty měla zastávka v Porajówě vzniknout po rekonstrukci tratě a všechny tři země – Česko, Polsko a Německo – pro to měly udělat maximum.

„To, že ji ani po letech nemáme, považuji za dlouhodobou neschopnost organizátorů veřejné dopravy najít společné řešení,“ dodává hejtman s tím, že zastávku by měl zaplatit polský správce.

Podle hejtmana někteří lidé – nespokojeni s vyšší rychlostí, jakou vlak územím projíždí – opakovaně přerušují kabely a zabezpečovací zařízení na přejezdu.

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Liberecký kraj chce novou železniční zastávku v polském Porajówě mezi Hrádkem nad Nisou a Žitavou. Má zlepšit dopravní spojení v Trojzemí. S polskou stranou kraj zároveň řeší opakované poškozování...

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