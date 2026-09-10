Kraj usiluje o zastávku v Polsku. Záměr brzdí liknavost úřadů i sabotáže na trati

Podle hejtmana Martina Půty měla zastávka v Porajówě vzniknout po rekonstrukci tratě a všechny tři země – Česko, Polsko a Německo – pro to měly udělat maximum.
„To, že ji ani po letech nemáme, považuji za dlouhodobou neschopnost organizátorů veřejné dopravy najít společné řešení,“ dodává hejtman s tím, že zastávku by měl zaplatit polský správce.
Podle hejtmana někteří lidé – nespokojeni s vyšší rychlostí, jakou vlak územím projíždí – opakovaně přerušují kabely a zabezpečovací zařízení na přejezdu.