Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Vandalové ničí kabely v Polsku, vlaky z Liberce do Varnsdorfu nabírají zpoždění

Autor: ,
  8:58

Trať prochází Polskem i německou Žitavou (archivní snímek) | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Opakované poškozování kabelů a zabezpečení trati i přejezdu na polském území komplikuje v posledních měsících vlakové spojení z Liberce přes Polsko a Německo do Varnsdorfu na Děčínsku. Liberecký kraj proto společně s dopravcem a dalšími partnery hledá možnosti, jak útokům zabránit, omezit jejich dopady na cestující a urychlit obnovení běžného provozu.

Takzvaná Žitavská dráha je druhou nejvytíženější tratí Libereckého kraje, přeshraniční spojení z Liberce využije denně v průměru 2 500 cestujících zejména k cestám do zaměstnání nebo do školy.

Dopravu zajišťuje společnost Die Länderbahn CZ pod značkou Trilex. V minulých letech prošla trať nákladnou rekonstrukcí, což umožnilo vlaky zrychlit, a Liberec tak získal nejen pravidelné rychlé spojení s Varnsdorfem, ale díky návaznostem i do Drážďan, Berlína nebo polské Vratislavi.

Opakovaná poškození optických kabelů na polském území ale spojení komplikují a vlaky nabírají zpoždění.

„Snažím se situaci řešit i přes své kontakty. Když se dozvím, že je zařízení znovu poškozené, volám, kam můžu, aby se závadu podařilo co nejrychleji odstranit. Jízdní řád na trase Liberec – Varnsdorf je nastavený poměrně těsně a počítá se zvýšením rychlosti na trati. Každé takové omezení proto znamená další zpoždění,“ uvedl hejtman Martin Půta.

Pomůže policie

Cílem kraje je stabilizovat provoz ještě před začátkem školního roku, kdy cestujících přibude. Liberecký kraj proto jedná s dopravcem také o nouzových opatřeních včetně zavedení náhradní autobusové dopravy.

„Pro cestující je nejdůležitější, aby se na vlak mohli spolehnout,“ řekl náměstek hejtmana pro dopravu Daniel David. Kraj proto podle něj vyzval k přeshraniční spolupráci policejní i pohraniční složky a požádal správce tratí o urychlení prací při odstraňování škod.

Vandal ohrozil českého strojvedoucího, když napadl německý vlak v Polsku

Trať z Liberce na Žitavu byla původně součástí Jiho-severoněmecké spojovací dráhy a měla zajistit rychlou cestu z Německa přes Česko na jih do Vídně, první vlak tudy projel 1. prosince 1859. Dnes slouží hlavně regionální dopravě.

V posledních dvou letech prošla trasa z Liberce k hranici rekonstrukcí bezmála za 1,24 miliardy korun s cílem zlepšit dopravní spojení směrem do Polska a Německa, zabezpečení tratě a komfort pro cestující. Navazující úsek trati zrekonstruovali i Poláci, vlaky tak mohou na trase jezdit i stokilometrovou rychlostí.

Vlaky jezdí přes polský Porajów.

Vlaky jezdí přes polský Porajów.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Toto je opravdový Český ráj. Z výhledů z této vojenské věže budete nadšeni

Výhledy z rozhledny na vrchu Kozákov, kterou v minulosti využíval Eurotel,...

Redakční putování po zajímavých základnových stanicích tuzemských operátorů nás s Cetinem a O2 zavedlo i na nejvyšší horu Českého ráje. Na Kozákově (745 m n. m.) se od roku 1994 tyčí šestiboká...

V liberecké zoo uhynul lachtan Hugo. Pozřel kus panenky patrně od návštěvníka

V liberecké zoo v noci na sobotu uhynul samec lachtana hřivnatého Hugo. (22....

V liberecké zoo v noci na sobotu uhynul samec lachtana hřivnatého Hugo. Před dvěma dny rozkousal dětskou panenku a některé její části pozřel. Chovatelé ho ráno nalezli ve venkovním bazénu bez známek...

Uhynul z lidské blbosti, smutní po ztrátě lachtana v Liberci. Nejde o první případ

Premium
Návštěvníci liberecké zoo se zastavují u bazénu, který dříve obýval lachtan...

Podezřelý klid panuje v neděli u venkovního bazénu lachtanů v liberecké zoo. Kde jindy výskají děti a šplouchá voda, je ticho, které ruší jen občasné zapraskání z reproduktorů. Návštěvníci nahlížejí...

V Libereckém kraji zůstává bez proudu 300 domácností, poničený je i hřbitov

Bouřky v noci poškodily také obecní hřbitov ve Stráži nad Nisou. (20. srpna...

Hasiči v Libereckém kraji měli při nočních bouřkách skoro 80 výjezdů k popadaným stromům. Nejvíce práce měli na Liberecku, kde vyjížděli k 30 zásahům. Odstraňovali spadlé stromy ze silnic i...

Příprava I/35 Českým rájem zase na začátku. Stavba nezačne dřív než po roce 2033

Vizualizace přemostění železniční trati u Rovenska pod Troskami. Vrch vpravo je...

Příprava stavby silnice I/35 Českým rájem je znovu na začátku, Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) musí opět nechat posoudit dopady stavby na životní prostředí v cenném území. Proces potrvá nejméně...

Vandalové ničí kabely v Polsku, vlaky z Liberce do Varnsdorfu nabírají zpoždění

Trať prochází Polskem i německou Žitavou (archivní snímek)

Opakované poškozování kabelů a zabezpečení trati i přejezdu na polském území komplikuje v posledních měsících vlakové spojení z Liberce přes Polsko a Německo do Varnsdorfu na Děčínsku. Liberecký kraj...

27. srpna 2026  8:58

Jablonec - Glasgow Rangers v TV: Kde sledovat Konferenční ligu živě a kurzy

Vachtang Čanturišvili z Jablonce (vlevo) si kryje míč v utkání závěrečného...

Ve čtvrtek 27. srpna od 18:00 přivítá FK Jablonec na Střelnici skotský velkoklub Glasgow Rangers. Severočeši po těsné porážce 0:1 z Ibroxu potřebují na domácí půdě smazat jednogólové manko. Přinášíme...

26. srpna 2026  20:58

Mysleli, že Preciosa je drahý kámen. Šperky z českých korálků nosí i indiáni

Zástupci indiánského kmene Panará se šperky z české skleněné perličky

Příběh o tom, jak se skleněné perličky ze severních Čech propsaly do tradice původních obyvatel brazilské Amazonie, přináší letošní festival skla, šperku a bižuterie Crystal Valley Week. A nejen to....

26. srpna 2026  16:13

Do hotelu a restaurace na Ještědu teče, odhalila kontrola opláštění budovy

Odborníci kontrolovali, v jakém stavu je plášť ikonického vysílače na Ještědu....

Zatékání v hotelové a restaurační části horského hotelu a vysílače Ještěd v Liberci odhalila kontrola opláštění budovy. Zatímco horní laminátová část pláště unikátní budovy je podle zjištění...

26. srpna 2026  13:06

Asi mají přetlak na farmě. Pittsburský plán zní jasně: Galvas zůstává v Liberci

Tomáš Galvas při rozhovoru s novináři po tréninku v Liberci

Do nové sezony vstupuje jako nejlepší obránce minulého extraligového ročníku a hráč se smlouvou v NHL. Tomáš Galvas přesto zůstává ještě rok v Liberci a chystá se s ním na start hokejové extraligy....

26. srpna 2026  9:52

Jablonec zaplaví stovky fanoušků Rangers, policie chystá manévry

ilustrační snímek

Až sedm set fotbalových fanoušků přijede ve čtvrtek do Jablonce nad Nisou podpořit tým Rangers FC z Glasgow. Odveta play off Konferenční ligy může být podle policie velmi riziková, severočeský klub...

26. srpna 2026  9:43

V Česku vzniká první muzeum hlavolamů, otevře se na zámku v Bílovci

Sběratel Dušan Lederer dává sbohem krabicím pod postelí a na zámku v Bílovci...

Bývalý starosta Větřkovic Dušan Lederer zasvětil řešení a sbírání rébusů celých šedesát let. Jeho unikátní sbírka, kterou tvoří přibližně šest tisíc exemplářů z celého světa, se již brzy dočká...

26. srpna 2026  6:35

Ještěd cílí k seznamu UNESCO. Liberecký kraj požádá o zápis hotelu a vysílače

Odborníci kontrolovali, v jakém stavu je plášť ikonického vysílače na Ještědu....

Liberecký kraj požádá Ministerstvo kultury ČR o zapsání Horského hotelu a vysílače Ještěd na Seznam světového dědictví UNESCO, rozhodli o tom dnes krajští zastupitelé. Zároveň souhlasili s...

25. srpna 2026  16:19

Ignorujete občany Českého ráje. Protestující rozhněvala tajná schůzka o silnici

V Turnově se jednalo o silnici Českým rájem. (24. srpna 2026)

Před turnovským kulturním centrem se v pondělí odpoledne sešli odpůrci plánované silnice mezi Úlibicemi a Turnovem. Právě tam totiž jednalo vedení Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se zástupci obcí....

25. srpna 2026  13:19

Muž se v Turnově pokusil znásilnit ženu, dopadli ho v jiném kraji. Policie klidní obavy

ilustrační snímek

Policisté dopadli muže, jehož podezřívají, že o uplynulém víkendu napadl ženu v Turnově a pokusil se ji znásilnit. Hledaného vypátrali na Mladoboleslavsku, tedy už ve Středočeském kraji. Muž je ve...

25. srpna 2026  10:14

Příprava I/35 Českým rájem zase na začátku. Stavba nezačne dřív než po roce 2033

Vizualizace přemostění železniční trati u Rovenska pod Troskami. Vrch vpravo je...

Příprava stavby silnice I/35 Českým rájem je znovu na začátku, Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) musí opět nechat posoudit dopady stavby na životní prostředí v cenném území. Proces potrvá nejméně...

24. srpna 2026  18:29

Vyšetřit ho by bylo extrémně rizikové. Vedení zoo promluvilo o smrti lachtana

Premium
Ředitel Zoo Liberec David Nejedlo ukazuje torzo panenky, která spadla k...

Zoologická zahrada v Liberci přišla o jediného lachtana hřivnatého. V trávicím traktu uhynulého sedmnáctiletého Huga našel patolog hlavu panenky, jejíž torzo objevil chovatel nedlouho předtím v...

24. srpna 2026  17:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.