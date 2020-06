Vlakem do Kalifornie i Paříže. Trasa Tour de Bijou však neopustí sever Čech

Když tři roky před vypuknutím 1. světové války účetní zaznamenávali daňové odvody do pokladny rakousko-uherské monarchie z jednotlivých měst císařství, u Jablonce nad Nisou, tenkrát Gablonz an der Neisse, napočítali téměř dva miliony tehdejších korun. Město, kde v tu dobu žilo přibližně 22 tisíc obyvatel, poslalo do Vídně takřka o dva tisíce korun více, než v témže roce vydala celá korunní země Dalmácie, v níž žilo třicetkrát víc lidí.

Sto devět let starý statistický údaj odhaluje, proč si město vydobylo přezdívky jako Paříž severu či Kalifornie Rakouska-Uherska. Za bouřlivý ekonomický rozkvět mohly sklo a bižuterie. Foukané perle nebo bangle z Jablonce byly světovým pojmem, skloňovaným nejen po celé Evropě, ale třeba i v Severní Americe, v Africe či v Indii.

Ačkoliv se bižuterii na severu Čech daří i nadále, odér Paříže a Kalifornie pomalu vyvanul. Avšak stopa největší slávy je tu zřetelná doposud, a to především v podobě honosného exportního domu postaveného ve stylu florální secese pro firmu Zimmer & Schmidt v roce 1904, kde dnes sídlí Muzeum skla a bižuterie. Za jeho zdmi se skrývají skvosty, které nikde jinde na světě nenajdete.

Historie železnice v Jablonci nad Nisou Hlavní železniční tahy, které začaly v polovině 19. století v regionu vznikat, Jablonec míjely. To bylo pro město a jeho ekonomický rozvoj velmi nešťastné. Není divu, že představitelé města vyvíjeli soustavnou iniciativu k připojení Jablonce k železniční síti. 25. Listopadu 1888 vyjel první spoj na trati Jablonec - Liberec. O pár let později byly koleje prodlouženy do Lučan nad Nisou a posléze až do Tanvaldu. Na trati jezdí vlaky Českých drah, které spojují Liberec s Harrachovem a je možné v nich přepravovat kola.

Pohodlnou cestu za sklem a bižuterií vám zaručí mobilní aplikace Českých drah Vlakem na výlet. Stačí v ní najít tip, který se jmenuje Tour de Bijou. Okruh korunovaný návštěvou muzea začíná u hlavního vlakového nádraží v Jablonci a spolykáte při něm necelých deset kilometrů. Kromě muzea nabízí aplikace zastavení například u kostela sv. Anny, na Dolním náměstí nebo u Kantorovy vily.

Pokud chcete spatřit novou dominantu Jablonce v podobě obřího broušeného skleněného krystalu, je vhodné vystoupit na vlakové zastávce Jablonec nad Nisou – Centrum. Z oken vozu tu totiž atypickou přístavbu muzea nejenže uzříte v celé své kráse, ale je to k ní i blíž. V netradičně řešené výstavní síni se objeví část největší sbírky vánočních ozdob na světě, již muzeum schraňuje.

Petr Nový, hlavní kurátor instituce, říká, že půjde asi o tři až čtyři tisíce dekorací. „Lidé nemohou čekat standardní expozici s množstvím popisků. Měl by to být zážitek. Budeme vyprávět příběh. Návštěvník doputuje do Ameriky, která historicky stojí za rozvojem vánočních ozdob a stále je jedním z hlavních trhů. Bude tu zaoceánská loď, mrakodrapy. Snažíme se vytvořit show, ve které možná nepůjde jen o Vánoce. Pracujeme s heslem Vánoce po celý rok,“ prozrazuje Nový. Zatím jen částečně zaplněný vnitřek krystalu mohou návštěvníci spatřit již 20. června. Instalována zde budou v rámci mezinárodní výstavy nazvané Trendy.Design.Produkce moderní svítidla.

Než se krystal zaplní exponáty, je rozhodně dobré nevynechat stálé i částečně se měnící výstavy uvnitř hlavní budovy. Perliček nejen bižuterních je tu více než dost. „Muzeum jako jediné v České republice vystavuje současné skleněné trofeje ze světa sportu a umění. Patří mezi ně Český lev, Thálie, Zlatý slavík, StarDance, BRIT Awards nebo ocenění pro nejlepší cyklisty slavného závodu Tour de France. Trofej navrhl Peter Olah a realizovala novoborská firma Lasvit,“ láká Petr Nový.

A přidává další tipy: „Roku 1925 se Československo poprvé prezentovalo na velké uměleckoprůmyslové výstavě v zahraničí, a to v Paříži. Centrálním exponátem pavilonu byla skleněná fontána navržená architektem Pavlem Janákem. Unikátem je i skleněná plastika dudáka na vrcholu, dílo Jaroslava Horejce,“ prozrazuje šéfkurátor.

Za vidění jistě stojí také prostorové instalace Reného Roubíčka pro světové výstavy Expo v letech 1958 a 1967. „Ty patří k mezníkům světového sklářského umění. Dílo Expo2 z roku 2014, provedené firmou Preciosa Lighting z Kamenického Šenova, je jejich novou interpretací a ideovým svorníkem,“ doplňuje Nový.

Až vás aplikace Vlakem na výlet (více zde: https://www.cd.cz/vlakem-na-vylet/) nasměruje zase zpět k vlakovému nádraží, určitě vám vyhládne. Hlad i žízeň můžete pokořit například v penzionu Půlměsíc naproti kostelu sv. Anny. Filozofií podniku je grill a pasta – a burgery, steaky i těstoviny na mnoho způsobů z lokálních surovin tady umí opravdu znamenitě.

Za Ještědem Jablonečanů

Pokud si chcete město skla a bižuterie prohlédnout z perspektivy ptáků, zadejte do aplikace Vlakem na výlet nabídku nazvanou Výšlap na probouzející se Černou Studnici. „Obyvatelé Liberecka mají svůj Ještěd, Jablonečtí Černou Studnici. I tak by šel ve zkratce shrnout popis jedné z nejvyšších kamenných rozhleden v Jizerských horách. Vypravte se na Černou Studnici a užívejte si daleké rozhledy na okolní krajinu. Nebudete litovat,“ láká popis v aplikaci. Tentokrát však vystoupíte ve stanici Jablonec nad Nisou –⁠ Zastávka.

Rozhledna Černá Studnice

Na Černou Studnici se můžete vydat nejprve po žluté turistické značce a následně po zelené. Dolů do Smržovky vás pak dovede nejprve červená značka, pak modrá a nakonec opět zelená. V nohách budete mít celkem deset kilometrů.

Na vrcholu Černé Studnice, nejvyššího bodu Černostudničního hřebenu táhnoucího se od Jablonce po Tanvald, vznikla první dřevěná rozhledna už v roce 1885. O necelých dvacet let později, na popud Německého horského spolku pro Ještědské a Jizerské hory, vyprojektoval zkušený jablonecký architekt Robert Hemmrich kamennou stavbu z masivních žulových kvádrů, z nichž některé vážily až tři tuny. Jedním z hlavních požadavků byla dostatečná odolnost vůči drsným klimatickým podmínkám, takže na materiálu se po všech stránkách nešetřilo. Náročná výstavba pak trvala celý rok.

Celkem 26 metrů vysoká rozhledna s přilehlou dřevěnou chatou nabízející ubytování včetně občerstvení se jednoznačně trefila do požadavků tehdejších turistů a záhy se stala jedním z nejnavštěvovanějších míst v okolí. V roce 1945 do chaty při bombardování ruským letectvem dopadla letecká puma, podařilo se ji ale včas zneškodnit. Po válce chata na chvíli připadla KČT a následně RaJ Jablonec nad Nisou. Údržba se začala zanedbávat. Zásadní změny se chata s rozhlednou nedočkala ani po roce 1989: často měnila majitele a na výraznější opravy nezbyl prostor. „Naštěstí se ale začíná blýskat na lepší časy a aktuální provozovatel objekt postupně opravuje. Před návštěvou je proto dobré si případná omezení ověřit na webových stránkách www.cernastudnice.eu,“ hlásá aplikace Vlakem na výlet.