Poláci opraví ostudný úsek železnice z Česka, problém se řeší přes dvacet let

„Dnes jedeme vlakem z Liberce do Žitavy, kde o čtyři minuty nestihneme dojezd a všechno nám tam ujede,“ objasňuje aktuální problém Pavel Blažek, manažer úseku plánování a řízení dopravy společnosti Korid LK, která má koordinování dopravy v kraji na starosti.

„Rozdíl bude v tom, že Žitavu nově stihneme a budeme mít přípoje v Liberci i Žitavě. Do toho se ještě cesta mezi Libercem a Varnsdorfem zkrátí zhruba o deset minut. Vlakem to i se všemi zastávkami bude stejně rychlé, jako kdyby člověk sedl do auta. Takže by se tím měla zvýšit atraktivita vlakové dopravy,“ míní Blažek.

O opravě úseku jednali zástupci všech tří stran přes dvacet let. Polská společnost PKP Polskie Linie Kolejowe nyní na opravu téměř tříkilometrového úseku od hranice s Českem po hranici s Německem vypsala veřejnou soutěž.

Podrobnosti projektu i další přeshraniční akce v pátek projednával ve Varšavě hejtman Libereckého kraje Martin Půta. „Rádi bychom, aby na trati během rekonstrukce přibyla v Polsku zastávka, dnes tam vlaky nestaví,“ připomíná hejtman.

Polsko trať opraví do poloviny října

Zrekonstruovaný úsek by měl v budoucnu umožnit průjezd vlaků rychlostí až 120 kilometrů v hodině. Doposud tu spoje musely jezdit kvůli bezpečnosti dokonce třikrát pomaleji.

„Pomalu se bude jezdit už jen po přeshraničním mostě mezi Polskem a Německem, kde se jezdí asi 50 kilometrů v hodině. To je kvůli tomu, že jak se tu těžilo uhlí, je to poddolované území a celé si to sedá. Ale není to nic fatálního, jde jen o malý úsek,“ podotýká Pavel Blažek.

Zchátralá část tratě na polské straně by měla být opravená do poloviny letošního října. Aktuálně už v tomto směru probíhá také půlroční výluka kvůli rozsáhlé rekonstrukci železničních stanic v Chrastavě a Hrádku nad Nisou. Práce za téměř 1,24 miliardy korun zde potrvají do konce roku 2025.

„Cestujícím projekt přinese hlavně zvýšení úrovně komfortu a bezpečnosti. Modernizované nádražní budovy nabídnou příjemnější prostředí pro čekání na spoj a nové komerční prostory. Zároveň díky rekonstrukci zabezpečovacího zařízení na celém úseku z Liberce až na státní hranici s Polskem a Německem zkrátíme dobu potřebnou pro křižování vlaků, což přispěje k plynulosti provozu,“ vyzdvihuje hlavní přínos Petr Hofhanzl ze Správy železnic.

Ve Varšavě jednal dnes Půta také o rekonstrukci železniční trati Zawidów-Zhořelec. „Ta umožní lepší napojení Liberce na sever směrem nejenom do polského Zhořelce a německého Görlitzu, ale i směrem na Jelení Horu a Vratislav,“ řekl. Vlaky na trati mezi Libercem a Zawidówem jezdily od 1. července 1875, pravidelný provoz byl přerušen po druhé světové válce. Obnovení spojení by mělo zlepšit dostupnost Frýdlantského výběžku a pomoci cestovnímu ruchu v Trojzemí.