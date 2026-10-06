Vlak najel do nastraženého kamení, případy na stejném místě se množí

Vlak najel v České Lípě do nastraženého kamení kolem šesté hodiny večer, provoz na trati do Nového Boru následně několik hodin stál.
„Případ prověřujeme jako obecné ohrožení,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Sochorová s tím, že zhruba dvaceti cestujícím se při nehodě nic nestalo. „Škoda je předmětem šetření,“ dodala.
Pohotová reakce strojvedoucího
Nehoda se podle ní stala na přibližně stejném místě jako 23. září navečer, kdy do kamení najel vlak, který ve čtvrt na šest vyjel z Nového Boru směrem do České Lípy.
Strojvedoucí tehdy podle policie v nakloněné levotočivé zatáčce pod českolipským sídlištěm Sever spatřil na kolejnici v řadě za sebou poskládané kameny o přibližné velikosti od deseti do dvaceti centimetrů.
„Díky tomu, že okamžitě zareagoval a použil rychlobrzdu, vlak významně zpomalil a zastavil po 100 metrech. I přesto část kamení na kolejnicích přejel. Na kolech řídicího vozu tím vznikla škoda za nejméně 100 tisíc korun,“ uvedla den po nehodě policejní mluvčí Ivana Baláková.
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Kameny na kolejích u České Lípy poškodily osobní vlak, možná je tam daly děti
Dodala, že kameny na kolejích se na stejném místě objevily i v loňském roce. „Dokonce dvakrát, s velmi podobným scénářem. Kriminalistům se dosud tyto případy objasnit nepodařilo,“ podotkla.
Policie se proto s žádostí o pomoc obrátila i na veřejnost. Pokud někdo ve středu 23. září v době mezi čtvrtou a půl šestou viděl v blízkosti kolejiště pod sídlištěm Sever v České Lípě cokoliv podezřelého, má se ozvat na linku 158.