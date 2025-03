Kameny na kolejích u České Lípy poškodily osobní vlak, možná je tam daly děti

„Pracujeme samozřejmě i s tou verzí, že kameny mohly položit na koleje znuděné děti, aby se tímto kouskem pobavily. Pokud to tak bylo, měly by si především uvědomit, že kolejiště není žádné hřiště na hraní. O tom by s nimi měli mluvit rodiče, k čemuž je tímto vyzýváme,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Baláková.

Kameny ležely v oblouku před železniční stanicí Česká Lípa - Střelnice. Do nich najel v sobotu krátce po půl třetí odpoledne osobní motorový vlak společnosti Die Landerbahn CZ, který směřoval od Rumburku na Mladou Boleslav.

„V ten moment uslyšel strojvedoucí pod koly nějaké rány, a proto začal pozvolna brzdit. Motorák zastavil po ujetí dalších 150 až 200 metrů. Cestovalo v něm celkem 24 lidí včetně dvou zaměstnanců železniční společnosti,“ dodala mluvčí. Kameny poškodily první dvojkolí vlakové soupravy a zastavily provoz na trati zhruba na dvě hodiny.