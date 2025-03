Vlak s fanoušky libereckého Slovanu najel do kamenů, nehodu řeší policie

Vlak najel do kamení krátce po 18. hodině. „Přijali jsme oznámení o střetu vlaku osobní přepravy mezi Jabloncem a Libercem za tunelem do kamenů, které byly na trati,“ uvedl policejní mluvčí Vojtěch Robovský.

Ve vlaku cestovali fanoušci libereckého Slovanu, kteří se vraceli z fotbalového utkání v sousedním Jablonci. Nikdo z cestujících se při nehodě nezranil.

„Ve vlaku cestovali i naši kolegové, kteří předtím byli delegovaní na bezpečnostní opatření v rámci fotbalového utkání. Věc je v tuto chvíli v prověřování. Zatím je bezpředmětné se vyjadřovat k okolnostem nebo příčinám,“ řekl Robovský a dodal, že všichni pasažéři z vlakové soupravy nastoupili do náhradních spojů, které zajišťují náhradní dopravu.

Kameny na trati v České Lípě

Za poslední týden jde už o druhou srážku vlaku s kamením v Libereckém kraji. Kameny položené na železniční koleje poškodily osobní vlak minulou sobotu v České Lípě.

Nehoda se obešla bez zranění, škoda je nejméně 100 tisíc korun. Policie případ vyšetřuje jako zločin obecného ohrožení s trestní sazbou od tří do osmi let vězení.

„Pracujeme samozřejmě i s tou verzí, že kameny mohly položit na koleje znuděné děti, aby se tímto kouskem pobavily. Pokud to tak bylo, měly by si především uvědomit, že kolejiště není žádné hřiště na hraní. O tom by s nimi měli mluvit rodiče, k čemuž je tímto vyzýváme,“ uvedla začátkem tohoto týdne policejní mluvčí Ivana Baláková.