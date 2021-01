Centrum Liberce hyzdí reklamy, od vizuálního smogu pomůže příručka

„Úroveň vizuální kultury souvisí s architekturou, protože má velké dopady na vnímání veřejného prostoru. Vizuální kultura města není v dobrém stavu, snažíme se korigovat jednotlivé projekty v rámci stavebního řízení v možnostech města,“ uvedl vedoucí kanceláře Jiří Janďourek.

Manuál veřejných prostranství - Městský vizuální obraz - by podle něj měl vyjít do letošních prázdnin. Podle mluvčí radnice Jany Kodymové podobný dokument, který by koncepčně a komplexně tuto otázku pro Liberec řešil, dosud nevznikl. „Jednotlivé případy se řešily spíše nahodile a nekoordinovaně,“ řekla mluvčí.

Vizuální prostředí odráží kvalitu města

Podle architektky Zuzany Koňasové z KAM je vizuální kvalita prostředí jedním ze základních ukazatelů kvality města a jeho obrazu, a to jak směrem k vlastním občanům, tak k možným investorům a návštěvníkům.

Připravovaný manuál bude metodikou, souhrnem doporučení a nastavení limitů pro sjednocení obrazu města a eliminování vizuálního smogu.

„Doufáme v jeho schválení městem a jeho vydání formou městské vyhlášky. Tento manuál se bude primárně uplatňovat v památkové zóně a námi definované zóně intenzivní péče, samozřejmě i na důležitých místech lokálních center jednotlivých městských čtvrtí,“ upřesnil Janďourek.

Podle něj je cílem manuálu nastavit jednotná pravidla a transparentnost v celém procesu a pro všechny aktéry, kteří vytvářejí vizuální kulturu Liberce.