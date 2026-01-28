Drogového bosse Kováče odsoudili na 23 let. Policie po něm stále pátrá

Autor: , ,
  11:32
Krajský soud v Liberci dnes uložil uprchlému Vilému Kováčovi trest 23 let vězení. Podle obžaloby vedl libereckou větev mezinárodního drogového gangu, která distribuovala přes tunu kokainu a tři a půl tuny hašiše z Jižní Ameriky i z dalších zemí do Evropy. Rozsudek je nepravomocný.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Policie ČR

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
17 fotografií

Vilém Kováč podle soudu vedl organizovanou skupinu a dopustil se šesti trestných činů například krácení daně a podvodných plateb. Utekl na místo, které není podle obhájce nikomu známo.

Policie přišla Kováče v roce 2022 zatknout do jeho domu v Jablonci nad Nisou, už ho tam ale nenašli. Na obchodu s drogami se podle kriminalistů podílel minimálně od roku 2018. Nyní je na seznamu mezinárodně hledaných.

Dopis nejhledanějšího Čecha. Co chce boss Kováč, který stále uniká policii

Podle Europolu organizoval rozsáhlý obchod s drogami nejen v České republice, ale také v Libanonu, Polsku, Německu, Rusku a v dalších sedmi evropských zemích. Kromě nelegálního dovozu, distribuce a prodeje drog, se organizovaná zločinecká skupina zabývá distribucí a vývozem cigaret.

13. února 2025

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Plzeň v prodloužení zlomila lídra. Kometa předvedla velký obrat, Liberec už je druhý

Plzeňští hokejisté slaví gól proti Pardubicím.

Souboj prvních dvou týmů tabulky ve 45. kole hokejové extraligy vyzněl lépe pro druhou Plzeň, která přetlačila vedoucí Pardubice 4:3 v prodloužení. Kometa otočila duel s Hradcem Králové (4:3), Třinec...

V Liberci na rok zavřou frekventovanou ulici u nemocnice, vymění stoletý vodovod

Uzavírka frekventované Jablonecké ulice v horním centru Liberce začne na jaře...

Uzavírka Jablonecké ulice v horním centru Liberce začne na jaře. Práce zřejmě potrvají přes rok. Jde o takzvanou sdruženou investici, při níž nejprve Severočeská vodárenská společnost (SVS) vymění...

Kdo smí do tábora? Spor zastavil provoz areálu v Jizerských horách

Dětský tábor v Jindřichovicích pod Smrkem

Areál táborové základny v Jindřichovicích pod Smrkem zůstává kvůli majetkovému sporu nevyužívaný. Vedení Nového Města pod Smrkem tvrdí, že by hlavní budova areálu měla patřit městu. To nepravomocně...

Macinka chce zvrátit Hladíkovo rozhodnutí o silnici v Českém ráji. To se někam zatoulalo

Budoucí podoba nové silnice

Ministr životního prostředí Petr Macinka chce nadále pokračovat v přípravách silnice z Turnova do Jičína. Exministr Petr Hladík ale u projektu zrušil kladné stanovisko o vlivu na životní prostředí....

Skláři Lasvitu vytvořili trofeje pro Jizerskou padesátku, tvar odlili ve sněhu

Trofeje pro letošní Jizerskou padesátku vytvořili umělci ze společnosti Lasvit.

Trofeje pro letošní Jizerskou padesátku vytvořili umělci z novoborské společnosti Lasvit. Design vychází z loňské podoby trofeje.

Drogového bosse Kováče odsoudili na 23 let. Policie po něm stále pátrá

Vilém Kováč (na snímku) je obžalovaný z organizování rozsáhlé drogové trestné...

Krajský soud v Liberci dnes uložil uprchlému Vilému Kováčovi trest 23 let vězení. Podle obžaloby vedl libereckou větev mezinárodního drogového gangu, která distribuovala přes tunu kokainu a tři a půl...

28. ledna 2026  11:32

Jizerská padesátka 2026: program závodů, historie, kde sledovat

Momentka z Jizerské 50

Tradiční česká zastávka má své pevné místo v kalendáři nejprestižnějších závodů v běžeckém lyžování. Na Jizerské padesátce se každoročně potkává domácí elita se světovou špičkou, jedinečnost akce...

27. ledna 2026  16:46

Skláři Lasvitu vytvořili trofeje pro Jizerskou padesátku, tvar odlili ve sněhu

Trofeje pro letošní Jizerskou padesátku vytvořili umělci ze společnosti Lasvit.

Trofeje pro letošní Jizerskou padesátku vytvořili umělci z novoborské společnosti Lasvit. Design vychází z loňské podoby trofeje.

27. ledna 2026  16:31

Boj o poháry v Liberci vyměnil za druhou ligu. Zvažoval jsem to hodně, řekl Plechatý

Liberecký obránce Dominik Plechatý (vpravo) se snaží ubránit Erika Prekopa z...

Boj o evropské poháry v ambiciózním klubu vyměnil za druhou ligu. Liberecký obránce Dominik Plechatý přestoupil do Artisu Brno, který chce postoupit mezi elitu. „Zvažoval jsem to ze všech stran,“...

27. ledna 2026  12:04

Kdo postaví skatepark? Zakázku za 50 milionů město marně soutěžilo už sedmkrát

Park s překážkami se v České Lípě snaží postavit už několik let. Nyní vypsali...

Obyvatelé České Lípy si na nový skatepark počkají. Výstavba se znovu vzdálila, protože radní nemohou sehnat dodavatele, který by sportoviště za více než 50 milionů korun vybudoval. „Město se...

27. ledna 2026  11:04

Konec vyhrazených stání v Liberci? Je jich příliš, město upraví systém parkování

Vyhrazená parkovací místa v libereckých Rochlicích. (26. ledna 2026)

Ještě loňský rok si někteří Liberečané mohli před domem zaplatit vlastní parkovací místo označené registrační značkou. Od nového roku to už ale neplatí. Magistrát vydávání těchto stání zastavil....

26. ledna 2026  14:58

V Liberci na rok zavřou frekventovanou ulici u nemocnice, vymění stoletý vodovod

Uzavírka frekventované Jablonecké ulice v horním centru Liberce začne na jaře...

Uzavírka Jablonecké ulice v horním centru Liberce začne na jaře. Práce zřejmě potrvají přes rok. Jde o takzvanou sdruženou investici, při níž nejprve Severočeská vodárenská společnost (SVS) vymění...

26. ledna 2026  11:51

Šicí stroj, 3D tiskárna i hudební nástroje. Knihovna se otevřela kreativcům

Návštěvníci Krajské vědecké knihovny v Liberci mají novou Kreativní knihovnu....

Návštěvníci Krajské vědecké knihovny v Liberci mají novou Kreativní knihovnu. Ta nahradila původní Hudební knihovnu ve čtvrtém patře. Prostor je nejen pro hudebníky, ale i pro kreativce. Ti zde mohou...

26. ledna 2026  11:07

Koloušek opustil ambiciózní Liberec, kývl ohroženému Ústí: Tým za mnou nešel

Liberecký trenér Jakub Koloušek sleduje svěřence pod činkou.

Dobrovolně opustil ambiciózní Liberec a raději bude tahat z bryndy Ústí nad Labem, nejslabší tým volejbalové extraligy. Zní to možná trochu nepochopitelně, ale trenér Jakub Koloušek k tomu má své...

26. ledna 2026  10:58

Vzpomínky na nejbližší zatavil Dalibor Novák do skla

Dalibor Novák, zakladatel společnosti Memory Crystal

První skleněnou urnu navrhl v roce 1999, o sedm let později vyvinul památeční sklo. Zakladatel a současný majitel sklářského studia Memory Crystal Dalibor Novák rozšířil možnosti, jak si lidé mohou...

26. ledna 2026

Advantage Consulting, s.r.o.
KEY ACCOUNT MANAGER – ENERGETICKÉ TECHNOLOGIE

Advantage Consulting, s.r.o.
Ústecký kraj, Praha, Středočeský kraj, Liberecký kraj
nabízený plat: 50 000 - 70 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Plzeň v prodloužení zlomila lídra. Kometa předvedla velký obrat, Liberec už je druhý

Plzeňští hokejisté slaví gól proti Pardubicím.

Souboj prvních dvou týmů tabulky ve 45. kole hokejové extraligy vyzněl lépe pro druhou Plzeň, která přetlačila vedoucí Pardubice 4:3 v prodloužení. Kometa otočila duel s Hradcem Králové (4:3), Třinec...

25. ledna 2026  14:50,  aktualizováno  20:24

Budoucí hrozby? Skryté použití bojových látek, říká velitel libereckých chemiků

Premium
Od začátku roku má liberecký 31. pluk chemiků nového velitele Radka Malinu.

Liberecký 31. pluk armádních chemiků má od začátku roku nového velitele Radka Malinu. Jak se jednotka přizpůsobuje měnícím se hrozbám a technologiím v současném světě? Pluk se neustále snaží držet na...

25. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.