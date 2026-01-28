Drogového bosse Kováče odsoudili na 23 let. Policie po něm stále pátrá

Vilém Kováč podle soudu vedl organizovanou skupinu a dopustil se šesti trestných činů například krácení daně a podvodných plateb. Utekl na místo, které není podle obhájce nikomu známo.
Policie přišla Kováče v roce 2022 zatknout do jeho domu v Jablonci nad Nisou, už ho tam ale nenašli. Na obchodu s drogami se podle kriminalistů podílel minimálně od roku 2018. Nyní je na seznamu mezinárodně hledaných.
|
Dopis nejhledanějšího Čecha. Co chce boss Kováč, který stále uniká policii
Podle Europolu organizoval rozsáhlý obchod s drogami nejen v České republice, ale také v Libanonu, Polsku, Německu, Rusku a v dalších sedmi evropských zemích. Kromě nelegálního dovozu, distribuce a prodeje drog, se organizovaná zločinecká skupina zabývá distribucí a vývozem cigaret.
|
13. února 2025