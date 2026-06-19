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Prchavá krása v Liberci. Rozkvétá obří leknín, který unese i dvacet kilo

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  11:56
První noc je její květ sněhově bílý, druhou noc se zbarví dorůžova, poté se ponoří pod vodní hladinu. Nejstarší botanická zahrada v Česku si letos připomíná sedmdesátileté výročí od prvního vykvetení viktorie královské (Victoria amazonica). Prchavou krásu, která trvá sotva pár dnů, nyní mohou obdivovat návštěvníci v Liberci.

„Kvetení viktorie královské obvykle začíná v polovině června a při teplém podzimu dokvétají poslední květy na přelomu září a října,“ informuje Botanická zahrada Liberec.

V Liberci vykvétá viktorie královská. (18. června 2026)
V Liberci vykvétá viktorie královská. (18. června 2026)
V Liberci vykvétá viktorie královská. (18. června 2026)
V Liberci vykvétá viktorie královská. (18. června 2026)
8 fotografií

Leknín pochází z povodí Amazonky v Jižní Americe. Jeho listy, které mají v průměru tři metry, jsou tak pevné, že unesou i dvacetikilogramovou zátěž. Rok 1956, kdy v Liberci, respektive poprvé v celém Československu, kolosální vodní rostlina vykvetla, slavila místní botanická mimořádný úspěch.

Také v současnosti kvetení představuje výjimečný a vyhledávaný zážitek. „Přijďte sledovat i dnes jednu z nejočekávanějších botanických událostí léta,“ zve botanická.

Největší lekníny světa jsou k vidění v pavilonu tropů Jižní Ameriky (E) a v pavilonu L. Botanická má otevřeno od pondělí do neděle od 9 do 18 hodin.

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