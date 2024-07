Na pašování drog v Rýnovicích upozornil spoluvězeň, ukrývali je i v konečníku

Kriminální policie a vedení věznice v Rýnovicích odhalily případ obřího pašování drog. Nebýt všímavého spoluvězně, na dění za zdmi věznice by se s největší pravděpodobností nepřišlo.

„V březnu 2023 za mnou přišel jeden z odsouzených, že by spolupracoval na objasnění trestné činnosti. Podle jeho slov se mu nelíbilo, v jakém stavu je oddělení a rád by pracoval na jeho vylepšení,“ popisuje začátek celého případu ředitel věznice Petr Veselý, který dodal, že spoluvězeň, jehož identita je utajena, nepožadoval žádnou výhodu nebo protislužbu, ale dělal vše dobrovolně.

Kriminalisté informaci vzali vážně a začali situaci monitorovat, ale kromě několika drobných záchytů omamných látek nic nenalezli. Vyčkávání se jim vyplatilo a pověstné štěstí se na ně usmálo, když se jeden z odsouzených, a nyní již obviněných, vracel do věznice z povolené vycházky. U něj dozorci při důkladné osobní prohlídce nalezli 21 kilogramů marihuany, téměř sedm kilo pervitinu a 14 kusů tablet s opiáty. Zadrželi také mobilní telefon se SIM kartou a náhradní baterií. Vše zkoušel pronést celkem ve čtyřech balíčcích.

Kriminalisté po důkladné práci odhalili organizovanou skupinu devíti lidí. „Prověřování a ztotožňování konkrétních osob bylo problematické mimo jiné kvůli tomu, že vězni se oslovují přezdívkami,“ vysvětluje Veselý.

Na pašování se podílela rodina

Ve druhé organizované skupině figurovalo pět členů, z nichž kromě odsouzeného ve výkonu trestu jsou tři z jedné rodiny. Na pašování se podílela přítelkyně, sestra a ruku k dílu přiložila i matka. Hlavním impulsem bylo monitorování hovorů z telefonu, který odsouzený držel nelegálně. Po následné důkladné prohlídce dozorci nalezli mobilní telefon, dvě psaníčka s rostlinnou látkou a zbytky bílé krystalické látky.

„Pomocí mobilních telefonů vězni mnohdy ovlivňují důkazy, vyhrožují a zastrašují svědky,“ dodává Pavel Langr, ředitel územního odboru policie.

Třetí organizovanou skupinu odhalila důkladná osobní prohlídka a lékařské vyšetření. Odsouzený se pokusil v konečníku z nestřeženého pracoviště pronést balíček pervitinu.

„V pětadevadesáti procentech je hlavní spojkou nestřežené pracoviště. Na pašování v tělních útrobách ale nemáme detekční zařízení, které by to odhalilo,“ konstatuje ředitel Veselý a zároveň upozorňuje, že případů spíše přibývá. „To, co se děje ve věznicích, je odrazem toho, co se děje tam venku. Z padesáti čtyř lékařsky kontrolovaných vězňů jich bylo sedmdesát procent na pervitinu,“ upozorňuje na vážnost situace Veselý. To ostatně potvrdil i ředitel územního odboru policie.

Dva až deset let odnětí svobody

„Všichni obvinění se pohybovali v drogovém prostředí. Případ není uzavřený, ale pachatelům hrozí za spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a přečinu maření úředního výkonu dva až deset let odnětí svobody,“ shrnuje Langr.

Policii se nepodařilo zjistit, jak dlouho pašování ve skutečnosti probíhalo, a není tedy jisté, jestli kriminálka a vězeňská služba utnuly nelegální činnost hned na začátku.

„Musíme předpokládat, že k pašování mohlo docházet už v den nástupu konkrétní osoby do výkonu trestu. Vězni jsou neuvěřitelně kreativní. V době covidu, kdy byly zakázané návštěvy, si nechávali posílat pingpongové pálky a v rukojetích byly drogy. Aby zdůvodnili velký objem těchto pálek, přišli s legendou velkého turnaje,“ uzavírá Veselý.