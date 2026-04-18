Historici zabránili demolici bývalé věznice, Chrastava nabídne cely k pronájmu

Chrastavská radnice ještě na konci minulého roku počítala s demolicí bývalého azylového domu v Revoluční ulici. Ten kdysi sloužil i jako věznice. Situace se ale změnila, proti zbourání se postavila Společnost přátel historie města Chrastavy.
Po několika měsících se místní historici obrátili na město a upozornili na historickou hodnotu objektu. „Ohlasy na listopadové prohlášení byly vesměs příznivé, nicméně objevily se i některé nepříznivé. Proti se postavila především Společnost přátel historie města Chrastavy,“ uvedl starosta Michael Canov.
Po jednání s historiky město své rozhodnutí přehodnotilo. Od plánované demolice ustupuje a další kroky chce znovu promyslet. „Nechtěli jsme k takovému kroku přistoupit bez jejich souhlasu. Jsme s nimi domluvení, že společně budeme situaci sledovat,“ podotkl.
Architektonicky hodnotná budova
Podle bývalého starosty a člena spolku Petra Medřického jde o významnou budovu bývalého okresního soudu v Chrastavě z dob Rakouska-Uherska a první republiky.
„Má architektonickou hodnotu jako celek a je navíc v relativně dobrém stavu,“ upřesnil. „Máme za to, že je potřeba důkladně zvážit, jestli bychom nenašli využití. Městu jsme dali několik námětů, ale je to samozřejmě věcí diskuze,“ poznamenal. Budova je v současnosti prázdná a neslouží svému původnímu účelu.
Podle starosty není ve městě nikdo, kdo by azylový dům využíval. „Budova azylového typu zůstane stát, a aby byla trochu užitečná, tak nabídneme jednotlivé prostory do pronájmu zájemcům,“ nastínil Canov další plány.
Jednou z variant je pronájem jednotlivých cel uvnitř budovy. „Předpokládám, že se nabídnou do pronájmu zájemcům. Mohou tam být sklady i jiné věci,“ popsal starosta s tím, že do příštího zastupitelstva naplánuje zrušení zadání, které se týká demolice nebo prodeje objektu. Následně se mají zastupitelé zabývat možností pronájmu.
Škola, archiv nebo depozitář
„Může to sloužit škole nebo jako archiv, depozitář a podobně. Takže je to potřeba zvážit s ohledem na to, jaká to je konstrukce, jaké tam jsou dispozice a stav. Nemáme úplně jasnou představu,“ zmínil Petr Medřický s tím, že nabádají ke zvážení a prozkoumání možností.
Podle něj není možné rozhodnutí o budově odkládat do nekonečna. „Předpokládám, že město zabezpečí budovu, aby neohrožovala blízké okolí, je to v podstatě jenom o střeše a okapech. Nic jiného tam nehrozí,“ přiblížil.
Vedle demolice má město možnost prodeje budovy soukromému investorovi, tuto variantu ale starosta odmítá. „Jednak by zde mohl vzniknout nový Kovák, ale hlavně autor návrhu na prodej zmiňuje, že by se měl dům levně prodat developerovi a ten by si ho následně zboural sám, takže by k demolici došlo tak jako tak,“ upřesnil Michael Canov.
Ještě v listopadu 2025 radnice plánovala demolici. Argumentovala tím, že objekt je nevyužitý, zanedbaný a zabírá prostor, který by mohla využít sousední základní škola (bývalý soud). Tehdy starosta mluvil o odstranění „ostudné budovy“ a možnosti esteticky lepšího prostředí, kterého se místní měli dočkat nejpozději v roce 2027.