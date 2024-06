„Jsem na něj hrdá!“ Vězni převzali výuční listy před zraky pyšných rodin

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Jen co si osmnáctiletý syn Františka Hrušky převzal svůj výuční list, zamířil do věznice ve Stráži pod Ralskem. Chtěl být u toho, kdy se slavnostního ocenění za svědomité studium dočká i jeho odsouzený otec. Ten se při výkonu trestu vyučil obráběčem kovů. I přesto, že je dělí věkový rozdíl třiceti let, získali výuční listy ve stejný den. Jeden v osmnácti letech na svobodě, druhý za zdmi strážské věznice.