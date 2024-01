Po nové jídelně ve Stráži volali studující dozorci roky, vaří jim vězni

Přes dvě desítky let čekali příslušníci vězeňské služby ve Stráži pod Ralskem na chutnější jídlo. Nově otevřená jídelna s kuchyní v areálu Akademie vězeňské služby zaměstnává odsouzené kuchaře z celé republiky, kteří zde budou připravovat kvalitnější snídaně, obědy a večeře, než jaké servírovalo stravovací zařízení v nedalekém městě.

„Těším se na to, až budu předávat našim kadetům osvědčení o tom, že jsou plnoprávnými a řádnými příslušníky, že nebudu muset poslouchat stesky na kvalitu stravy, jako tomu bylo doposud,“ řekl s nadsázkou při slavnostním otevření nové budovy Simon Michailidis, generální ředitel Vězeňské služby ČR.

Přednáškami, školeními či základními nástupními kurzy prošlo loni ve Stráži pod Ralskem kolem 3 700 studentů, jejichž stravování přišlo Akademii na 7,5 milionu korun. Díky nové jídelně ušetří přes dva miliony, také kvalita stravy se má výrazně zlepšit. Před lety chodívali studenti do jídelny státního podniku Diamo, která se nacházela asi deset minut chůze od institutu. Poté, co ji převzal soukromý poskytovatel, se však zdejší strava podle ředitelky Akademie Martiny Gänsel velmi zhoršila.

„Studenti, kterým jsme povinni poskytovat stravu po dobu, co jsou k nám převeleni ze svých organizačních jednotek, si za poslední dobu na kvalitu stravy opravdu stěžovali. Řešili to tak, že jídlo neodebírali a sami se na vlastní náklady stravovali v restauračních zařízeních ve Stráži, kam chodili zpravidla na večeře. Tohle vše nám odpadne a já jsem za to velmi ráda,“ přiznala Gänsel.

Jídelna na břehu Horeckého rybníka, z níž je výhled na vlek vodního lyžování, okolní kopce a při dobrém počasí dokonce i na Ještěd, je navržena pro 90 osob. Kuchyň s vývařovnou, jež dokáže odbavit až 500 jídel denně, bude fungovat pět dní v týdnu. Objekt navazuje na stávající Akademii, s níž je propojený přístřeškem. Kvůli nepříznivým geologickým podmínkám a vysoké hladině podzemní vody musela společnost CL-EVANS novou budovu založit na soustavě 39 vrtaných železobetonových pilotů. Stavba za 85,5 milionu korun s daní jí trvala něco málo přes rok.

„Jídelna, kterou jsme právě otevřeli, Akademii vězeňské služby velmi chyběla. Došli jsme do bodu, kdy už se dlouhodobě z ekonomického hlediska nevyplatilo službu soukromého stravovacího zařízení nakupovat. Proto jsme se rozhodli společně s ministerstvem spravedlnosti vybudovat zařízení vlastní,“ shrnul Michailidis. V současnosti podle něj ve vězeňské službě slouží 7,5 tisíce příslušníků a další 4 tisíce civilních zaměstnanců. „Všichni, kdo nově nastupují do zaměstnání do vězeňské služby, tímto zařízením projdou,“ dodal. Nástupní kurz trvá 15 týdnů.

Momentálně vězeňské službě chybí přes 730 příslušníků ve všech profesích a téměř 300 občanských zaměstnanců. Nejhorší situaci zaznamenal Michailidis na podzim roku 2022, vloni už úbytek nebyl tak značný a dařilo se nové příslušníky doplňovat. Jejich nízké počty řeší prý přesčasy.

Devatenáct a půl tisíce vězňů

„U příslušníků se s tím vyrovnáváme především službou přesčas, což je velmi náročné pro sloužící i pro nás. Tato situace nás mimo jiné omezuje i v tom, abychom úspěšně a podle potřeb vězeňské služby školili a dále vzdělávali,“ zamyslel se Michailidis, podle něhož jsou věznice v průměru naplněné na 96 až 97 procent svých kapacit. Počet vězněných odhadl na 19,5 tisíce. Někteří odsouzení dostali nabídku na práci v nové kuchyni, kde pro ně vzniklo šestnáct pracovních míst.

Strážská věznice, která je jen pár desítek metrů od Akademie – a která má vlastní jídelnu i kuchaře, protože vaří jak pro odsouzené, tak pro zaměstnance – neměla nadbytek pomocných sil. Pro nově vzniklý provoz proto ředitelé věznic z celé republiky uvolňovali odsouzené kuchaře, kteří by zde mohli pracovat. Z těch vybrala místní věznice vhodné kandidáty, kteří byli do Stráže za tím účelem přeloženi.

Odsouzený David Böhm si tu odpykává pětiletý trest odnětí svobody, do jehož skončení mu zbývají dva roky. Práci kuchaře nezastává poprvé. „Já jsem z toho maturoval, mám nějaké zkušenosti z venku. I v jiných kriminálech jsem dělal na pozicích kuchaře. Je to změna, než vařit ve věznici. Tady je nová čistá a moderní kuchyň, jde to víceméně samo,“ zhodnotil Böhm, který zde už připravoval řízky, guláše i rauty. „Myslím si, že to mělo úspěch,“ uzavřel s poznámkou, že se na práci těší. Má totiž spoustu výhod – například finanční nebo osobní odměny, které se promítají do hodnocení vězně.