Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Vězeň utekl okénkem na toaletě. Místo pár měsíců mu hrozí další roky navíc

Autor:
  10:39
Z nestřeženého pracoviště ve Stráži pod Ralskem utekl v úterý ráno vězeň, kterému přitom zbývalo za mřížemi už jen několik měsíců. Na dočasnou svobodu se protáhl okénkem na toaletě. Policisté ho dopadli o hodinu později. Nyní mu hrozí dalších pět let ve vězení.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

Muž unikl dvacet minut po páté hodině ráno. „Utekl, když byl nasazený na práci jako pomocná síla v kuchyni ve vzdělávacím institutu ve Stráži pod Ralskem,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Baláková.

Podle ní se nejednalo o nebezpečného vězně. „Byl odsouzený za majetkovou trestnou činnost, zbývalo mu jen pár měsíců za mřížemi,“ podotkla Baláková.

Z věznice Ostrov se pokusil utéct vězeň, proboural strop

Muž utekl okénkem na toaletě. „Když jsme to zjistili, nasadili jsme více hlídek – z České Lípy, ze Stráže a z Doks. O hodinu později ho v lese vypátrala hlídka z České Lípy, která měla indicie, kudy se pohybuje. Zadržení se nebránil, nekladl odpor. Přesto se dopustil maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Nyní mu hrozí až pět let ve vězení,“ dodala Baláková.

Jiný vězeň se na začátku května pokusil uprchnout z věznice Ostrov na Karlovarsku. „Proboural strop, ale díky pozornosti a rychlému zásahu příslušníků byla situace okamžitě pod kontrolou a k samotnému útěku nedošlo,“ sdělila mluvčí zařízení Andrea Eisenkolbová.

Od pátku 1. května pátrali policisté po uprchlém vězni z věznice v Jiřicích na Nymbursku. Nakonec jej dopadli v neděli 3. května v podvečer.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Lázně Libverda bodují v soutěži, porota ocenila proměnu kolonády i paláce

V Lázních Libverda prochází rekonstrukcí kolonáda. Práce postupně proměňují...

Obnova kolonády v Lázních Libverda získala čestné uznání poroty v druhém ročníku soutěže Lázeňská inspirace. Rekonstrukce kolonády a jejího okolí zahrnuje také renovaci přilehlých budov, zejména...

Nová lanovka na Ještěd je o kousek blíž. Liberec udělal zásadní krok

Město Liberec ukázalo lidem návrh zázemí nové lanovky na Ještěd.

Liberečtí zastupitelé schválili změnu územního plánu a otevřeli tak cestu k výstavbě nové lanovky na Ještěd s prodlouženou trasou až ke konečné stanici tramvaje v Horním Hanychově. Jde o zásadní...

Bezpečná doprava, nebo ztráta historické hodnoty? V Liberci vře spor o náměstí

Budoucí podoba Tržního náměstí

Proměna Tržního náměstí v Liberci za desítky milionů korun vyvolává mezi místními i politiky kontroverze. Radnice slibuje bezpečnější dopravu a nový veřejný prostor u městského bazénu. Kritici ale...

Plzeň - Liberec 2:0, Touré potrestal chybu v rozehrávce. Sojka se trefil z přímého kopu

Plzeňský útočník Mohamed Toure slaví svůj gól s Lukášem Červem.

Fotbalisté Plzně porazili ve druhém kole nadstavbové části skupiny o titul Liberec 2:0. Ve třinácté minutě potrestal chybu v rozehrávce Mohamed Touré, ve druhém poločase hosté sice začali aktivně...

Nový terminál propojí vlaky i autobusy, na jeho stavbu si ale Liberec ještě počká

Cestující v Liberci čeká v budoucnu pohodlnější přestup mezi spoji.

Liberec vybral návrh nového terminálu. Propojí vlaky, autobusy i městskou hromadnou dopravu. Cestující čeká v budoucnu pohodlnější přestup mezi spoji. Terminál za miliardy korun ale vznikne až v...

Vězeň utekl okénkem na toaletě. Místo pár měsíců mu hrozí další roky navíc

Ilustrační snímek

Z nestřeženého pracoviště ve Stráži pod Ralskem utekl v úterý ráno vězeň, kterému přitom zbývalo za mřížemi už jen několik měsíců. Na dočasnou svobodu se protáhl okénkem na toaletě. Policisté ho...

12. května 2026  10:39

Dřív pacienti o ledvinu přicházeli, dnes ji v Liberci robot zachrání

Během sedmdesáti let své existence se urologie v liberecké nemocnici proměnila...

Liberecká urologie slaví 70 let. Významného posunu dosáhly diagnostické metody, cenným pomocníkem se ukázal robot, díky němuž stoupá počet operací – jsou šetrnější a rekonvalescence pacientů...

11. května 2026  16:28

Propadla se nám půda pod nohama, řekl vyřvaný Kozel po Hradci. Bod brát musíme

Jablonecký trenér Luboš Kozel

Jablonecký trenér Luboš Kozel motivoval tým v utkání s Hradcem Králové (1:1) tak, že na tiskovou konferenci dokonce přišel s vyřvanými hlasivkami. Hradec vedl až do 85. minuty, kdy se ale trefil...

11. května 2026  14:26

Anifilm přivítal rekordní počet diváků, festival zabolely průtahy s opravou kina

Na diváky, kterých dorazil rekordní počet, čekalo přes pět set filmů,...

Rekordní počet návštěvníků dorazil na festival animovaných filmů Anifilm, který se minulý týden konal v Liberci. Tvůrci si odnesli unikátní skleněné ceny za filmy, videoklipy nebo počítačové hry.

11. května 2026  11:52

Jablonec - Hradec 1:1, boj o čtvrtou příčku skončil remízou, lépe jsou na tom domácí

Jablonecký útočník Alexis Alégué se snaží uniknout Františku Čechovi z Jablonce.

Jablonečtí fotbalisté uhájili dvoubodový náskok před soupeři z Hradce Králové. Zápas ve 2. kole nadstavbové skupiny o titul skončil remízou 1:1, za hosty ve 25. minutě skóroval Ondřej Mihálik, za...

10. května 2026,  aktualizováno  20:46

Místo divadla ordinace. Žďárská lékařka za desítky let léčila celé generace dětí

Premium
Žďárská pediatrička Marie Košťálová brzy převezme ocenění – poděkování města za...

V mládí chtěla být Marie Košťálová herečkou, ale nakonec se jejím hlavním jevištěm stala ordinace. Žďárské pediatričce za desítky let prošly rukama tisíce malých pacientů. Mnohdy tak v jedné rodině...

10. května 2026

Jablonečané si mohou vysadit jabloně. Připomenou povýšení na město

ilustrační snímek

Za symbolických 160 korun nabídne Jablonec nad Nisou obyvatelům staré české odrůdy jabloní. O stromy, které jsou určené k vysazení na pozemcích na území města, mohou zájemci požádat během...

10. května 2026  8:19

Plzeň - Liberec 2:0, Touré potrestal chybu v rozehrávce. Sojka se trefil z přímého kopu

Plzeňský útočník Mohamed Toure slaví svůj gól s Lukášem Červem.

Fotbalisté Plzně porazili ve druhém kole nadstavbové části skupiny o titul Liberec 2:0. Ve třinácté minutě potrestal chybu v rozehrávce Mohamed Touré, ve druhém poločase hosté sice začali aktivně...

9. května 2026,  aktualizováno  18:37

Provoz bude plynulejší i bezpečnější. Důležitou křižovatku přestaví

Ředitelství silnic a dálnic začalo s přestavbou křižovatky mezi Novým Borem a...

V místě se kříží dvě významné silnice, po kterých denně projíždí téměř jedenáct tisíc aut. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) začalo s přestavbou křižovatky mezi Novým Borem a Okrouhlou. Bude...

9. května 2026  8:23

Nahrál jsem bratra na videokazetu. Tvůrce hry Prince of Persia prozradil, jak vznikala

Premium
Americký tvůrce her Jordan Mechner navštívil festival animovaných filmů Anifilm...

Do dějin počítačových her se nesmazatelně zapsal legendárním titulem Prince of Persia. Díky americkému tvůrci Jordanu Mechnerovi se snad každý puberťák v devadesátých letech probíjel labyrintem plným...

8. května 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Poptávková doprava jezdí i na Hrádecku. Lidé ji mohou využívat od května

Obyvatelé Hrádku nad Nisou a Chotyně mohou od 4. května využívat poptávkovou...

Také obyvatelé Hrádku nad Nisou a Chotyně mohou od 4. května na svých cestách využívat poptávkovou dopravu. V pracovních dnech ji od 7 do 19 hodin zajišťuje ČSAD Liberec, během prázdnin bude k...

8. května 2026  8:17

Nová lanovka na Ještěd je o kousek blíž. Liberec udělal zásadní krok

Město Liberec ukázalo lidem návrh zázemí nové lanovky na Ještěd.

Liberečtí zastupitelé schválili změnu územního plánu a otevřeli tak cestu k výstavbě nové lanovky na Ještěd s prodlouženou trasou až ke konečné stanici tramvaje v Horním Hanychově. Jde o zásadní...

7. května 2026  14:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.