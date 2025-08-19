Šestnáct větrníků, výška 250 metrů. Plán na největší větrný park Česka čelí kritice

  11:03
Plánovaná výstavba největšího tuzemského větrného parku v bývalém vojenském prostoru v Ralsku na Českolipsku budí mezi veřejností emoce. Proti je třeba Geopark Ralsko nebo provozovatel muzea v Náhlově. Zastupitelé města se přikloní k názoru místních.
ilustrační snímek

Šestnáct větrníků vysokých čtvrt kilometru by mělo stát na území Svébořic a Náhlova. Projekt je zatím v počáteční fázi a čeká se na rozhodnutí EIA (posudek o vlivu na životní prostředí, pozn. red.).

Do 18. srpna mohl každý osobně doručit nebo zaslat písemné vyjádření na krajský úřad, a to buď poštou, nebo datovou schránkou.

Se záměrem už teď někteří lidé nesouhlasí. Kritizuje ho třeba Geopark Ralsko, který v oblasti zaniklých obcí několik let vysazuje původní odrůdy stromů do takzvané Aleje vzpomínek. Jde o projekt, kterým chtějí obnovit historické aleje.

ČEZ chce v Ralsku postavit největší větrný park v zemi, záleží ale na místních

„Děsí mě představa, že by se záměr uskutečnil. Výška větrníků má být neuvěřitelných 250 metrů. Pokud toto postavíte ve výšce 400 metrů nad mořem, tak se dostanete k 650 metrům,“ přiblížila Michala Mydlářová z Geoparku Ralsko.

Zároveň připomněla, že nejvyšší vrchol České tabule, Ralsko, by byl vyšší jen o necelých padesát metrů. Bezděz by výšky větrníků nedosáhl. „Přestože podporuji rozvoj obnovitelných zdrojů energie, tento konkrétní záměr považuji za necitlivý a nepřiměřený,“ dodala.

„Jakoby už toho v oblasti nebylo dost“

S výstavbou nesouhlasí ani Pavlína Kovářová z Geoparku. „Záměr vybudovat větrný park se týká jednoho z nejhezčích míst. Jako by už nebylo dost solárních elektráren v této oblasti a historické zátěže po těžbě uranu a činnosti armád,“ připomněla.

Přímo v Náhlově provozuje Muzeum vystěhovalectví do Brazílie a Muzeum Horních vsí Petr Polakovič. Také on je zásadně proti výstavbě. „Nedovedu si to vůbec představit, emočně jsem z toho rozladěný. Jsou to nejkrásnější místa a zničí to místní krajinný ráz. Asi tři větrníky mají být u bývalé obce Holičky, tam se narodila moje máma i moje babička, a máme tam i pozemeček,“ svěřil se Polakovič.

Z místa, kde by měl větrný park stát, je podle něj jeden z vůbec nejhezčích výhledů v lokalitě. „Kdybyste si tam postavili dům, tak z jednoho okna uvidíte Bezděz, z druhého Ralsko a z dalšího Ještěd. Je to tu jedinečná turistická oblast se značkou cyklo ráj. Společně s dalšími spolky jsme sepsali dopis, který posíláme na kraj. To samé dělá i Geopark,“ potvrdil Polakovič.

ČEZ: celý proces je na začátku

Podle Skupiny ČEZ projekt vychází vstříc Zásadám územního rozvoje Libereckého kraje, který lokalitu v Ralsku umístil mezi vhodné oblasti pro rozvoj větrné energetiky.

„Celý proces je na začátku. Projekt připravujeme s vědomím města Ralsko, kterému budeme oficiálně předkládat první návrhy a následně společně analyzovat další možnosti,“ popsal mluvčí skupiny ČEZ Martin Schreier.

„Město se bude k záměru vyjadřovat v rámci navazujícího povolovacího procesu. Další příslušná jednání průběžně probíhají a jsou plánována,“ konstatoval Schreier, podle kterého ČEZ záměr projednal i s některými sousedními obcemi.

Kraj chce v Ralsku solární elektrárnu, mezi panely budou přistávat letadla

Starosta Ralska Miloslav Tůma místní ujistil, že názor veřejnosti bude hrát klíčovou roli v rozhodování. „K projektu se určitě postavíme podle toho, co budou chtít lidi. Pokud to veřejnost odmítne, my to odmítneme také,“ potvrdil Tůma, podle kterého by lidé mohli o záměru rozhodnout pomocí vedlejšího hlasování v rámci podzimních voleb.

„Postřehl jsem i petice, které k tomu jsou. My jsme je umístili i k nám na městský úřad, aby si je lidé mohli přečíst a mohli je případně i podepsat,“ doplnil starosta.

21. srpna 2023
