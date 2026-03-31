„Naší snahou je vždy realizovat projekty v souladu s pohledem okolních obcí a obyvatel v regionu. Současně probíhala analýza veškerých získaných informací, zejména ročního biomonitoringu a měření větrného potenciálu,“ popsali zástupci Skupiny ČEZ s tím, že čekali na dokončení dlouhodobého měření větrnosti v lokalitě a jeho vyhodnocení.
„Ukázalo se, že dlouhodobá rychlost větru v místě uvažovaného projektu nedává dostatečné záruky pro udržitelnou ekonomiku projektu. V jeho dalším rozvoji jsme se tak rozhodli nepokračovat,“ uvedli.
Plán na největší větrný park Česka zkrachoval, podle obce ČEZ nekomunikuje