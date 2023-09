Větrným elektrárnám se nebráníme, zní z obce na Českolipsku

Do následného dotazníku se zapojilo kolem 25 procent ze všech domácností. Přes 53 procent místních by obnovitelné zdroje uvítalo, téměř 23 procent respondentů se uchýlilo k odpovědi, že jim elektrárny v obci nevadí, skoro šest procent pak sdělilo, že jim je to jedno.

Spíše proti byla necelá dvě procenta lidí, kdežto 17 procent dotazovaných s výstavbou zásadně nesouhlasilo.

„Výsledky beru tak, že obyvatelé naší obce s případnou výstavbou větrných elektráren nemají v tuto chvíli žádný problém. Chápou, že je to potřeba. Máme tedy zelenou pro další kroky, až bude na stole zcela konkrétní návrh technický i finanční, zeptáme se občanů ještě jednou,“ říká starosta Brniště Michal Vinš.

Kvůli lepšímu přístupu k informacím se stala obec členem České společnosti pro větrnou energii, nadto je starosta v kontaktu s Velenicemi, kterých by se výstavba také částečně dotkla. „Ani tam zatím nenarážíme na nějaká negativa,“ komentuje Vinš.

Šest až osm turbín

Zveřejněný model počítá s výstavbou šesti až osmi turbín, a to v lokalitě pod Brnišťským vrchem při hranicích s katastrem sousední obce Velenice. „Jsme spíše pro pesimističtější variantu šesti elektráren,“ podotýká Vinš, který si od jejich výstavby slibuje hlavně peníze do rozpočtu obce a do místních domácností.

„Od začátku deklarujeme pravidlo, že chceme maximalizovat náš výnos a tento výnos rozdělit 50:50 mezi obecní pokladnu a jednotlivé domácnosti v obci. Jsou samozřejmě i jiné možnosti kompenzace,“ konstatuje starosta. Jasnější představu však přinesou konkrétní nabídky a jednání, na které je třeba počkat.

Negativa spatřuje Vinš především v délce celého procesu, který může trvat několik let. Navíc elektrárny půjdou vidět už z dálky, což je kromě hluku jeden z argumentů lidí, kteří s výstavbou elektráren v Brništi nesouhlasí. „Ale vývoj šel kupředu a některé původní výhrady z doby před patnácti lety technologie již dokázala vyřešit,“ podotýká Vinš.