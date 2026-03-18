V noci nás obtěžuje hluk, zní Andělkou. Proti chystané turbíně vznikla i petice

Eliška Marinská
  10:00
Osmou větrnou elektrárnu v obci Andělka na Frýdlantsku u česko-polské hranice chce postavit společnost VP Andělka. Ta už v sousední obci Višňová, pod kterou Andělka spadá, provozuje sedm turbín. Část místních si stěžuje na hluk a proti záměru sepsala petici. V úterý v podvečer se obyvatelé sešli se zastupiteli a investory k veřejnému projednání záměru.
Místní obyvatelé se v úterý v podvečer sešli v obci Andělka na Frýdlantsku. (17. března 2026) | foto: Eliška Marinská, MF DNES

Společnost VP Andělka provozuje na území obce Višňová větrný park se sedmi větrnými turbínami (VTE). Zastupitelstvo obce souhlasilo v roce 2024 se zahájením přípravy pro umístění osmé turbíny na pozemku Andělky. Ta by měla být umístěna více než 1,3 kilometru od nejbližších domů a s výškou tubusu 166 metrů by byla nejvyšší z okolních.

„Dnes se tu nebude o ničem rozhodovat,“ zaznělo hned v úvodu úterního setkání, na které dorazily desítky lidí. „Na základě souhlasu zastupitelstva jsme začali připravovat potřebné podklady. Provedli jsme rozsáhlé odborné průzkumy, biologické hodnocení a posouzení vlivu na krajinný ráz,“ vysvětlila majitelka společnosti Jana Voráčková s tím, že výsledky pro výstavbu vycházejí příznivě.

Obec získá za dvacet let 35 milionů

Společně se svým manželem Lubošem Voráčkem, který je zároveň spolumajitelem, zdůrazňují přínosy pro obec. Nabízí jednorázový příspěvek jeden milion korun po podpisu smlouvy a následně zhruba 1,7 milionu korun ročně.

Za dvacet let provozu by podle majitele Voráčka šlo přibližně o 35 milionů korun. Pro obyvatele Andělky je z toho určeno 850 tisíc ročně jako příspěvek na energie.

Společnost si nechala k elektrárně zhotovit i posudek ohledně hluku. „Z hlediska hodnocení zdravotních rizik expozice hluku lze vyslovit odborný závěr, že realizace posuzovaného záměru nebude znamenat oproti stávajícímu provozu 7 VTE zvýšenou míru rizika,“ uvedla v posudku Dana Potužníková z Národní referenční laboratoře pro komunální hluk Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě.

Problémy u stávajících větrníků

Během debaty byl hluk jedním z nejčastějších témat. Někteří obyvatelé upozorňovali, že problémy vnímají už u stávajících sedmi elektráren. „V nočních hodinách jsou opravdu obtěžující, slyšíme to i v domech, když jsou okna zavřená. Jdete před dům a máte kolem 50 až 60 decibelů (dB),“ zaznělo od jednoho z místních. Noční doporučená hladina hluku venku by podle Světové zdravotnické organizace neměla překročit 40 dB.

„Plánujete tu osmou elektrárnu. Na základě čeho máte změřené dlouhodobé hlukové limity stávajících elektráren, na kterých v podstatě stavíte další výstavbu?“ položil dotaz provozovatelům další místní.

„Jsou dlouhodobé studie, které se dělaly a na základě nich dostalo sedm větrných větrných elektráren povolení o hluku a uvedení do provozu,“ zodpověděl Stanislav Buchta, který odpovídal za stavbu sedmi elektráren.

Podle něj osmou větrnou elektrárnu odborníci z Národní referenční laboratoře zasadí a podle metodických postupů spočítají hluk ze sedmi a k tomu přidají tu osmou. „V případě, že by to potom nevycházelo v praxi, tak je to risk provozovatele, protože mu to může hygienická stanice zastavit a říct, že to nemůže provozovat,“ dodal.

Měřící stanice

Soňa Růžičková z Andělky se do obce přistěhovala, když už větrníky stály. „Díváme se na ně přímo. Téma hluku tu trápí hodně lidí. Mohlo by být řešením udělat po Andělce měřící stanice, které by hluk měřily průběžně,“ přednesla návrh, který v sále vyvolal potlesk.

Podle odborných průzkumů nemá mít nová elektrárna významný vliv ani na krajinný ráz. „Vliv navrhovaného záměru rozšíření větrného parku na krajinný ráz lze hodnotit jako méně významný, představuje kontinuální, navazující vliv na stávající stav území s již existujícím větrným parkem,“ uvedly pro společnost v posudku Kateřina Lagner Zímová spolu s Věrou Vitoňovou z Kanceláře krajinné ekologie.

Proti větrníku vznikla petice

Proti záměru vznikla petice, kterou do večerní debaty podepsalo 158 lidí z Andělky, Loučné, Sani a Filipovky. Starosta obce Michal Scheidl chce co nejdříve uspořádat anketu. Její výsledky poslouží obci jako podklad pro další rozhodování.

„Určitě tam bude otázka, jestli tady místní chtějí výstavbu takovéhle větrné elektrárny. Měly by tam být uvedené parametry a samozřejmě se o tom budeme bavit na zasedání zastupitelstva,“ vysvětlil.

„Budeme chtít jednoznačnou odpověď, protože si umím představit, že právě na základě toho se bude zastupitelstvo obce rozhodovat,“ uzavřel.

