Vesnici roku Roprachtice znáte z filmů, oblíbil si ji i slavný rapper

Autor:
  16:04
Nemá ani 300 obyvatel, přesto je v obci bohatá nabídka kulturních akcí doplněná o přírodní krásy nedalekých hor. Své místo si zde našel i slovenský rapper Majk Spirit. Roprachtice na Semilsku letos získaly titul Vesnice roku Libereckého kraje.

Loutkové divadlo, činohra nebo festival harmonikářů. Obcí Libereckého kraje se staly Roprachtice na Semilsku.

„Loni vyhrály Všelibice, a když tam stříleli šampaňské, tak korek přiletěl k našemu stolu. Je to úplně úžasné, dosáhli jsme toho díky lidem a jejich srdcím,“ radoval se starosta Zdeněk Petřina.

Do soutěže se letos zapojilo celkem čtrnáct obcí napříč krajem. Každou z nich pak navštívila komise, která vybírala vítěze. „Hodnotila je v oblastech, jakými jsou společenský život, aktivity občanů, podnikání, občanská vybavenost nebo třeba péče o veřejná prostranství,“ vyjmenoval náměstek hejtmana a jeden z pořadatelů soutěže Jiří Ulvr.

Roprachtice na Semilsku letos získaly titul Vesnice roku Libereckého kraje. (6. srpna 2025)
Roprachtice na Semilsku letos získaly titul Vesnice roku Libereckého kraje. (6. srpna 2025)
Roprachtice na Semilsku letos získaly titul Vesnice roku Libereckého kraje. (6. srpna 2025)
Roprachtice na Semilsku letos získaly titul Vesnice roku Libereckého kraje. (6. srpna 2025)
8 fotografií

Malebná podkrkonošská obec byla založena už ve 13. století a její dominantou je kostel Nejsvětější Trojice z roku 1766. Objevila se i v několika filmech, nejznámější jsou Zapomenuté světlo a Krakonoš a lyžníci.

Žije zde necelých 300 lidí, i tak ale Roprachtice pořádají několik desítek kulturních akcí ročně. „Místní odbor Sokola provozuje vlastní hospodu se sálem a krom běžných cvičení všech generací se úspěšně zabývá též dálkovým během na lyžích,“ popsal krajský mluvčí Jan Mikulička.

Výborných výsledků na soutěžích dosahují i tamní hasiči. Mimo to vedení obce spolupracuje s místními řemeslníky. Svou dílnu zde mají třeba kovář nebo tesař. V loňském roce také Roprachtice odkoupily kamennou rozhlednu se zázemím, které využívají pro obecní akce.

Za vítězství v krajském kole vesnice získala kromě Zlaté stuhy i finanční ocenění ve výši jednoho a čtvrt milionu korun. „Liberecký kraj umožní vítězi krajského kola čerpat dotaci z Programu obnovy venkova ve výši půl milionu korun,“ dodal Mikulička.

„Jsou tady mimořádně schopní a hodní lidé“

Život v Roprachticích si pochvalují i místní obyvatelé. „Obec teď vedou mladší lidé a opravdu se o ni starají. Je to tady takové živější, také pro děti tu mají všelijaké akce, a to i díky sokolům nebo hasičům,“ potvrdila místní Marcela Kosová.

„Ta vesnice žije společenským životem, stavebním ruchem a vším, čím má žít správná česká vesnice. Jezdíme sem každý víkend a máme to tady rádi v zimě i v létě. Jsou tady mimořádně schopní a hodní lidé,“ pověděli Suneghovi, kteří mají v Roprachticích chalupu.

Přírodu a klid v obci si zamiloval i známý slovenský rapper Majk Spirit. „Dva roky jsme hledali domeček v přírodě, kam se bude dát vyjet z Prahy na víkend,“ vyjádřil se na Instagramu. V Roprachticích si pronajímá moderně zařízené ubytování, které lidé najdou pod názvem Chalupy Raz Dva. V chalupě nechybí třeba krbová kamna, sauna nebo gril na terase.

Gulášfest či přírodní pláž. Obce ukazují porotě, jak dobře se v nich žije

Roprachtice se díky vítězství zúčastní také celostátní soutěže o obec roku, do které postoupilo třináct finalistů. Komise vyhlásí vítěze 20. září v jihočeském Vacově, který loni v této soutěži triumfoval.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Češi mají za humny nový aquapark, na jeho otevření se od dokončení čekalo sedm let

V polské Bogatynii, poblíž hraničního přechodu s Kunraticemi na Frýdlantsku, se dnes otevřel venkovní aquapark. Návštěvníci se do areálu s názvem Aquatynia dostali až sedm let od jeho dokončení....

Liberec - Sparta 0:2, oslabeného soupeře dorazil Birmančevič. Hosté jdou do čela

Sparťanští fotbalisté vyhráli i sedmý soutěžní zápas v řadě. V pátém ligovém kole zvítězili v Liberci 2:0, díky čemuž vedou tabulku s dvoubodovým náskokem na Slavii. Premiérový gól po návratu do...

Jablonec - Slavia 1:1, domácí vedli, mistrovi zajistil bod v nastavení Douděra

Slávističtí fotbalisté byli blízko porážky, ale v úvodu pětiminutového nastavení ji parádní střelou odvrátil Douděra. Jablonec, který po Spartě a Plzni hrál 1:1 i s dalším favoritem ligy, v utkání 5....

Řidička projela rovně kruhový objezd, auto uvázlo na pahorku v křoví

Uprostřed zeleně na umělém pahorku skončila noční jízda posádky černého fordu v Liberci. Řidička pravděpodobně přehlédla kruhový objezd, najela na obrubník a s autem vyjela až téměř do středu...

Žádný kávovar a spaní v čepicích. Odlehlá bouda bez proudu je unikátem Krkonoš

Premium

Jedna z nejodlehlejších krkonošských bud se proměnila ve staveniště. Vosecká bouda nad Harrachovem má od loňska novou střechu, letos řemeslníci zateplují a opravují fasádu. Provoz chaty je závislý na...

Vesnici roku Roprachtice znáte z filmů, oblíbil si ji i slavný rapper

Nemá ani 300 obyvatel, přesto je v obci bohatá nabídka kulturních akcí doplněná o přírodní krásy nedalekých hor. Své místo si zde našel i slovenský rapper Majk Spirit. Roprachtice na Semilsku letos...

19. srpna 2025  16:04

Šestnáct větrníků, výška 250 metrů. Plán na největší větrný park Česka čelí kritice

Plánovaná výstavba největšího tuzemského větrného parku v bývalém vojenském prostoru v Ralsku na Českolipsku budí mezi veřejností emoce. Proti je třeba Geopark Ralsko nebo provozovatel muzea v...

19. srpna 2025  11:03

Žádný kávovar a spaní v čepicích. Odlehlá bouda bez proudu je unikátem Krkonoš

Premium

Jedna z nejodlehlejších krkonošských bud se proměnila ve staveniště. Vosecká bouda nad Harrachovem má od loňska novou střechu, letos řemeslníci zateplují a opravují fasádu. Provoz chaty je závislý na...

18. srpna 2025

Česká Bouda v Jilemnici je opět v provozu, ubytovává sportovce i rodiny

První hosty přivítal hotel Česká Bouda Jilemnice. Město bývalý hotel Sumó odkoupilo a zrekonstruovalo za necelé čtyři miliony korun. Od investice si slibuje zvýšení cestovního ruchu.

18. srpna 2025  15:52

Slavia měla podle komise kopat penaltu. U zákroku Chaloupka sudí nechyboval

Dal mu ruce kolem krku, spojil je jako při škrcení. Zákrok jabloneckého kapitána Nemanji Tekijaškiho na slávistu Ivana Schranze měl sudí Karel Rouček posoudit jako faul a nařídit pokutový kop. V...

18. srpna 2025  12:36

Byli jsme proti Spartě strašně bojácní. Nedovedu si to vysvětlit, litoval Hlavatý

Do zápasu se Spartou chtěli fotbalisté Slovanu Liberec vletět sebevědomě, protože bodově se jim v úvodu ligové sezony dařilo. Jenže místo toho nabídli fanouškům na téměř vyprodaném stadionu U Nisy v...

18. srpna 2025  11:35

Kat měl v hospodě vlastní stůl, líčí historik při procházce za utrpením trestanců

Ještě v druhé polovině 18. století stálo v Turnově popraviště. Historik Jiří Zoul Sajbt z Muzea Českého ráje provádí návštěvníky cestou trestance v ulicích Turnova.

18. srpna 2025  11:04

Spartu v Liberci podržel, Vindahl ale tvrdí: Dlouhodobě chytám dobře! A věří v titul

Čtvrt hodiny před koncem na něj letěl vysoký balon, který mohl v klidu lapit a zalehnout. Peter Vindahl si ho ale zpracoval na prsa a za potlesku sparťanských fanoušků pak udělal několik nožiček....

17. srpna 2025  23:31

Liberec - Sparta 0:2, oslabeného soupeře dorazil Birmančevič. Hosté jdou do čela

Sparťanští fotbalisté vyhráli i sedmý soutěžní zápas v řadě. V pátém ligovém kole zvítězili v Liberci 2:0, díky čemuž vedou tabulku s dvoubodovým náskokem na Slavii. Premiérový gól po návratu do...

17. srpna 2025  21:55,  aktualizováno  22:05

Góly na všechny způsoby. Chramosta vyzrál v mazáka, může být králem střelců?

Vzpomenete si? Je to dávno, víc než šestnáct let. Duben 2009. Mladá Boleslav tehdy dorazila do Edenu za vedoucí Slavií a pořádně ji potrápila. Remizovala 3:3, ale klidně mohla atraktivní duel vyhrát,...

17. srpna 2025  18:33

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

OBRAZEM: Voda, hudba a barvy. Dobrovolní hasiči předvedli velkolepou podívanou

Tři desítky dobrovolných hasičů vytvořily v sobotu večer v Novém Oldřichově na Českolipsku takzvanou Hasičskou fontánu. Pomocí hadic stříkali za zvuku hudby a svitu diod proudy vody, díky kterým se...

17. srpna 2025  17:53

Řidička projela rovně kruhový objezd, auto uvázlo na pahorku v křoví

Uprostřed zeleně na umělém pahorku skončila noční jízda posádky černého fordu v Liberci. Řidička pravděpodobně přehlédla kruhový objezd, najela na obrubník a s autem vyjela až téměř do středu...

17. srpna 2025  11:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.