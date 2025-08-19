Loutkové divadlo, činohra nebo festival harmonikářů. Obcí Libereckého kraje se staly Roprachtice na Semilsku.
„Loni vyhrály Všelibice, a když tam stříleli šampaňské, tak korek přiletěl k našemu stolu. Je to úplně úžasné, dosáhli jsme toho díky lidem a jejich srdcím,“ radoval se starosta Zdeněk Petřina.
Do soutěže se letos zapojilo celkem čtrnáct obcí napříč krajem. Každou z nich pak navštívila komise, která vybírala vítěze. „Hodnotila je v oblastech, jakými jsou společenský život, aktivity občanů, podnikání, občanská vybavenost nebo třeba péče o veřejná prostranství,“ vyjmenoval náměstek hejtmana a jeden z pořadatelů soutěže Jiří Ulvr.
Malebná podkrkonošská obec byla založena už ve 13. století a její dominantou je kostel Nejsvětější Trojice z roku 1766. Objevila se i v několika filmech, nejznámější jsou Zapomenuté světlo a Krakonoš a lyžníci.
Žije zde necelých 300 lidí, i tak ale Roprachtice pořádají několik desítek kulturních akcí ročně. „Místní odbor Sokola provozuje vlastní hospodu se sálem a krom běžných cvičení všech generací se úspěšně zabývá též dálkovým během na lyžích,“ popsal krajský mluvčí Jan Mikulička.
Výborných výsledků na soutěžích dosahují i tamní hasiči. Mimo to vedení obce spolupracuje s místními řemeslníky. Svou dílnu zde mají třeba kovář nebo tesař. V loňském roce také Roprachtice odkoupily kamennou rozhlednu se zázemím, které využívají pro obecní akce.
Za vítězství v krajském kole vesnice získala kromě Zlaté stuhy i finanční ocenění ve výši jednoho a čtvrt milionu korun. „Liberecký kraj umožní vítězi krajského kola čerpat dotaci z Programu obnovy venkova ve výši půl milionu korun,“ dodal Mikulička.
„Jsou tady mimořádně schopní a hodní lidé“
Život v Roprachticích si pochvalují i místní obyvatelé. „Obec teď vedou mladší lidé a opravdu se o ni starají. Je to tady takové živější, také pro děti tu mají všelijaké akce, a to i díky sokolům nebo hasičům,“ potvrdila místní Marcela Kosová.
„Ta vesnice žije společenským životem, stavebním ruchem a vším, čím má žít správná česká vesnice. Jezdíme sem každý víkend a máme to tady rádi v zimě i v létě. Jsou tady mimořádně schopní a hodní lidé,“ pověděli Suneghovi, kteří mají v Roprachticích chalupu.
Přírodu a klid v obci si zamiloval i známý slovenský rapper Majk Spirit. „Dva roky jsme hledali domeček v přírodě, kam se bude dát vyjet z Prahy na víkend,“ vyjádřil se na Instagramu. V Roprachticích si pronajímá moderně zařízené ubytování, které lidé najdou pod názvem Chalupy Raz Dva. V chalupě nechybí třeba krbová kamna, sauna nebo gril na terase.
Roprachtice se díky vítězství zúčastní také celostátní soutěže o obec roku, do které postoupilo třináct finalistů. Komise vyhlásí vítěze 20. září v jihočeském Vacově, který loni v této soutěži triumfoval.