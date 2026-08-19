Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Vesecký rybník bude dva roky bez vody. Čeká ho milionová rekonstrukce

Eliška Klimšová
  10:56
Vesecký rybník v Liberci

Vesecký rybník v Liberci | foto: Jan Pešek, MF DNES

Vesecký rybník v Liberci
Vesecký rybník v Liberci
Vesecký rybník v Liberci
Vesecký rybník v Liberci
6 fotografií
Na dva roky bez vody. Vesecký rybník v Liberci, známý také jako Tajch, plánuje Povodí Labe od září vypustit. Historické vodní dílo totiž čeká obnova. Ta přinese především vyšší bezpečnost hráze, modernizaci vodohospodářských objektů i zvýšení retenční schopnosti nádrže. Práce vyjdou na téměř 23 milionů korun.

„Projekt navazuje na několikaletou přípravu v koordinaci s odborem Kanceláře architektury magistrátu města Liberec. Financování se podařilo zajistit díky získání dotace ministerstva zemědělství, která pokryje přibližně dvě třetiny nákladů,“ uvedl generální ředitel státního podniku Marián Šebesta. Zbývající část podle něj uhradí Povodí Labe z vlastních zdrojů.

Šebesta dodal, že cílem je obnovit technický stav rybníku, aby bezpečně plnil svou funkci v dalších desetiletích. „Vesecký rybník je oblíbeným místem pro rekreaci,“ připomněl. Stav hráze rybníka neodpovídá současným požadavkům.

Ve Veseckém rybníce kolemjdoucí nalezl tělo muže, případ vyšetřuje policie

„Spodní výpust je nefunkční, bezpečnostní přeliv nemá dostatečnou kapacitu pro bezpečné převedení povodňových průtoků a samotná nádrž je výrazně zanesená sedimenty,“ vylíčil mluvčí Povodí Labe Aleš Prokopec.

V rámci stavby proto projde kompletní rekonstrukcí hráz, vybuduje se nový kašnový bezpečnostní přeliv nebo například nový objekt spodní výpusti. „Zároveň dojde i na rekonstrukci komunikace na koruně hráze,“ upřesnil Prokopec.

Nezbytnou součástí projektu je také odbahnění nádrže. Podle provedeného průzkumu stavbaři odtěží přibližně 11 tisíc metrů krychlových sedimentů, díky čemuž dokáže nádrž pojmout a zadržet více vody a zlepší se podmínky pro další hospodaření na rybníku.

Vedení liberecké radnice řeší, zda odkoupit hráz Veseckého rybníka

Odstranění sedimentů navíc výhledově přispěje ke zlepšení kvality vody. Díky rekonstrukci se zvýší bezpečnost při povodních. „Nový bezpečnostní přeliv umožní řízené převedení celého návrhového povodňového průtoku, čímž se zabrání nekontrolovanému přelévání vody přes korunu hráze,“ podotkl mluvčí Prokopec.

Podle něj rekonstrukce přinese mírné zvýšení koruny hráze, což spolu s převáděním běžných průtoků spodní výpustí zlepší schopnost zadržování vody při zvýšených průtocích.

„Retenční prostor nádrže nabyde o více než 20 procent. Běžná provozní hladina přitom zůstane zachována na obdobné úrovni jako dnes,“ předeslal.

Rybník bude vypuštěný celou dobu

Prokopec upozornil, že přestože rybník nedokáže při velkých povodních výrazně ochránit níže položené části Liberce, jeho rekonstrukce zásadně zvýší bezpečnost samotného rybníka a zajistí jeho spolehlivý provoz při extrémních průtocích.

Stavební práce již na počátku letošního roku předznamenaly nutné odstranění nezbytného množství zeleně. Podzimní fáze prací začne nejdříve v září a zahájí se vypouštěním rybníka.

Podle Povodí Labe bude rybník vypuštěný po celou dobu stavby. „Před zahájením odbahnění proto bude rybí obsádka ve spolupráci s Českým rybářským svazem slovena. Státní podnik Povodí Labe silně dbá o přírodní hodnoty území, ve kterém projekt obnovy vodního díla spouští,“ popsal Prokopec.

V Liberci skončila půlmiliardová oprava přehrady, na koupání si lidé ještě počkají

Projekt proto podle mluvčího počítá s řadou opatření na ochranu zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, které se v lokalitě vyskytují. „Po celou dobu stavby bude zajištěn biologický dozor a v případě potřeby i přesun chráněných živočichů na náhradní stanoviště,“ ujistil ředitel Šebesta.

Obnova vodního díla potrvá do června 2028. „Po dokončení rekonstrukce bude Vesecký rybník nadále sloužit stejnému účelu jako dosud – rekreaci, vodohospodářským funkcím i krajině. Díky rozsáhlé obnově však bude bezpečnější a technicky spolehlivější,“ uzavřel Prokopec.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Snímek osmnáctiletého Čecha zaujal NASA. Perseidy skládal pět nocí z tisíců fotografií

Snímek dne NASA od mladého fotografa Jakuba Kuřáka. Fotografie zachycuje roj...

Snímek zachytil na tři kamery, finální obraz vybíral z 20 tisíc fotografií. Fotografii osmnáctiletého Jakuba Kuřáka ze severních Čech, která ukazuje maximum meteorického roje Perseidy na Jizerce, teď...

Liberec - Slavia 1:1, v intenzivním zápase hosté vedli, ale poprvé v sezoně ztratili

Sestřih zápasu
Vénuste Baboula se raduje z prvního gólu v Chance Lize.

Slávističtí fotbalisté poprvé v novém ročníku ztratili body. Ve čtvrtém kole Chance Ligy remizovali v Liberci 1:1. Brzy vedli díky šťastné teči kapitána Holeše, ale nebyli lepším týmem. Za domácí...

Tropická Keltská noc: legendární Neckář ohromil energií, zpěvák Fixy dojal gestem

Premium
Václav Neckář na Keltské noci (15. srpna 2026)

Spalující paprsky slunce praly po dva dny do účinkujících i návštěvníků festivalu Keltská noc. Ten se už podruhé konal v areálu lyžařského střediska Šachty, které leží zhruba sedm set metrů nad...

VIDEO: Výběh na Ještěd. Drsných 400 metrů nahoru zdolávala i Adamczyková

Nejtěžších 400 metrů, které vás mohou potkat.

Skoro dvě tisícovky běžců a běžkyň, čtyři sta metrů stoupání na skokanský můstek, převýšení 135 metrů, nejstrmější pasáže se sklonem 35 procent. Závod Red Bull 400 je tvrdý. V sobotu 8. srpna ho...

Éra populárních bílých tygrů v liberecké zoo končí. Zahrada hájí své rozhodnutí

Historie chovu bílých tygrů v Liberci sahá do roku 1994.

Popularita bílých tygrů překročila hranice Libereckého kraje, pronikla i do vysílání amerických televizních stanic. Stali se symbolem zoologické, města, ale i místního hokejového klubu. Budete chovat...

Vesecký rybník bude dva roky bez vody. Čeká ho milionová rekonstrukce

Vesecký rybník v Liberci

Na dva roky bez vody. Vesecký rybník v Liberci, známý také jako Tajch, plánuje Povodí Labe od září vypustit. Historické vodní dílo totiž čeká obnova. Ta přinese především vyšší bezpečnost hráze,...

19. srpna 2026  10:56

Děti poznávají řemesla přímo u výrobců. Učí se i pečovat o přírodu

Projektu Řemeslo do škol, který zastřešuje platforma Liberecký kraj sobě, se...

Místo učebnic praxe. Děti z Libereckého kraje se v průběhu školního roku neučí jen pomocí učebnic, ale také kontaktem s regionálními výrobci, kteří jim přibližují tradiční řemesla během exkurzí a...

18. srpna 2026  14:57

Snímek osmnáctiletého Čecha zaujal NASA. Perseidy skládal pět nocí z tisíců fotografií

Snímek dne NASA od mladého fotografa Jakuba Kuřáka. Fotografie zachycuje roj...

Snímek zachytil na tři kamery, finální obraz vybíral z 20 tisíc fotografií. Fotografii osmnáctiletého Jakuba Kuřáka ze severních Čech, která ukazuje maximum meteorického roje Perseidy na Jizerce, teď...

18. srpna 2026  11:59

Ve Frýdlantu staví novou moderní základnu pro záchranáře za 108 milionů

Dvoupodlažní objekt za více než 108 milionů korun má být hotový v říjnu...

Záchranáři ve Frýdlantu na Liberecku se dočkají nové výjezdové základny. Její stavba začala v blízkosti místní nemocnice. Dvoupodlažní objekt za více než 108 milionů korun má být hotový v říjnu...

18. srpna 2026  10:44

Slavia nevypadala neporazitelně. Měli jsme na víc, soudí Hůlka po remíze

ilustrační snímek

V Liberci je teprve měsíc, ale už se stal obráncem číslo jedna. Lukáš Hůlka proti Slavii opět nastoupil v základní sestavě a před téměř vyprodaným stadionem pomohl Slovanu získat cenný bod do tabulky...

17. srpna 2026  15:48

Bezpečnější prostor i návrat k historii. Začala přestavba Tržního náměstí

Po šesti letech příprav zahájil Liberec přestavbu Tržního náměstí u plaveckého...

Po šesti letech příprav zahájil Liberec přestavbu Tržního náměstí u plaveckého bazénu. Nově bude bezbariérové a okolní ulice bezpečnější, nadto chce vedení města lokalitě vrátit její historickou...

17. srpna 2026  15:47

Jablonec opět odkládá ligu. Proti Ostravě v neděli hrát nebude, nový termín není znám

Jablonecký obránce Martin Cedidla se raduje z gólu v utkání proti Slovácku.

Fotbalisté Jablonce si po utkání na stadionu Bohemians 1905 nechali kvůli účasti v pohárech odložit i domácí zápas 5. ligového kola s Ostravou. Duel s Baníkem se měl původně hrát v neděli, náhradní...

17. srpna 2026  14:47

U Obřího sudu vyrostla nová rozhledna. Na Javorníku se otevře v září

Nová rozhledna u Obřího sudu na Javorníku se otevře ve druhé polovině září...

Z vrcholu Javorníku u Obřího sudu na jihu Liberce se budou moci návštěvníci opět rozhlédnout do kraje. Nová, necelých pětatřicet metrů vysoká rozhledna se otevře ve druhé polovině září.

17. srpna 2026  11:19

Proti světovým rekordmankám. Sarajevo je pro nás neznámá, říká trenér žen Liberce

Jiří Kaiser, trenér libereckých fotbalistek.

Díky bronzové příčce v minulém ročníku první ligy se fotbalistky Slovanu Liberec prvně v historii probojovaly do pohárové Evropy. Pro 1. předkolo Evropského poháru UEFA jim los přidělil nejlepší...

17. srpna 2026

Slavia má skvělý tým, ale při troše štěstí jsme mohli vyhrát, řekl trenér Liberce

Branislav Fodrek

Fotbalový Liberec v úvodu ligy baví! Družina ze severu Čech jako první v sezoně dokázala obrat mistrovskou Slavii, v elektrizující atmosféře téměř vyprodaného stadionu U Nisy s ní remizovala 1:1....

17. srpna 2026  6:58

Chorý zpátky v akci. Jsme rádi, ale nedokázali jsme ho využít, litovali slávisté

Tomáš Chorý se diví.

Probil se k centru z levé strany, ale hlavou míč jen lehce lízl směrem k rohovému praporku. Tomáš Chorý, útočník slávistických fotbalistů, po třech měsících a jednom týdnu zase oblékl sešívaný dres....

16. srpna 2026  23:20

Liberec - Slavia 1:1, v intenzivním zápase hosté vedli, ale poprvé v sezoně ztratili

Sestřih zápasu
Vénuste Baboula se raduje z prvního gólu v Chance Lize.

Slávističtí fotbalisté poprvé v novém ročníku ztratili body. Ve čtvrtém kole Chance Ligy remizovali v Liberci 1:1. Brzy vedli díky šťastné teči kapitána Holeše, ale nebyli lepším týmem. Za domácí...

16. srpna 2026  19:13,  aktualizováno  21:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.