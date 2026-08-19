„Projekt navazuje na několikaletou přípravu v koordinaci s odborem Kanceláře architektury magistrátu města Liberec. Financování se podařilo zajistit díky získání dotace ministerstva zemědělství, která pokryje přibližně dvě třetiny nákladů,“ uvedl generální ředitel státního podniku Marián Šebesta. Zbývající část podle něj uhradí Povodí Labe z vlastních zdrojů.
Šebesta dodal, že cílem je obnovit technický stav rybníku, aby bezpečně plnil svou funkci v dalších desetiletích. „Vesecký rybník je oblíbeným místem pro rekreaci,“ připomněl. Stav hráze rybníka neodpovídá současným požadavkům.
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„Spodní výpust je nefunkční, bezpečnostní přeliv nemá dostatečnou kapacitu pro bezpečné převedení povodňových průtoků a samotná nádrž je výrazně zanesená sedimenty,“ vylíčil mluvčí Povodí Labe Aleš Prokopec.
V rámci stavby proto projde kompletní rekonstrukcí hráz, vybuduje se nový kašnový bezpečnostní přeliv nebo například nový objekt spodní výpusti. „Zároveň dojde i na rekonstrukci komunikace na koruně hráze,“ upřesnil Prokopec.
Nezbytnou součástí projektu je také odbahnění nádrže. Podle provedeného průzkumu stavbaři odtěží přibližně 11 tisíc metrů krychlových sedimentů, díky čemuž dokáže nádrž pojmout a zadržet více vody a zlepší se podmínky pro další hospodaření na rybníku.
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Odstranění sedimentů navíc výhledově přispěje ke zlepšení kvality vody. Díky rekonstrukci se zvýší bezpečnost při povodních. „Nový bezpečnostní přeliv umožní řízené převedení celého návrhového povodňového průtoku, čímž se zabrání nekontrolovanému přelévání vody přes korunu hráze,“ podotkl mluvčí Prokopec.
Podle něj rekonstrukce přinese mírné zvýšení koruny hráze, což spolu s převáděním běžných průtoků spodní výpustí zlepší schopnost zadržování vody při zvýšených průtocích.
„Retenční prostor nádrže nabyde o více než 20 procent. Běžná provozní hladina přitom zůstane zachována na obdobné úrovni jako dnes,“ předeslal.
Rybník bude vypuštěný celou dobu
Prokopec upozornil, že přestože rybník nedokáže při velkých povodních výrazně ochránit níže položené části Liberce, jeho rekonstrukce zásadně zvýší bezpečnost samotného rybníka a zajistí jeho spolehlivý provoz při extrémních průtocích.
Stavební práce již na počátku letošního roku předznamenaly nutné odstranění nezbytného množství zeleně. Podzimní fáze prací začne nejdříve v září a zahájí se vypouštěním rybníka.
Podle Povodí Labe bude rybník vypuštěný po celou dobu stavby. „Před zahájením odbahnění proto bude rybí obsádka ve spolupráci s Českým rybářským svazem slovena. Státní podnik Povodí Labe silně dbá o přírodní hodnoty území, ve kterém projekt obnovy vodního díla spouští,“ popsal Prokopec.
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Projekt proto podle mluvčího počítá s řadou opatření na ochranu zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, které se v lokalitě vyskytují. „Po celou dobu stavby bude zajištěn biologický dozor a v případě potřeby i přesun chráněných živočichů na náhradní stanoviště,“ ujistil ředitel Šebesta.
Obnova vodního díla potrvá do června 2028. „Po dokončení rekonstrukce bude Vesecký rybník nadále sloužit stejnému účelu jako dosud – rekreaci, vodohospodářským funkcím i krajině. Díky rozsáhlé obnově však bude bezpečnější a technicky spolehlivější,“ uzavřel Prokopec.