Z Mimoně zmizí vepřín, jehož zápach léta obtěžoval obyvatele

Zvláště v létě, kdy byla ve vepřínech otevřená okna kvůli vedru, se po okolí nesl odpudivý zápach. Lidé proto podepisovali petici, aby s tím město něco udělalo.

Po řadě diskuzí Mimoň vepřín koupila v elektronické aukci za 24 milionů korun. Teď vydá dalších 10 milionů za jeho demolici. Náklady má částečně snížit prodej železa, které se v rozlehlých halách a ve zbytku areálu nachází.

„Zvolili jsme způsob, kdy jsme oslovili firmu, aby v rámci demolice nacenila kovy, které tam jsou. Chceme je využít a sami si je prodat ve sběrně,“ uvedla místostarostka Jaroslava Bizoňová. Prodejem železa může radnice získat několik milionů korun.

Co s devítihektarovou plochou bude, zatím město neví. „Necháváme zbourat zatím jen nadzemní části vepřínů. Základy zůstanou, jejich odstranění by bylo příliš drahé. Bylo by to dalších asi deset milionů. Myslím, že ty peníze může město využít ve prospěch občanů,“ řekl starosta Mimoně Petr Král.

Bývalou velkovýkrmnu prasat chtělo předchozí vedení Mimoně změnit na průmyslovou zónu. Podle starosty Krále ale není moc pravděpodobné, že se najde nějaký investor.