Liberec vyhlíží velblouďata, starého samce vystřídal plodný Lorenzo

Autor:
  14:02
Samec velblouda dvouhrbého z Olomouce přináší liberecké zoologické zahradě naději na nové přírůstky. Devítiletého Lorenza, jenž je v nejlepším reprodukčním věku, hned po příjezdu připustili k místním samicím.
Fotogalerie4

Samec Lorenzo z Olomouce (vlevo) | foto: ¨Zoo Liberec

Všechna čtyři zvířata již společně prozkoumávají venkovní výběh. „Celé sbližování se samicemi i s novým prostředím proběhlo bez jakýchkoliv komplikací,“ uvedl hlavní zoolog liberecké zahrady Luboš Melichar, který věří, že samec pomůže obnovit podještědskou reprodukci velbloudů, která má tradici od roku 1957.

„Poslední mládě se zde však narodilo před osmi lety, což je v podmínkách chovu velbloudů poměrně dlouhá doba bez nových přírůstků,“ připomněla mluvčí Zoo Liberec Barbara Tesařová. Mohl za to jednak vysoký věk a také zhoršující se zdravotní stav původního samce, který se dlouhodobě nebyl schopný na reprodukci podílet.

„Zoo proto přistoupila k posílení chovu novým, perspektivním jedincem. Úzce spolupracujeme se Zoo Olomouc již dlouhá léta po mnoho velbloudích generací,“ dodala mluvčí s tím, že z Liberce pochází například zakladatelé olomouckého chovu nebo nejstarší ze samic Tereza.

Liberecká zoo slaví přírůstek, hřebeček je nadějí pro ohrožené zebry

Ve stejný den, kdy samce přivezli, se mu v olomoucké zoo narodilo mládě. Podle tamější zooložky Elišky Veselé je velbloudě v plné síle a velmi brzy začalo samo pít od matky.

„Je to krásná symbolika. Samec, který odcestoval do Liberce, se ještě v Olomouci stihl zapsat jako otec čerstvě narozeného mláděte. Věříme, že stejně úspěšný bude i ve svém novém působišti,“ uzavřela Veselá.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.