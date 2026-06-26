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Klimatizace, mokrá prostěradla i zvlhčování rtů. Sociální zařízení čelí vedru

Eliška Klimšová
  12:58
Domovy seniorů sahají po klimatizacích, denní centrum pro lidi bez domova hlásí plno a záchranáři řeší první kolapsy. Tropické teploty o víkendu vystoupají na většině území v Libereckém kraji nad 37 stupňů Celsia. Nejvíce ohroženi jsou senioři, nemocní a lidé bez domova. Zařízení pro ně proto přijímají řadu opatření na zmírnění dopadů vedra.

„Máme přenosné klimatizace, snažíme se větrat, dbáme na pitný režim klientů a nic moc jiného dělat nejde. Snažíme se v rámci počasí vyjít vstříc i v jídle, dáváme nanuky, melouny a další,“ uvedl ředitel Jan Gabriel z Domova seniorů v Liberci – Františkově.

V zařízení se dvěma stovkami klientů se zaměstnanci snaží zmírnit dopady horka všemi dostupnými prostředky. „Dbáme na to, aby lidé měli dostatek tekutin a snažíme se co nejvíc větrat, dokud to jde a vyvěšujeme třeba aspoň mokrá prostěradla, aby se jim ten vzduch trošku zlepšil,“ podotkl Gabriel.

Pomáhá i přenosná klimatizace

Personál podle něj čeká během tropických dnů více práce než obvykle. „Děvčata z přímé péče jsou na to připravená. Samozřejmě je to pro ně podstatně více práce, ale musím smeknout, protože to zvládají a snaží se tak, aby každý klient, i když pije třeba méně, tak aby měl aspoň pravidelně vlhčené rty a podobně,“ popsal.

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Senioři využívají chladnějších společenských prostor nebo místností s přenosnou klimatizací. Právě klimatizované společenské místnosti by podle vedení domova dávaly větší smysl i do budoucna.

Podle Gabriela je ale instalace centrálního systému vzhledem ke stáří budovy náročná. „Dům stojí přes 20 let, jakýkoliv složitý zásah je problematický a samozřejmě finančně náročný.“

V novém objektu ve Službách sociální péče Tereza v Semilech pro klienty se zdravotním postižením klimatizaci mají, v náhradních prostorách v Benešově u Semil ji museli dokoupit.

„Klientům jsme klimatizaci zapojili a snažíme se, aby zvládli co nejlépe ty vysoké teploty. Máme zajištěný pitný režim u klientů,“ vysvětlila Marie Vojtíšková, ředitelka Služeb sociální péče TEREZA, příspěvková organizace.

V zařízení se dvěma stovkami klientů se zaměstnanci snaží zmírnit dopady horka všemi dostupnými prostředky.
Senioři využívají chladnějších společenských prostor nebo místností s přenosnou klimatizací.
V zařízení se dvěma stovkami klientů se zaměstnanci snaží zmírnit dopady horka všemi dostupnými prostředky.
Personál dbá na to, aby lidé měli dostatek tekutin. Některým seniorům dávají infuzi proti dehydrataci.
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Zároveň dodala, že se služba zaměřila i na lehčí stravu a klienti mají možnost si nakoupit například zmrzlinu či nanuky. „Aktivity plánujeme spíše ráno, nebo až kolem 17. hodiny. Přes dopoledne ven prakticky nechodíme,“ upozornila.

„Tím, že je u lidí různorodé postižení, jsou medikovaní a tak dále, tak to teplo snáší hůře, takže mají nějaké kšiltovky, když jdou pak ven, sluneční brýle, dbáme, aby byli namazaní krémem. Sledujeme teploty a aktivity děláme v ranních a v těch pozdějších odpoledních hodinách,“ dodala.

Návštěvnost denního centra je stejná jako v zimě

Vedra dopadají i na lidi bez domova. V Denním centru Naděje v Liberci zaznamenali v posledních dnech vysokou návštěvnost. „Když jsme v zimě měli plno, tak ho máme i teď. U nás je lidem příjemněji než úplně venku v rozpáleném městě,“ prozradil Pavel Matějka, vedoucí libereckého denního centra Naděje Valdštejnská.

Denně do zařízení zamíří kolem čtyřiceti lidí. Podle Matějky nezůstávají v centru celý den, ale využívají možnosti osprchovat se, odpočinout si a napít se.

Město Liberec je podle něj navíc v porovnání s jinými městy chladnější. „Nevýhodou teď je, že není přístup k přehradě, ale chodí se zchladit do parku, tam dá se schovat,“ doplnil s tím, že lidé bez domova horké dny nejčastěji přečkávají v právě denním centru, případně u vody.

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S rostoucími teplotami zasahují i zdravotníci. Záchranáři už vyjížděli k prvním případům souvisejícím s vedrem.

„Zatím je to v řádu jednotek, ale očekáváme, že tento víkend budou teploty hodně vysoké, takže čekáme, že lidé budou hodně unavení a budou chtít jít ven. A nápor bude velký,“ poznamenal krajský mluvčí záchranářů Michael Georgiev s tím, že podobné vysoké teploty potrvají nejméně po sedm dní.

Nejčastěji zatím záchranáři řeší kolapsy v obchodních centrech, v městské hromadné dopravě nebo na přímém sluníčku, kdy lidé nemají dostatečnou ochranu nebo přetáhnou strávený čas na slunci.

„Byl jsem jako výjezdový záchranář na výjezdu, kde pacient měl silné bolesti hlavy, pocit na zvracení, poté zvracel a bylo to spíše z přehřátí celého organismu,“ popsal případ kolapsu Georgiev.

Pozor na přímé slunce

Podle mluvčího záchranné služby jsou nejohroženější skupinou senioři. „Apelujeme také na maminky s malými dětmi, ale i na nemocné lidi – z řad kardiaků, pacientů, kteří mají obtíže s dýcháním, často jde i o diabetiky a bohužel musím zmínit i skupinu obézních lidí,“ řekl Georgiev.

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Podle něj by si lidé měli dávat pozor na přímé sluníčko a mít pokrývku hlavy, nosit lehké oblečení a zbytečně se moc neoblékat, také s sebou mít tekutiny na doplnění pitného režimu.

„Doma je pak důležité mít větraný prostor, často je dobré vyvětrat v ranních hodinách, kdy ty teploty ještě nejsou tak vysoké a samozřejmě pokud možno, tak zadělat závěsy, aby přímé sluníčko nešlo přímo do bytu nebo do místnosti,“ uzavřel s tím, že pomoci mohou i různé větráky nebo například mobilní klimatizace.

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Klimatizace, mokrá prostěradla i zvlhčování rtů. Sociální zařízení čelí vedru

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