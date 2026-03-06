Světový unikát z Česka, nanonit může snížit riziko obávaného onemocnění chrupu

Autor: ,
  10:38
Probiotickou zubní nanonit, která může snížit riziko parodontózy, vyvinul tým vědců Technické univerzity v Liberci ve spolupráci s lékaři a odborníky z několika českých institucí. Nový typ zubní nitě je na světě unikátem, obsahuje živé probiotické kultury, které pomáhají potlačovat bakterie spojené se záněty dásní a mohou tak přispět k prevenci parodontitidy.

Probiotickou zubní nanonit, která může snížit riziko parodontózy, vyvinul tým vědců Technické univerzity v Liberci ve spolupráci s lékaři a odborníky z několika českých institucí. | foto: ČTK

Dentální nanonit testovali odborníci ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně. Na českém trhu by se mohla objevit příští rok.

Novinka byla vytvořena ze splétaných nanovláken nanesených na mikrovlákenný základ. Vyvinul ji tým Evy Kuželové Košťákové z libereckého oddělení bioinženýrství katedry chemie, kde v minulosti vyvinuli kromě jiného také třeba speciální nanovlákenný materiál pro kryty ran, který podporuje hojení.

Ocenění získal také jejich unikátní kompozit, který umí zpevnit poškozenou cévu a časem se v těle rozpadne. Na vývoji a testování nanoniti se podílela firma Wikinomist a také odborníci z Mikrobiologického ústavu Fakultní nemocnice u sv. Anny nebo vědci z Univerzity obrany.

Nanovlákna pomohou s hojením ran, v Liberci je testují přímo na pacientech

Specifická struktura materiálu nanoniti umožňuje aplikovat na vlákna probiotickou kulturu a zároveň zachovat její životaschopnost. Podle výzkumníků je nanonit na pohled i při používání téměř nerozeznatelná od běžné zubní nitě, takže ji mohou lidé využívat i při běžné domácí péči o zuby.

„Probiotika se dostanou do dásňového žlábku současně s mechanickým čistěním zubu, takže má vlastně dva účinky v jednom,“ uvedl parodontolog a vědec Filip Hromčík z Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

Pro profesionály i na domácí použití

Parodontóza (odborně parodontitida, pozn. red.) patří mezi nejčastější chronická onemocnění dutiny ústní. Podle lékařů se obvykle začíná projevovat mezi 35. a 45. rokem života. V počátečních fázích se projevuje zejména krvácením dásní, zápachem z úst nebo úbytkem kosti.

„Pokud se její nástup nezachytí, onemocnění postupuje tiše dál a v pozdějším věku může vést až ke ztrátě zubů,“ řekl Hromčík.

Kromě nedostatečné hygieny mohou její rozvoj ovlivnit také kouření, některá onemocnění, stres, oslabená imunita nebo hormonální změny.

Zubní nit je podle zdravotníků produktem, který kromě profesionálů - tedy dentálních hygienistek nebo lékařů, zvládnou použít i samotní pacienti v pohodlí domova. Dá se používat pravidelně a dlouhodobě, což má na zdraví zubů a dásní největší efekt.

„Analýzou orálního mikrobiomu u pacientů, kteří používali naši dentální nanonit, jsme objektivně prokázali bezprostřední i dlouhodobý efekt po její aplikaci,“ dodala molekulární genetička Petra Bořilová Linhartová z centra RECETOX Masarykovy univerzity.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Jablonec - Slavia 3:2 po pen., lídr ligy končí ve čtvrtfinále poháru, nezvládl rozstřel

Hráči Jablonce slaví postup do semifinále poháru, po penaltách vyřadili Slavii.

Slávističtí fotbalisté potřetí v řadě končí ve čtvrtfinále domácího poháru. Proti Jablonci sice dokázali v nastavení základní hrací doby vyrovnat na 2:2, jenže pak nezvládli penaltový rozstřel (2:3),...

Linka 158 opět v akci. Policisté z bílého autobusu lovili hříšníky na dálnicích

Prohřešky řidičů pomáhal odhalit policejní autobus

Uvidíte-li bílý autobus Iveco s tmavšími skly, zbystřete pozornost. Za okny totiž mohou být policisté „na výletě“ s kamerami, jimiž nenatáčejí krásy České republiky, ale prohřešky řidičů. Naposledy...

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

Liberec a Plzeň mají jisté čtvrtfinále, play off si zahrají také Kladno a Olomouc

Plzeňští hokejisté se radují z vedoucí trefy proti Mladé Boleslavi.

Předposlední kolo hokejové extraligy určilo další dva čtvrtfinalisty. Liberec získal jistotu výhrou 4:0 nad Hradcem, Plzeň po vítězství 2:0 v Mladé Boleslavi. O čtvrtou příčku kromě Hradce dál...

Senior odevzdal cizinci v igelitce 540 tisíc, aby se mu zhodnotily. Už mířily pryč

Důvěřivý senior dal muži 540 tisíc, protože věřil v jejich zhodnocení.

Policisté v minulých dnech zastavili na dálnici D35 řidiče, u kterého našli větší množství peněz. Dvacetiletý cizinec však nebyl schopen policii objasnit jejich původ. Ta na místo přivolala hlídku...

Vzácný kakadu v leknutí vylétl na vysoký strom, do akce kvůli němu museli hasiči

Hasič dle pokynů paní majitelky ve výšce natáhl paži směrem k papouškovi a ten...

Papouška kakadu v hodnotě několika desítek tisíc korun museli odchytit jablonečtí hasiči. Opeřenec majitelce ulétl na vysoký strom a odmítal se vrátit. Hasiči použili automobilový žebřík a ochočené...

5. března 2026  15:11

Proč se neodvolali? Starosta se diví postupu památkářů v kauze Walderode

Tomáš Hocke je starostou Turnova už od roku 2013. Je také za SLK zastupitelem...

Dědička rodu Des Fours Walderode Johanna Kammerlanderová získala zpět mobiliář zámku Hrubý Rohozec. Kromě toho jí soud už v minulém roce vydal jeden z žádaných pozemků v Turnově. S vydáním město...

5. března 2026  11:41

Liberec a Plzeň mají jisté čtvrtfinále, play off si zahrají také Kladno a Olomouc

Plzeňští hokejisté se radují z vedoucí trefy proti Mladé Boleslavi.

Předposlední kolo hokejové extraligy určilo další dva čtvrtfinalisty. Liberec získal jistotu výhrou 4:0 nad Hradcem, Plzeň po vítězství 2:0 v Mladé Boleslavi. O čtvrtou příčku kromě Hradce dál...

4. března 2026  21:19

Napouštění liberecké přehrady se blíží, za úpravu okolí dá město 80 milionů

Liberecká přehrada nyní prochází velkou opravou, která potrvá ještě nejméně dva...

Liberec zaplatí za úpravy okolí přehrady Harcov skoro 80 milionů korun. V soutěži dostalo město sice jedinou nabídku, je ale o 16 milionů nižší, než čekalo. S výsledkem jsme spokojení, řekl ve středu...

4. března 2026  13:58

Ve Špindlerově Mlýně se při srážce s lyžařem vážně zranila snowboardistka

Záchranáři zasahovali u srážky lyžaře a snowboardistky ve Špindlerově Mlýně....

Na dojezdu černé sjezdovky na Pláních ve Špindlerově Mlýně v Krkonoších se v úterý odpoledne srazili lyžař a snowboardistka. Zasahovali u nich členové horské služby i zdravotničtí záchranáři. Pro oba...

4. března 2026  12:44

Přes noc se před panelákem objevil balvan. Zatarasil jediný vchod

Obyvatele panelového domu v České Lípě překvapila v časných ranních hodinách...

Obyvatele panelového domu v České Lípě v úterý časně ráno překvapila podívná překážka. U jediného vstupu do budovy někdo přes noc umístil velký kámen, který bránil průchodu. Na místo proto vyrazili...

4. března 2026  12:15

Drama při tréninku. Nadějný cyklista Žitný se v Jablonci srazil s autem

Adam Žitný (vlevo) patří k nadějím cyklistického týmu Cyklostar Pirelli.

Trénink, který měl být součástí běžné přípravy na sezonu, skončil nečekaným dramatem. Talentovaný cyklista Adam Žitný se v neděli v poledne vydal na silničním kole do jabloneckých ulic. Po srážce s...

4. března 2026  10:25

Škodí vodáci na Jizeře chráněným vrankám? Výzkumníci sledovali ryby s čipem

Někdo se hned na začátku cesty ochladil v řece a vykoupal i s oblečením.

Vodáci, kteří splouvají řeku Jizeru v CHKO Český ráj mezi Turnovem a Železným Brodem, neohrožují populaci chráněných ryb vranek obecných. Ukázala to studie Hydrobiologického ústavu Biologického...

4. března 2026  8:53

Trávník v Jablonci ovlivnil i penalty. Byl šílený, ale pro oba stejný, shodli se slávisté

Útočník Jablonce Singhateh v přetlačované s kapitánem Slavie Vlčkem.

Je to podobná situace jako před rokem. V lize jsou suverénní, ale v poháru vypadli už ve čtvrtfinále. „Celková nespokojenost z naší strany určitě je, hlavně z některých výkonů, nechci být konkrétní....

3. března 2026  22:13

Jablonec - Slavia 3:2 po pen., lídr ligy končí ve čtvrtfinále poháru, nezvládl rozstřel

Hráči Jablonce slaví postup do semifinále poháru, po penaltách vyřadili Slavii.

Slávističtí fotbalisté potřetí v řadě končí ve čtvrtfinále domácího poháru. Proti Jablonci sice dokázali v nastavení základní hrací doby vyrovnat na 2:2, jenže pak nezvládli penaltový rozstřel (2:3),...

3. března 2026  16:04,  aktualizováno  20:48

Advantage Consulting, s.r.o.
NÁSTROJÁŘ (35-46.000 KČ)

Advantage Consulting, s.r.o.
Liberecký kraj
nabízený plat: 35 000 - 46 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Těžba uranu pro Sovětský svaz? Totální ztráta svéprávnosti, poukazuje historik

Premium
Nový dokument Uranové legendy připomíná období, kdy se na severu Čech těžil...

Za bezpečnost státu se dá platit nerostným bohatstvím. V případě Československa to byl uran, který podobně jako z dalších ložisek i z těch severočeských mířil do Sovětského svazu. Otázku, k čemu uran...

3. března 2026

Poplach na libereckých školách. Policisté prověřovali nahlášení výbušniny

Studenti byli ze školy evakuování, mluvčí záchranářů potvrdil, že na místě není...

Složky integrovaného záchranného systému dnes zasahovaly v několika budovách libereckých středních škol kvůli výhružným e-mailům o údajném uložení nástražného výbušného systému. Studenti byli ze škol...

3. března 2026  10:41,  aktualizováno  13:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.