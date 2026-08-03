Muž na benzince vypustil z auta roj včel. Prý chtěl vědět, zda se vrátí domů

Incident se odehrál kolem poledne na čerpací stanici Mol v Palackého ulici. Kamerový záznam ukázal, že řidič vozu mitsubishi nejprve zaparkoval před vstupem, koupil si kávu a tu chvíli popíjel.
„Před odchodem obsluze řekl: ‚Vypustím vám tady svoje včely. Zajímá mě, zda se vrátí samy domů.‘ Následně otevřel kufr svého vozu, odkud vyletělo větší množství včel, nasedl do auta a odjel,“ vylíčila mluvčí Jablonce nad Nisou Jana Fričová.
Zaměstnankyně čerpací stanice to potvrdila. Uvedla, že pracovníkům benzinky jeden z řidičů oznámil, že ze svého auta vypustí včely. Což záhy učinil.
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Roj z kufru vozu následně zamířil přímo do prodejny. „To rozhodně nepatří mezi služby, které zákazníci na čerpací stanici očekávají. Včely z prodejny zmizely a celá událost naštěstí skončila bez zranění,“ dodala mluvčí.
Obsluha událost nahlásila strážníkům, ti věc předali k šetření státní policii. Ta se k případu zatím nevyjádřila.