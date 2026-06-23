Přímo do skla je pak přimíchaná soda a slída, což pomáhá rozptylovat světlo, které do katedrály proniká barevnými vitrážovými okny.
„Stejně jako samotná katedrála byly i nové varhany navrženy s vědomím, že budou sloužit po desetiletí a staletí. Jsme hrdí, že české sklářské řemeslo může být součástí tak mimořádného díla,“ popsal Leon Jakimič, zakladatel a prezident sklářské a designérské společnosti Lasvit.
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„Nové svatovítské varhany představují mimořádné spojení tradičního řemesla, současného designu a technologických inovací,“ nastínil Jakimič. Varhany jsou společným projektem novoborských sklářů, španělské varhanářské dílny Grenzing a designéra Petera Olaha.
„Jako designér jsem zvyklý přemýšlet v milimetrech. Katedrála vás nutí přemýšlet v měřítku staletí. Proto jsme usilovali o co nejčistší a nejpokornější řešení,“ přiblížil designér Olah s tím, že cílem bylo vytvořit neviditelný design.
„Varhany současné a natolik čisté a střídmé, že budou působit, jako by do tohoto prostoru patřily odjakživa. Jejich viditelná fasáda byla navržena tak, aby působila téměř beztížně, jako by se vznášela v prostoru.“
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15. června 2026