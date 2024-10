Praha našla vánoční strom v Lužických horách, smrk rostl u chaty přes 65 let

Dřívější vlastníci pozemku v Krompachu, kde smrk roste, kolem své chalupy přibližně před 65 lety vysázeli hned několik stromů. Ty časem narostly do úctyhodné výšky.

„Vysázeli asi dvanáct smrků jako odstínění od sousedů. Některé časem vyřezali, levou stranu jsem asi před pěti lety zkrátil o sedm metrů, protože jsem se bál, aby stromy nespadly. Přece jen mají smrky povrchové kořeny,“ popisuje současný majitel pozemku, chalupy i stromu Roman Kubeš. I další stromy chtějí po domluvě se sousedem kvůli bezpečnosti postupně pokácet a nahradit živým plotem.

Jeden ze stromů je ale solitér. Má kolem sebe dostatek prostoru, díky čemuž jsou jeho větve silné a rovnoměrné.

„Na jaře jsem na něj koukal z dálky a všiml jsem si, že vypadá nějak pěkně. Byla by škoda ho jen tak fiknout. Tak jsem ho nafotil a poslal jako tip na vánoční strom,“ vysvětluje Kubeš, který je již v důchodu a většinu roku tráví právě v Krompachu.

Ve výšce metr třicet nad terénem má prý smrk v průměru asi dva a půl metru. Podle mluvčí Simony Kopové čeká společnost Technologie hlavního města Prahy ještě na dendrologický posudek.

25. listopadu 2023

„Jakmile bude strom potvrzen posudkem, dojde 23. listopadu k tradičnímu kácení,“ předestírá Kopová. Stejně jako v předchozích letech jej poté zaměstnanci THMP převezou na okraj Prahy a do centra metropole se přesune kvůli bezpečnosti až v nočních hodinách z pondělí na úterý 26. listopadu.

„Bezpečně ho ukotvíme v šachtě na Staroměstském náměstí a během týdne se bude zdobit, aby byl připraven na první adventní víkend,“ dodává mluvčí THMP.

Ve stejný den jako strom z Krompachu se však bude v Libereckém kraji kácet i jeden další. Ten pro změnu ozdobí Václavské náměstí. Pochází rovněž od soukromého majitele z obce Bílý Kostel nad Nisou.

Kácení zaznamená časosběrné video

Krompach je podle ujištění starostky Věry Polanské na zvýšený zájem lidí i médií připravený. Obec vítá, že i přes nutné kácení ještě smrk dobře poslouží.

„Máme velkou radost. Strom by stejně musel být časem pokácený, je velmi blízko nemovitosti. Takže jsme moc rádi, že dokáže ještě potěšit,“ říká Polanská. Zároveň doplňuje, že kácení vysokých a starých stromů bývá v obci nevyhnutelné, a to zejména když se – podobně jako tento smrk – nacházejí v těsné blízkosti chalup.

Majitel pozemku Roman Kubeš je původem z Mimoně, která se nachází jen pár kilometrů od Pertoltic pod Ralskem, odkud vzešel loňský strom pro Prahu.

Letošní kácení podle něj pravděpodobně bude možné sledovat průběžně díky časosběrnému záznamu. „Byli jsme se s lidmi z firmy, co vánoční stromy kácí, podívat ve druhém patře naší chalupy, kde by umístili kameru. Ta by snímala špici a horní část stromu,“ prozradil.

Byť to má ze svého pražského bytu na Staroměstské náměstí co by kamenem dohodil, vánoční vřavě spojené s trhy a rozsvěcením stromu se prý rád vyhne.