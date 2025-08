„V loňském roce rozzářil tváře návštěvníků smrk z Krompachu v Lužických horách a jeho dřevo, jako již tradičně, našlo po svátcích uplatnění. Studenti ze Střední odborné školy Jarov z něj vyrobili několik věcí, které teď slouží klientům Denního stacionáře Paprsek na Praze 9, včetně hmyzího domku, který se symbolicky vrátil zpět do Krompachu,“ popsal Michal Hoza, radní pro oblast infrastruktury hlavního města.

V roce 2024 organizátor trhů obdržel prostřednictvím soutěže Hledá se strom rekordních pětačtyřicet tipů. Pravidla zůstávají stejná i letos, podnět může vznést každý. Nemusí být majitelem stromu, stačí na zajímavý smrk upozornit.

23. listopadu 2024

„Můžete zasílat podněty na jehličnany, které jsou přerostlé a začínají být nebezpečné svému okolí, takže je nutné je z bezpečnostních důvodů pokácet, případně stojí na stavebních pozemcích,“ vyzvala Hana Tietze, mluvčí společnosti Taiko.

Většina stromů, které v minulosti okrášlily pražské náměstí, rostla na soukromých pozemcích a hrozilo, že spadnou na dům nebo jeho obyvatele. V centru metropole se tyčily ale i takové, které bylo třeba z veřejných prostranství pokácet kvůli plánované výstavbě.

Smrk z Krompachu vážil necelých pět tun a dorostl do výšky 22 metrů. Do soutěže ho loni přihlásil majitel, který se obával, že by strom rostoucí na hranici jeho pozemku mohl v budoucnu ohrožovat okolní nemovitosti. Praha hledá smrk ztepilý s rovnoměrnými větvemi a pravidelným kmenem, který se dá upravit na bezpečnou výšku 22 metrů. Může pocházet z jakéhokoliv koutu republiky.

„Ideální je, pokud je v blízkosti silnice. I s tím si už ale v minulosti dokázala technika poradit, a s pomocí pásového jeřábu dostat strom bez poškození na tahač s návěsem,“ zamyslela se Tietze. Další kritérium, které musí splňovat, je, aby byl zdravý. To potvrdí průzkum odborníků.

Popis a fotografie stromu, který by mohl ozdobit největší adventní trhy v Česku, může veřejnost zasílat na e-mail info@taiko. cz do 15. září. Vítězného kandidáta vyberou organizátoři se společností Technologie hlavního města Prahy nejpozději 3. listopadu. Městská společnost poté dohlédne na jeho pokácení, převoz i zdobení.

„Pokud se vše podaří podle plánu, strom by se měl na Staroměstském náměstí rozsvítit v sobotu 29. listopadu. Samotné trhy pak potrvají do 6. ledna 2026,“ sdělila za organizátora Hana Tietze.