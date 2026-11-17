„Jsme rádi, že se ho zbavíme. Hrozilo, že se skácí na dům, protože je už starý. Hasiči pak zprostředkovali, aby mohl posloužit jako vánoční strom na náměstí. Je to pro nás čest,“ svěřil se krátce před kácením majitel stromu Jan Mrňák.
Hasiči strom zkrátili na tradičních čtrnáct a půl metru. Později se dočká výzdoby v podobě herrnhutských hvězd.
„Ty jsou světelné, ale zároveň fungují i jako denní ozdoby. Na stromě bude jedna žlutá vrcholová hvězda o průměru 130 centimetrů, 15 hvězd žlutobílých, speciálně vyrobených pro Liberec, o průměru 70 centimetrů, a dalších 20 bílých hvězd o velikosti 40 centimetrů,“ přiblížila mluvčí města Jana Kodymová.
Strom bude po celou dobu pod bedlivým dohledem města. Čekají ho vizuální kontroly nebo kontroly utažení klínů, a to přibližně každý třetí den.
„Kontroly probíhají i nahodile, například při mimořádných povětrnostních podmínkách, neboť je strom umístěn na volném prostoru a působí na něj větší síly,“ ubezpečila mluvčí.
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu se uskuteční v pátek 20. listopadu. Program akce začíná ve čtvrt na pět na náměstí před historickou radnicí. „A okamžik, kdy náměstím zazní užaslé ‚vau‘ nad krásou vánočního stromu nastane v 17 hodin přesně,“ upřesnila Kodymová.
Stánky u radnice i paláce Dunaj
Vánoční trhy u radnice začínají 26. listopadu a potrvají až do 23. prosince 2026. „Tržnice letos čítá 40 prodejních stánků. Občerstvení u vánočního stromu na náměstí bude, kromě Štědrého dne, otevřené až do 31. prosince. V dolním centru města na Soukenném náměstí před palácem Dunaj bude také několik stánků, a to už od pátku 20. listopadu. I zde proběhne doprovodný kulturní program,“ doplnila mluvčí.
Na chodbách historické radnice bude tradiční výstava Vánoce očima dětí libereckých mateřských škol, tedy jejich znázornění představy o čase zimním a vánočním. Strom přání pak zájemci najdou na nádvoří Paláce Liebieg.
Do vánoční nálady se promění také ulice, náměstí a veřejná prostranství. „Světelná výzdoba po městě bude v letošním roce obdobná jako v loňském roce. Stávající výzdoba prošla rozsáhlejší opravou. Technické služby umístí na veřejná pouliční osvětlení v centru města svítící vánoční dekory. Všechna světelná výzdoba je na bázi LED technologie. Tedy úsporné technologie,“ dodala Kodymová.