„Pro člověka, který prochází onkologickým onemocněním, i pro jeho blízkého, se může ze dne na den změnit celý život. Kromě samotné léčby řeší často také práci, finance, vztahy nebo obavy z toho, co bude dál,“ podotkla Renata Kotúčková z Centra Amelie v Liberci.
Podle ní mohou lidé v centru najít podporu, informace i někoho, kdo jim pomůže se zorientovat v nové situaci.
Sbírka trvá od 12. října do 30. listopadu. Zájemci mohou výzdobu odevzdat přímo v Centru Amelie v liberecké nemocnici nebo v krajské vědecké knihovně. Další sběrné místo je v Informačním centru Chrastava.
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Ozdoby lze donést i do Centra Amelie v Praze. Podle Kotúčkové mohou lidé darovat zachovalé vánoční ozdoby, dekorace nebo vánoční doplňky, které by ještě mohly někomu udělat radost.
Sesbírané dekorace dostanou druhou šanci při vánočním prodeji, který bude od 11. do 17. prosince 2026 v OC Forum u stánku Amelie. Návštěvníci si zde budou moci vybrat vánoční výzdobu a zároveň podpoří činnost Centra Amelie Liberec.
„Naše služby poskytujeme bezplatně, protože právě v době nemoci by neměl člověk řešit ještě to, zda si může dovolit požádat o pomoc. Díky podobným sbírkám můžeme naši podporu nabízet i lidem, pro které by placené služby byly finančně nedostupné,“ dodala Renata Kotúčková.