Vánoční vzpomínky se tu mění v bolest z odloučení, říká vězeňský kaplan

Eliška Marinská
  16:42
Bolest, smutek a stesk. Místo radosti z Vánoc vzpomínky na rodinu. Vězeňský kaplan Jan Suchánek se v adventním období potkává s některými odsouzenými a přibližuje jim podstatu svátků.

Kaplan Jan Suchánek působí ve Věznici Rýnovice v Jablonci nad Nisou. | foto: Eliška Marinská, MF DNES

Pro odsouzené jsou často advent a Vánoce bolestné. Podle vězeňského kaplana Jana Suchánka se v těchto týdnech otevírá prostor pro pokání. Někteří odsouzení vzpomínají nebo se modlí za rodiny. Kaplan se v jablonecké Věznici Rýnovice během svátků setkává s větším zájmem o rozhovory, společné modlitby i hudbu, která dokáže prolomit bariéry.

Jak odsouzení o Vánocích reflektují svůj trest?
Uvědomují si, o co přicházejí, kde můžou být a kde nemusí. Chlapi většinou říkají, že Vánoce na ně padnou. A těší se, až bude po svátcích. Sice je nějak prožijí, podívají se třeba na pohádku, udělají třeba nějaký bramborový salát a řízek. Ale spíš se těší, až zase nastoupí do práce. Je to pro ně spíš bolestné.

Jak prožívají o Vánocích odloučení od svých blízkých?
Je to pro ně těžké. Pro ty, kteří mají možnost přerušení trestu a snaží se, jsou motivovaní, tak mohou jít třeba ven za rodinou na Vánoce. Ale to je opravdu výjimečně. Poslední dobou se věznice soustředí na vztah mezi rodičem a dítětem. Někteří zaměstnanci organizují vánoční setkání s rodinami, kdy se vybraných deset odsouzených setká ve věznici se svými dětmi a připomenou si vánoční tradice. V rámci věznice je v průběhu roku takových akcí víc, například na Velikonoce, dětský den a podobně.

Opravdu cítí tu velkou absenci, bolest v srdci, že s blízkými nejsou.

Trávíte s odsouzenými více času o adventu než mimo něj?
Možná je o svátcích vyšší zájem o duchovní rozhovory. Občas mě požádají, abych přišel na oddíl s kytarou, popovídal si s nimi a něco zahrál. Stává se to i na Štědrý den, vnímám u nich bolest z odloučení a stesk. Podobně se na mě obracejí během roku v těžkých životních chvílích, kdy jim zemře někdo blízký.

Pozorujete třeba více smutku?
Asi ano. Vánoce na odsouzené více dopadají. Mají deprese, že nejsou s rodinou.

Pomáhá víra v době Vánoc překonat odsouzeným i tu izolaci?
Nejvíc asi řeší bolest a ztrátu. V rámci modliteb se více soustředí i duchovně na rodinu, prosí za ně, modlí se, za zdraví, požehnání, svátky. Opravdu cítí tu velkou absenci, bolest v srdci, že s blízkými nejsou.

Vrací se třeba i víc ke vzpomínkám?
Rádi se vracejí do dětství. Vzpomínají třeba na své Vánoce, jaké to bylo doma, jaké měli zvyky, jak prožívali svátky. Vždycky na ně padne taková deka. I když třeba pro ně venku rodiny nebyly ideální, tak s nimi strávili nějaký čas a prožívají to nostalgicky. Rodina je spolu a pohromadě a oni nemůžou být s nimi, takže je to pro ně opravdu dost těžké.

Pykal tu Kajínek i Winkelbauer. Věznice v Rýnovicích slaví padesát let

Co znamená a symbolizuje advent v rámci víry ve vězení?
Advent je velmi důležitá doba, protože to je v duchovním rámci doba pokání. Čeká se na příchod Krista. V rámci liturgie, když jdete do kostela o adventu, tak kněží nebo duchovní mají fialový oděv nebo štolu. Fialová je barva vězeňské služby. To je penitenciární barva neboli barva pokání. Ve výkonu trestu by člověk měl jít více do sebe a uvědomit si, co udělal špatně. Jak zaznívá v evangeliích: „Obraťte se.“ Chlapi o adventu mohou změnit své smýšlení, aby obrátili svůj život a nasměrovali ho dobrým směrem. Přes Vánoce a vyvrcholení adventu si možná o to víc uvědomují, o co přicházejí.

Jaké aktivity pro odsouzené během Vánoc máte jako kaplan připravené?
Máme duchovní obnovu v kapli. Na Štědrý den je bohoslužba a besídky, zahrají se písničky a koledy. Hudba spojuje, lidé jsou pak k sobě otevřenější. Někdy dojdeme i k jejich životu. Před rokem se mi stalo, že jsme měli na Vánoce besídku a na základě povídání jsme se dostali na hodně hluboká a duchovní témata. Dostalo se na to, co v sobě nosí, a byly to i hodně velké duchovní zátěže.

Jaké to byly zátěže?
Co si nesou z dětství a spirituální zážitky. Častokrát spirituální zátěže souvisí s trestnou činností. Otevřelo se třeba téma drog. V tom je síla Vánoc, adventu a hudby. Když se ta témata otevřou v kolektivu, tak pak se dá s nimi pracovat i skrze hudbu. Nahrávali jsme nedávno rapový song v rámci prevence kriminality. Je o svědectví chlapů, kteří říkají, co jim vzaly drogy, trestná činnost nebo vězení. A jeden tam řekl, že mu to sebralo rodinu, každé narozeniny, ale i Vánoce. Zazní tam takový ten stesk, že nemohou být s rodinou a uvědomění, o co přichází.

Jak s tím pracujete?
Snažím se vždy za každou skupinu a jednotlivce modlit. Většinou za mnou po aktivitách chlapi přicházejí a říkají mi, zda by bylo možné jít do kaple. A díky tomu setkání a třeba skrze i tu hudbu se svěří.

Právě v adventu si odsouzený může uvědomit, že není sám, že skrze modlitby může předat svůj stesk a bolest Bohu a dojít ke znovuzrození, ke změně smýšlení a života.

Jaké další doprovodné akce ve věznici kolem adventu pořádáte?
Máme dvě akce, které jsou zásluhou kolegyň. Odsouzení chodí na Mikulášskou besídku do azylového domu pro ženy s dětmi. A potom chodíme každý rok do domova důchodců v Pasekách. Tam s chlapy hrajeme písničky a třeba pro ně i něco upečou. Odsouzení si na základě toho uvědomí spoustu věcí. V domově důchodců vidí to stáří, takže je to silné.

Co děláte ve věznici na Štědrý den?
V práci normálně sloužím, dopoledne máme většinou bohoslužbu slova, nebo je předvánoční katolická mše svatá. Mezi vězni bývá oblíbená a účastní se jí více odsouzených než v běžném období. A pak většinou vezmu kytaru, hrajeme nějaké koledy, povídáme si, je to uvolněnější, bavíme se o Vánocích, o smyslu Vánoc. A chlapi většinou vzpomínají.

Kaplan z Valdic: V Boha věří jen pár vězňů, další si pouze krátí chvíli

Je to pro všechny odsouzené?
Většinou dopoledne pro zájemce, kteří jsou psáni na seznamu. Ale dá se zařídit, když se domluvíme s vedením, že jich tam může být víc. Když skončí bohoslužba, tak odpoledne chodívám na oddíly. Jen kolik stihnu, jeden nebo dva oddíly, a tam většinou vezmu kytaru, zahraji koledy. Chodím i na oddíly, kde nejsou věřící. Je tu možnost osvětlit jim smysl Vánoc, co znamenají, co jim mohou dát nebo nad čím se mohou víc zamyslet.

Jaká je ve věznici půlnoční mše?
U nás půlnoční mše není, je to předvánoční bohoslužba kolem desáté hodiny na Štědrý den.

Které modlitby v době adventu často říkáte?
Čerpám z katolické liturgie. O adventu často zaznívá hlas Jana Křtitele jako obraťte se, změňte smýšlení, věřte evangeliu. Bavíme se o narození Krista, diskutujeme, co to znamenalo tehdy a co to znamená pro mě tady a teď. Učíme se rorátní zpěvy, které se pojí k adventu.

Jak pomáhají odsouzeným modlitby?
To je velmi složitá a obšírná otázka. Modlitba je vztah, je to spojení s Bohem, je to komunikace, je to dialog. Právě v adventu si odsouzený může uvědomit, že není sám, že skrze modlitby může předat svůj stesk a bolest Bohu a dojít ke znovuzrození, ke změně smýšlení a života.

Vánoční vzpomínky se tu mění v bolest z odloučení, říká vězeňský kaplan

Kaplan Jan Suchánek působí ve Věznici Rýnovice v Jablonci nad Nisou.

Ulice romského odbojáře v Liberci? Nápad odmítli, tak to náměstek udělal po svém

Ulici nově zdobí cedule s nápisem Serinkova.

Dvakrát neuspěl s návrhem, aby část ulice Kunratická v Liberci, kde byl v minulosti koncentrační tábor pro Romy, nesla jméno po válečném odbojáři romského původu Josefu Serinkovi. Náměstek...

18. prosince 2025  16:07

Místo aleje pařezy. Lidé v Českém ráji kritizují kácení u silnic

Ekolog Jan Piňos ukazuje vykácené stromořadí v Českém ráji.

Silnici mezi obcemi Olešnice a Vyskeř v Českém ráji donedávna lemovala alej. Dnes tam lidé najdou jen pařezy a pokácené stromy, které leží v poli. Některé místní znepokojilo, když jim na začátku...

18. prosince 2025  12:08

