Liberec našel vánoční strom, s jeho přepravou pomohou hasiči i strážníci

Smrk ztepilý, který letos na Vánoce ozdobí náměstí před libereckou radnicí, přivezou ze zahrady soukromého majitele v blízkosti Jedličkova ústavu dobrovolní hasiči. Strom by měl na náměstí dorazit 17. listopadu kolem poledne, vzhledem ke složitější přepravě bude při akci asistovat i městská policie.

Vánoční trhy v Liberci započnou 26. listopadu a potrvají až do 23. prosince. | foto: město Liberec

Hasiči nejprve smrk pokácejí a po převozu na náměstí ukotví. Poté také po celou dobu kontrolují jeho stabilitu, tedy od 17. listopadu až do Tří králů.

„Letos bude náměstí zdobit hustě zavětvený smrk z Raisovy ulice v Liberci. Strom městu nabídl již před dvěma lety majitel pozemku,“ vysvětila mluvčí radnice Jana Kodymová.

Také letošní vánoční strom musí být zkrácený na obvyklých čtrnáct metrů. „Což je výška, která umožňuje zajistit dostatečnou statiku a odolnost vůči povětrnostním vlivům. Na tuto délku je koncipován i podzemní stojan na náměstí Dr. E. Beneše,“ doplnila Kodymová s tím, že zkrácení je nutné z bezpečnostních důvodů.

Liberecké náměstí zdobí vánoční strom, transport zpomalili neukáznění řidiči

Smrk letos zkrášlí designová výzdoba v podobě herrnhutských hvězd. „Ty jsou světelné, ale zároveň fungují i jako denní ozdoby. Na stromě bude jedna žlutá vrcholová hvězda, 15 hvězd žlutobílých, speciálně vyrobených pro Liberec a dalších dvacet bílých hvězd. Toto bude doplněno dvěma druhy venkovních světelných stringů, řetězů s více než sedmi tisíci LED žárovkami,“ popsala Kodymová.

Světelné ozdoby doplní padesát skleněných barevných koulí, které pro město vyrobí Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská ze Železného Brodu, a dále šedesát denních nesvětelných ozdob.

Přesun stromu v Liberci zbrzdila brána, hasiči si museli lehnout pod větve

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu čeká Liberečany v pátek 21. listopadu. Program začíná v 16:15 na náměstí před historickou radnicí. „A okamžik, kdy se strom rozsvítí, nastane v 17 hodin přesně,“ doplnila Kodymová.

Vánoční trhy v Liberci započnou 26. listopadu a potrvají až do 23. prosince. Na tržnici nabídne tradiční zboží na 50 prodejních stánků. Několik stánků obsadí i dolní centrum města na Soukenném náměstí před palácem Dunaj.

Advent přinese do Liberce i řadu doprovodných kulturních akcí.

