„Mně to přijde mimořádně smutné. Nevím, komu tady překáží připomenutí osudů lidí, kteří se provinili jenom tím, že byli jiné národnosti, v tomto případě romské, a kteří nepřežili válku,“ uvedl v úterý ráno hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Teprve rok starý pomník jedenácti romských dětí, které se narodily v libereckém táboře a následně byly zavražděny v Osvětimi a dalších táborech, poškodil neznámý vandal.

Na poničení pomníku upozornil koncem minulého týdne historik Severočeského muzea Ivan Rous. Škodu na bronzové desce vyčíslil na 58 tisíc korun. Právě tolik stála bronzová deska, kterou vandal poničil sekerou nebo podobným nástrojem.

Policie hledá svědky

Rous útok nahlásil na policii, která po pachateli pátrá. Podezřívá ho z poškození cizí věci. „V této souvislosti přijmeme konkrétní svědectví, která by nám mohla výrazným způsobem dopomoci k objasnění případu,“ přiblížil policejní mluvčí Vojtěch Robovský.

Hejtman Půta se z pietního místa, kolem kterého v těchto dnech probíhá výměna parovodů, přesunul na krajský úřad, kde společně s několika členy rady a zástupci romské komunity vyvěsil romskou vlajku při příležitosti Mezinárodního dne Romů.

Ten připadá právě na 8. dubna a připomíná první světový kongres Romů konaný v roce 1971 v Londýně.

„Tento den je oslavou romské kultury, identity a přispění Romů do společnosti. Liberecký kraj se připojuje k těmto oslavám s cílem posílit inkluzi a respekt vůči romské komunitě a podpořit pozitivní změny v oblasti vzdělávání, sociální integrace a zaměstnanosti každoročně,“ zmínil mluvčí kraje Filip Trdla.

Půta také potvrdil, že památník čeká oprava. „Opravit se to samozřejmě musí. A i když je to poškození na první pohled malé, tak uděláme vše pro to, aby byl v původním stavu.“

Poničení památníku veřejně odsoudila hejtmanova náměstkyně Květa Vinklátová. „Je pro mě nepochopitelné, že někdo udělá něco takového. A že bych si myslela, že to byl vandal? Ne, tohle byl záměrný, rasistický čin. V tom místě rozhodně nešel jen tak někdo se sekerou kolem. Hanba!“ uvedla náměstkyně.

Čin odsoudili potomci přeživších holokaustu

Čin odsoudil i Jan Cverčko, ředitel Asociace romských představitelů Libereckého kraje. „Myslím si, že to byl nějaký hloupý vandal. Nebylo by to poprvé, co se kluci napijou a jdou zničit například hřbitov. Není to první památník, který byl kdy poničený. Ale možná to byl skutečně někdo, kdo je naštvaný na Romy, a šel se vybít,“ zamyslel se Cverčko.

K poškození památníku se vyjádřili také členové Rady vlády pro záležitosti romské menšiny či potomci přeživších holokaustu. „Tento čin – útok sekerou na pamětní desku se jmény romských nemluvňat, která byla zavražděna během druhé světové války – je nejen odporným aktem vandalismu, ale především zvráceným projevem nenávisti a hluboce zakořeněného rasismu, který nemá v demokratické společnosti místo,“ stojí v prohlášení na webu Romea.cz.

„Jde o projev nenávisti a rasismu a jako takový by měl být odsouzen celou demokratickou společností. Žádáme, aby tento odporný čin byl důkladně vyšetřen a pachatel potrestán,“ uvádí web.