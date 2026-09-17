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Vandal počmáral fasádu Schubertovy vily v Hrádku, město podá trestní oznámení

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  13:40

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Neznámý vandal poškodil památkově chráněnou Schubertovu vilu ve Václavské ulici v Hrádku nad Nisou. | foto: Město Hrádek nad Nisou

Neznámý vandal poškodil památkově chráněnou Schubertovu vilu ve Václavské ulici v Hrádku nad Nisou. Pokreslil její fasádu. Jde tak o poškození cizího majetku a kulturní památky. Podle sdělení radnice odstranění nápisů nebude jednoduché. Město podá na neznámého pachatele trestní oznámení.

„To, co může někomu připadat jako nevinná zábava, je ve skutečnosti poškození cizího majetku a u kulturní památky navíc velmi citlivá záležitost,“ uvedla mluvčí města Eva Jiříčková.

Neznámý vandal poškodil památkově chráněnou Schubertovu vilu ve Václavské ulici v Hrádku nad Nisou.

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Podle ní odstranění nápisů nebude jednoduché. „U historické fasády nelze použít libovolný způsob čištění, aby nedošlo k jejímu dalšímu poškození. O způsobu odstranění proto musí rozhodnout odborníci z oblasti památkové péče,“ dodala.

Město podá na neznámého pachatele trestní oznámení. „Sprejerství může být za určitých okolností posuzováno jako trestný čin a pachatel může být povinen uhradit také vzniklou škodu,“ upřesnila Jiříčková.

Město zároveň žádá rodiče, aby o vandalismu mluvili se svými dětmi. „Veřejné budovy, historické objekty ani majetek druhých nejsou plátno pro podpisy a kresby,“ uzavřela s tím, že za pár minut „zábavy“ může vzniknout škoda za desítky tisíc korun.

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Vandal počmáral fasádu Schubertovy vily v Hrádku, město podá trestní oznámení

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