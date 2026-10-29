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Vandal vyryl hákový kříž do skály v Českém ráji. Brzy může hrozit zákaz vstupu

Jan Pešek
  18:03
Neznámý vandal vyryl hákový kříž do pískovcové skály v Českém ráji. Místo je oblíbené mezi turisty i horolezci, protože je z něj výhled na Věžický rybník, kde se natáčela komedie Jak dostat tatínka do polepšovny. Poničenou skálou už se zabývá Správa Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Český ráj.

KRIMI

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Hákový kříž někdo před nedávnem vyryl na jednu z pískovcových věží u Věžického rybníka, kterému se lidově říká Věžák. Rybník se skalami leží v přírodní rezervaci Podtrosecká údolí v první zóně CHKO Český ráj.

„Nemám slov. Svědčí to o inteligenci toho jedince, který to tam vyryl. Zvlášť pokud jde o symbol nacismu,“ reagovala na snímky zaslané redakcí Radka Tomášková, vedoucí oddělení Správy CHKO Český ráj.

Vandal vyryl hákový kříž do skály u Věžického rybníka. (27. října 2026)
Vandal vyryl hákový kříž do skály u Věžického rybníka. (27. října 2026)
Vandal vyryl hákový kříž do skály u Věžického rybníka. (27. října 2026)
Vandal vyryl hákový kříž do skály u Věžického rybníka. (27. října 2026)
Vandal vyryl hákový kříž do skály u Věžického rybníka. (27. října 2026)
8 fotografií

Několik centimetrů velký kříž, ze kterého se ještě drolí písek, se nachází na vrcholku pískovcové věže, kterých je tu hned několik. Nejznámější je Vodní skála, kolem ní jsou pak Skokanská věžička, Golanské výšiny nebo kousek dál Rakvička.

„Rytí nápisů, symbolů nebo jiných značek do skal v CHKO Český ráj je ze zákona přísně zakázáno. Považujeme to za vandalismus, je to poškozování přírody,“ pokračuje Tomášková a vysvětluje, proč je rytí do skal problém. „Jakýkoliv vryp skálu poškozuje – naruší tvrdou slupku skály a následně dochází k rychlejšímu zvětrávání.“

Jen pár stovek metrů od parkoviště

Vrcholek skály není součástí žádné turistické trasy – zelená a žlutá značka vedou podél nedaleké silnice. Ale jen pár stovek metrů od místa se nachází parkoviště, od kterého může každý na skálu vylézt, protože v přírodní rezervaci není vstup do lesů a skal mimo značené trasy zakázaný. To ale nemusí platit navždycky.

„Zatím jsme nepřemýšleli o tom, že bychom toto místo znepřístupnili. Jediná skalní oblast, která je nepřístupná, je přírodní památka Apolena, kde právě vlivem vandalismu docházelo k velkému poškozování a rozpadu skal. Pokud by docházelo k většímu poškozování, dalo by se o tom uvažovat,“ vysvětluje vedoucí oddělení, podle které nemá smysl nahlásit vyrytý symbol nacismu na policii.

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„Posledně, když někdo posprejoval pískovcové bloky v Sedmihorkách, tak nedošlo k žádnému posunu ve vyšetřování. Je to víceméně nedohledatelné, když toho člověka nechytnete za ruku,“ míní.

Řešením by podle ní mohlo být posílení Stráže přírody. „Je to sice náročné, ale už dvakrát se nám podařilo chytit někoho přímo při činu.“

Co bude s křížem dál

Kromě hákového kříže je vrcholek skály posetý i dalšími nápisy jako Milan nebo ganja či zamilovanými vzkazy. Správa CHKO je záměrně neodstraňuje a takový bude nejspíš i osud symbolu nacismu. „Většinou se ty vrypy dál neřeší, abychom ještě víc nepodporovali zvětrávání a rozpad skály,“ zmiňuje Tomášková.

Každý den přibude nápis, turisté ve velkém ničí skály Českého ráje

Pohled na skály zrcadlící se ve vodě zaujal v minulosti i filmaře. Natáčely se tu například scény oblíbeného filmu Marie Poledňákové Jak dostat tatínka do polepšovny. Přímo pod poničenou skálou zase vzniklo doupě Vilémovy družiny v adaptaci Máchova Máje. Zdejší skály si zahrály i v jedné z tragických scén snímku.

Místo je oblíbené také fotografy a umělci, kteří zde tvoří. Zpráva o poškození skály zaskočila známého fotografa Ondřeje Holase, který Český ráj pravidelně navštěvuje a pořizuje v něm dechberoucí snímky, jako byl například superúplněk mezi věžemi hradu Trosky.

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„Absolutně nerozumím tomu, proč má někdo potřebu rýt do skal. A tohle? Nechci být sprostý! Lidé by si měli vážit svobody pohybu po Českém ráji. Nedivil bych se, kdyby na nějaká místa byl omezen přístup. I když člověk, když chce, si vždy cestu najde. Snad toto byla extrémní výjimka,“ doufá Holas.

Zklamání neskrývá ani cestovatelka a fotografka Dominika Raulímová. „Je mi smutno z toho, že se to děje. A je mi smutno z toho, že to není ojedinělá záležitost. Všímám si na svých toulkách rájem, že místo toho, aby si lidé vážili toho, co za poklady tu máme, vědomě je ničí. Jako člověk, který Český ráj nějakým způsobem i propaguji, si stále dokola pokládám otázku jak to dělat tak, aby mu to neubližovalo. Bohužel si ale myslím, že je to o lidech, a je mi nesmírně líto, že svoji frustraci neumí ventilovat jiným způsobem. Tohle se nedá omluvit ničím. A nedalo by se to omluvit ani v případě, že by tam bylo vyryto cokoliv jiného.“

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