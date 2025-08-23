Jak doléhá válka na duše Ukrajinců v Česku. Noční můry i přenášení traumat na děti

Premium

Olesia Krotova vystudovala dvě vysoké školy a v jednom ze svých oborů našla v Česku uplatnění. Paradoxně jí k tomu napomohl válečný konflikt. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Autor:
  16:00
Mnoho jejích klientů z řad ukrajinských uprchlíků nemá motivaci se učit česky, protože nevědí, jak dlouho v Česku zůstanou. Navíc tu často vykonávají práci za nízkou mzdu na nižších pozicích, které neodpovídají jejich odbornosti. Olesia Krotova vystudovala dvě vysoké školy a v jednom ze svých oborů našla v Česku uplatnění. Paradoxně jí k tomu napomohl válečný konflikt.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Jako psycholožka Člověka v tísni v Liberci pomáhá Olesia Krotova ukrajinským uprchlíkům se zvládáním traumat a nejistot spojených s válkou, migrací či ztrátou domova. S adaptací v neznámém prostředí má vlastní zkušenosti. Narodila se v Tádžikistánu, vystudovala v ukrajinském Charkově a v Liberci spolu se svým manželem žije již šestým rokem.

„Mám hodně klientů, kteří jsou vysokoškolsky vzdělaní a tady pracují ve fabrice. Ti, kteří se dlouhodobě setkávají s izolací a pocitem, že nevědí, co dál, mohou být ale vděční, že mají tu fabriku,“ říká Krotova.

„Od klientů často slýchávám, proč by se měli učit jazyk, když neví, jestli tu nezůstanou dva tři měsíce.“

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Liberec - Sparta 0:2, oslabeného soupeře dorazil Birmančevič. Hosté jdou do čela

Sparťanští fotbalisté vyhráli i sedmý soutěžní zápas v řadě. V pátém ligovém kole zvítězili v Liberci 2:0, díky čemuž vedou tabulku s dvoubodovým náskokem na Slavii. Premiérový gól po návratu do...

Jablonec - Slavia 1:1, domácí vedli, mistrovi zajistil bod v nastavení Douděra

Slávističtí fotbalisté byli blízko porážky, ale v úvodu pětiminutového nastavení ji parádní střelou odvrátil Douděra. Jablonec, který po Spartě a Plzni hrál 1:1 i s dalším favoritem ligy, v utkání 5....

Kamion se střetl s osobním autem, do nich pak narazil další vůz. Zemřela řidička

Při dnešní ranní srážce tří aut na silnici I/35 mezi Bílým Kostelem a Hrádkem nad Nisou na Liberecku zemřela řidička. Další tři lidé utrpěli lehká zranění: jednoho člověka záchranáři převezli do...

Řidička projela rovně kruhový objezd, auto uvázlo na pahorku v křoví

Uprostřed zeleně na umělém pahorku skončila noční jízda posádky černého fordu v Liberci. Řidička pravděpodobně přehlédla kruhový objezd, najela na obrubník a s autem vyjela až téměř do středu...

Žádný kávovar a spaní v čepicích. Odlehlá bouda bez proudu je unikátem Krkonoš

Premium

Jedna z nejodlehlejších krkonošských bud se proměnila ve staveniště. Vosecká bouda nad Harrachovem má od loňska novou střechu, letos řemeslníci zateplují a opravují fasádu. Provoz chaty je závislý na...

ONLINE: Teplice - Jablonec 0:1, po deseti minutách otevírá skóre Jawo

Sledujeme online

Po pěti kolech jsou jedním ze tří neporažených týmů Chance Ligy. Tuhle bilanci chtějí jablonečtí fotbalisté udržet i proti Teplicím. Zápas má výkop v 17 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online...

23. srpna 2025  16:45,  aktualizováno  17:14

ONLINE: Zlín - Liberec 0:0, udrží se nováček na předních pozicích ligové tabulky?

Sledujeme online

Před týdnem poprvé prohráli, přesto se stále zlínští fotbalisté drží na špici ligové tabulky. V 6. kole doma vyzvou Liberec, zápas má výkop v 17 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

23. srpna 2025  16:30,  aktualizováno  17:02

Jak doléhá válka na duše Ukrajinců v Česku. Noční můry i přenášení traumat na děti

Premium

Mnoho jejích klientů z řad ukrajinských uprchlíků nemá motivaci se učit česky, protože nevědí, jak dlouho v Česku zůstanou. Navíc tu často vykonávají práci za nízkou mzdu na nižších pozicích, které...

23. srpna 2025

Varfolomejev zamířil do Anglie. Přijde náhrada? Liberec líčí na Kričfalušiho

V lednu podepsal v prvoligovém Liberci novou smlouvu a pod Ještědem ještě zahájil sezonu, ale tento týden se na severu Čech rozloučil. Fotbalový záložník a ukrajinský mládežnický reprezentant Ivan...

23. srpna 2025  12:37

Motorkář se srazil hned s dvěma osobními auty. Kvůli vážným zraněním nepřežil

Ve Slané na Semilsku havarovala v pátek odpoledne dvě osobní auta a motorka, motocyklista na místě zemřel. Na místo letěl vrtulník.

22. srpna 2025  20:54

Formu nemáme, každé oko je originál, líčí sklář z Jablonce. Vyrábí skleněné protézy

Premium

Vyučil se sklářem, ale k nevšednímu řemeslu se před lety dostal úplnou náhodou. Petr Adamovský vyrábí v Jablonci nad Nisou skleněné oční protézy, a pomáhá tak lidem, kteří přišli o oko. O práci nouzi...

22. srpna 2025

Za dvě hodiny hlídky zadržely tři kradené vozy. Ujíždějící řidička srazila policistu

Tři kradené vozy značky Audi zastavili v úterý policisté v Libereckém kraji během pouhých dvou hodin. Vozidla odcizená v Německu řídili cizinci pod vlivem drog, všichni skončili ve vazbě. Policisté...

22. srpna 2025  15:24

Změny v parkování. Víkend je v Jablonci zdarma, ve všední den se platí kratší dobu

Přívětivější pravidla pro řidiče odsouhlasili radní Jablonce nad Nisou. Jde o další z četných změn, které mají vylepšit tamější parkovací systém zavedený počátkem června.

22. srpna 2025  11:15

Teplice posílily o Nyarka a na Jablonec si věří. I když teď mají nejlepší formu, ví Bílek

Na nepovedený podzimní start i rozsáhlou marodku zareagovaly fotbalové Teplice dvojím posílením. Třináctý tým ligové tabulky získal slovenského stopera Jakuba Jakubka a zvýšil konkurenci i v...

22. srpna 2025  9:13

Zemědělci bojují za zadlužený lihovar. Rozprodej po částech je nevýhodný, tvrdí

Fungoval dvě desetiletí a měl tisíce zákazníků, teď je v insolvenci a hrozí mu zánik. Zemědělci spolu s jednatelem lihovaru Style Bohemia v Zásadě na Jablonecku bojují o jeho záchranu. Insolvenční...

21. srpna 2025  15:31

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Po 56 letech se morový sloup vrátil do Liberce, ustoupil mu kontroverzní Vulpes

Obří drátěnou sochu Vulpes od umělce Františka Skály nahradilo před libereckou radnicí nové, už na první pohled klasičtější dílo. Je jím 2,5 metru vysoký pískovcový sloup Mezník z dílny sochaře a...

21. srpna 2025  13:08

Drogový gang dostal podmínky i vězení, jeho vůdce soud potrestal čtrnácti lety

Za výrobu a distribuci drog uložil dnes soud v Liberci sedmatřicetiletému Michalu Votavovi trest čtrnáct let vězení. Hrozilo mu až osmnáct let. Podle obžaloby vyrobila skupina kolem něj od září 2022...

21. srpna 2025  8:24,  aktualizováno  12:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.