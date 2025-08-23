Jako psycholožka Člověka v tísni v Liberci pomáhá Olesia Krotova ukrajinským uprchlíkům se zvládáním traumat a nejistot spojených s válkou, migrací či ztrátou domova. S adaptací v neznámém prostředí má vlastní zkušenosti. Narodila se v Tádžikistánu, vystudovala v ukrajinském Charkově a v Liberci spolu se svým manželem žije již šestým rokem.
„Mám hodně klientů, kteří jsou vysokoškolsky vzdělaní a tady pracují ve fabrice. Ti, kteří se dlouhodobě setkávají s izolací a pocitem, že nevědí, co dál, mohou být ale vděční, že mají tu fabriku,“ říká Krotova.
„Od klientů často slýchávám, proč by se měli učit jazyk, když neví, jestli tu nezůstanou dva tři měsíce.“