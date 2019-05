Albrecht z Valdštejna na kraji Frýdlantu opět porazil Švédy

Stejně jako před dvěma lety i o víkendu se historie nepřepisovala. V líté vřavě opět vojska Albrechta z Valdštejna porazila švédskou armádu vedenou Gustavem Adolfem.

Třídenní Valdštejnské slavnosti jsou v plném proudu. Ty letošní se nesou ve znamení několika kulatých a půlkulatých výročí. Jednak to je 85 let od úplně prvních slavností, které se konaly v roce 1934. Pak se tradice přerušila a ta obnovená slaví letos 25 let.

U té příležitosti na přehlídce pokřtili barevnou publikaci, která čtvrtstoletí připomíná. Do třetice pak Frýdlant slaví i 20 let od doby, kdy Miroslav Kněbort z historické skupiny Bohém začal představovat vévodu Albrechta z Valdštejna.

„Z počátku to bylo náročné. Řešili jsme, jak tuto postavu uchopit, protože vévoda byl dost kontroverzní. Na jednu stranu jsme chtěli vyhovět historikům, tedy aby byly poznat i jeho záporné stránky, na druhou stranu by měl být Albrecht při slavnostech miláčkem davu. Takže jsem mu vdechl kus ráznosti, určitého nadhledu, ale i arogance a snažím se, aby byl Albrecht na první pohled odlišný od všech ostatních,“ svěřil se nedávno Kněbort, kterému coby vévodovi vyrazili speciální sérii upomínkových mincí.

Letos je vidět, že se pořadatelé akce, kam jednou za dva roky zavítají desetitisíce lidí, hodně modlili. Den totiž vystřihl ukázkové jarní počasí. „Pravidelně jezdíme do Hejnic do baziliky Navštívení Panny Marie, kde se nachází vévodův polní oltář, aby se nám pan farář za pěkné počasí pomodlil,“ svěřil se totiž před akcí starosta Frýdlantu Dan Ramzer.