Ve sbírce čtenáři najdou díla Václava Havla a texty s ním úzce propojené. Knihovna připravuje i další program k 90. výročí narození bývalé hlavy státu.
Knihovnička Václava Havla do této doby byla pouze na gymnáziích. Liberecká knihovna je dvacátá osmá v pořadí, která ji má, a zároveň první veřejnou knihovnou. „Vybrali jsme ji, protože je to knihovna smíření, umí otevírat spousty dveří a je to místo, které máme osobně velmi rádi,“ zdůvodnil Pavel Hájek z Knihovny Václava Havla.
„Velmi vítáme aktivitu, která vzešla ze strany Knihovny Václava Havla z několika důvodů. Nejdůležitějším důvodem je, že Václav Havel převzal záštitu nad Stavbou smíření, která byla vyhlášena v roce 1995 společně tehdy s německým prezidentem Romanem Herzogem,“ připomněla ředitelka knihovny Dana Petrýdesová.
„Knihovnička obsahuje veškerou naší produkci, kterou máme k dispozici. Nejedná se o jednorázovou věc, budeme se ji snažit průběžně doplňovat,“ vysvětlil Hájek s tím, že všechny očekávané novinky budou také součástí.
Čtenáři si tituly budou moct nejen prohlédnout v knihovně, ale i vypůjčit domů. „K dispozici budou s největší pravděpodobností ve Všeobecné knihovně,“ nastínila Petrýdesová. Zároveň podle mluvčí knihovny Kateřiny Šidlofové není zatím určený přesný termín, kdy bude knihovna otevřená veřejnosti. „Celý soubor budeme muset nejdříve zpracovat do našeho knihovního systému, označit a zabezpečit,“ dodala.
Projekt Havel 90
V letošním roce si bude knihovna také připomínat devadesáté výročí od narození Václava Havla. „Budeme spolupracovat na projektu Havel 90 s Knihovnou Václava Havla a Palácem Liebieg. V dubnu v liberecké knihovně proběhne dvoudenní festival věnovaný osobě Václava Havla, budou tam projekce, besedy a workshopy pro školy. Aktuálně vše připravujeme,“ představila plány Petrýdesová.
Vazba Václava Havla na Liberecký kraj byla dlouhodobá. „Pojí se hlavně se srpnovými událostmi v roce 1968, kdy tady spolu s kolegy a Janem Třískou vysílal nouzové vysílání Českého rozhlasu. Vracel se sem v souvislosti s architekty SIALu (Sdružení inženýrů a architektů v Liberci),“ upřesnil Hájek.
|
Václav Havel zažil v Liberci „bratrskou“ okupaci, teď tam má lavičku
U předání knihovny byl také ředitel Knihovny Václava Havla Tomáš Sedláček, který přednášel o odkazu Václava Havla.
„Jeho myšlenky, které jsou v textech zakopány jako diamanty, mají co říct právě dnešní době, kdy nejen Evropa, ale celý západní svět hladoví,“ popsal.
Po otevření knihovny ji Václav Havel, jakožto její patron, navštívil dvakrát. „Před knihovnou stojí Lavička Václava Havla a Strom Olgy Havlové, takže nám přijde velmi symbolické a logické, že Knihovnička najde místo tady,“ objasnila Petrýdesová.
Lavička Václava Havla je z roku 2016. Jde o celosvětový projekt, jehož smyslem je setkávání lidí, kteří spolu mohou diskutovat v duchu ideálů a životních postojů Václava Havla.