Rekordní dražba v Turnově. Lidé svedli cenovou válku o koupi tří pozemků

Je to jen malá parcela 27 krát 27 metrů, ve svahu, zarostlá stromy. Ani sem nevede silnice. Přesto za malý pozemek v turnovské lokalitě Hruštice zájemce zaplatil v dražbě 2,8 milionu korun. Tedy 3846 korun za metr čtvereční.

Přepsány tak byly dosavadní cenové hladiny, za které se doteď městské pozemky v Turnově prodávaly. Výběrové řízení formou dražby, kdy jednotliví zájemci přihazují nejméně deset tisíc korun, se konalo v půlce září. O trojici pozemků na Hruštici svedlo přihazovací boj 27 lidí.

Skoro čtyři tisíce za metr čtvereční

Vyvolávací cena byla 1500 korun za metr čtvereční, dražební kladívko se zastavilo na částkách 3576, 3654 a 3846 korun za metr čtvereční. Dva vítězové byli z Turnova, třetí Jablonečan.

„Účast byla velká, což ovlivnilo konečnou cenu. Vyvolávací byla o dost překročena. Potvrdilo se nám, že zájem o pozemky v Turnově je skutečně silný, což nás potěšilo,“ komentovala místostarostka Turnova Petra Houšková (NB).



Starostu Tomáše Hockeho (NB) však finální cena spíše zklamala, protože ukázala, že pozemky pro bydlení jsou pro mladé rodiny čím dál finančně nedostupnější.

„Příjem do městské pokladny je sice velký, ale nadšením mě to nenaplňuje. Nicméně neexistuje více transparentní způsob, než je výběrové řízení formou dražby. Do něj se může přihlásit každý, musí složit zálohu a v případě úspěchu se pak zavazuje do čtyř let zkolaudovat dům. To je pojistka, aby si lidé nekupovali pozemky ke spekulacím a nějakému zhodnocení, ale skutečně k bydlení,“ míní starosta.

Turnov drahý jako Boleslav

Podle majitelky realitní kanceláře První turnovská Petry Palarčíkové je dosažená cena v dražbě důsledkem nedostatku vhodných pozemků na stavbu rodinných domů. Ostatně, nejde jen o městské parcely, i soukromě prodávaných pozemků je v Turnově nedostatek.



„Máme jich v nabídce spíše jednotky. A v těch žádanějších lokalitách se cenově pohybují na 2 až 2500 korunách za metr čtvereční. Pokud tedy někdo vydražil městský pozemek ještě o tisícovku za metr dráž, svědčí to o opravdu extrémním zájmu zde bydlet. Cenově se tím Turnov dostává ještě blíž Praze, jsme na cenové hladině Mladé Boleslavi,“ myslí si realitní makléřka.

Starosta Tomáš Hocke vidí v nákupu městských pozemků výhodu oproti těm soukromým. Majitel je totiž získává již zasíťované a město se zároveň zavazuje dobudovat po kolaudaci domů silnice a chodníky. „Pokud si někdo koupí solitérní pozemek od soukromníka, tak tuto jistotu, že mu tam natáhneme asfalt, vybudujeme chodník a vysadíme zeleň, určitě nemá,“ zdůrazňuje starosta.



Opozice: Cenovou hladinu zvýšilo samo město

Turnovská opozice viní z nárůstu cen pozemků radniční koalici. „Když Turnov nedávno koupil proti naší vůli strategické pozemky pily v centru města za 4000 korun za metr čtvereční, tedy o 130 procent dráž než kolik říkal posudek, tak jsme varovali před tím, že se tím nastavuje nová cenová hladina. Varoval jsem před tím a došlo na moje slova. Ještě loni se pozemky na Hruštici prodávaly za 2500 korun, teď se prodávají za 3800 korun – tedy téměř za cenu, jakou Turnov sám nedávno určil jako normální,“ upozornil hlasitý kritik koalice, opoziční zastupitel za ANO Michal Kříž.