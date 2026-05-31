V Osečné na Liberecku havaroval cyklista bez helmy, zraněním podlehl

Autor: ,
  13:09
Policie v Libereckém kraji vyšetřuje okolnosti nehody cyklisty, která se stala v sobotu odpoledne v Osečné na Liberecku. I přes veškerou snahu a resuscitaci cyklista podlehl svým zraněním, řekla krajská policejní mluvčí Klára Jeníčková.
ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Oznámení o zraněném cyklistovi přijala podle Jeníčkové policie v sobotu krátce před 14:30. „Cyklista v průběhu šetření byl bez přilby. Veškeré okolnosti a příčiny jsou nyní předmětem probíhajícího šetření,“ dodala mluvčí. Tento měsíc je to třetí nehoda se smrtelnými následky v Libereckém kraji.

První nehodu řešila policie v pondělí 11. května v noci v Jablonci nad Nisou, kde po pádu na zem zemřel čtyřiapadesátiletý muž. Jel na elektrokoloběžce bez ochranné přilby, přeletěl přes řídítka na vozovku a svým zraněním přes veškerou snahu záchranářů podlehl. Smrtí pětatřicetiletého motocyklisty skončila i nehoda v pátek 22. května na silnici I/10 mezi Tanvaldem a Železným Brodem, střetl se tam s osobním autem. Ani jeho nedokázali zdravotníci zachránit.

Ve srovnání s loňským rokem má letošní květen na silnicích v Libereckém kraji tragičtější bilanci. Loni v květnu řešila policie podle oficiálních statistik 351 dopravních nehod, jeden člověk při nich nepřežil. Další tři účastníci byli loni v květnu těžce zraněni a 115 lidí vyvázlo s lehkým zraněním. Škody přesáhly 25 milionů korun.

