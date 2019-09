Rušná ulice v Liberci je opět rozkopaná a zavřená, řidiči se zlobí

Před třemi lety stavělo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v Londýnské ulici nový most přes Nisu. Teď bezprostředně za ním buduje Severočeská vodárenská společnost (SVS) nový vodovod a kanalizaci. „Nechápu, proč se spolu vedení obou firem nedohodlo a stavbaři neudělali most a vodovod s kanalizací najednou jedním vrzem,“ diví se řidič Václav Konečný. „Jedny nervy jsme si mohli ušetřit.“

Nový most vznikal v Londýnské ulici od července do konce listopadu 2016. Letos výstavba vodovodu a kanalizace zatarasila Londýnskou ulici na začátku prázdnin a práce potrvají do konce listopadu.

„Naše akce se vždy snažíme koordinovat s městy a obcemi i s dalšími majiteli či správci inženýrských sítí a komunikací,“ říká mluvčí SVS Mario Böhme. „V případě Londýnské ulice jsme se letos dohodli s plynaři, s libereckou radnicí i s ŘSD. Souběžně s výstavbou vodovodu se uskuteční obnova povrchů na silnici a rekonstrukce plynovodu.“

Podle Böhmeho nelze vždy zajistit, aby na sebe stavební práce navazovaly. „Před třemi lety, kdy se stavěl v Londýnské ulici nový most, nás ŘSD neoslovilo a nevyzvalo k součinnosti,“ uvádí Böhme. „Což lze přičíst možným komplikacím při zajištění příjezdu na staveniště kvůli stavbě mostu a kvůli zajištění dopravní obslužnosti v oblasti.“

V současnosti vyměňují stavbaři v Londýnské ulici kanalizaci v délce přes 700 metrů a vodovod v délce skoro 125 metrů. Rekonstrukce se týká rovněž téměř stometrového vodovodního přivaděče.

Vodovodní řady tu jsou z padesátých let

V Londýnské ulici jsou vodovodní řady i přivaděč z litiny. Pocházejí z roku 1954 a pokrývá je povlak, dosluhují stejně jako kanalizační stoka vybudovaná z betonového potrubí.

Stoka je ve velmi špatném technickém stavu, materiál je silně narušený, chybí části dna a stěn, tvoří se dutiny. „Po výměně starého vodovodu zajistíme plynulé zásobování obyvatel pitnou vodou bez zákalů,“ upozorňuje Böhme. Ve vodovodu navíc stoupne tlak. Nová kanalizace odvede splaškovou vodu těsným potrubím bez dřívějších problémů. Nebudou se dělat dutiny a přestane hrozit propadávání silnice a chodníků.

„Práce v Londýnské ulici pokračují bez komplikací. Všechno nasvědčuje tomu, že skončí podle harmonogramu 27. listopadu,“ tvrdí Böhme. „Každopádně se ale nikdy nedají vyloučit nepředvídatelné okolnosti.“

Až do konce srpna byla Londýnská ulice rozkopaná v bezprostřední blízkosti mostu přes Nisu, což řidičům zabraňovalo, aby se dostali do Pavlovic a k výpadovce na Děčín nejkratší objížďkou přes Norskou ulici. V září je už Norská ulice otevřená, ale nesmí tam nákladní auta těžší než 3,5 tuny.

SVS letos naplánovala v Liberci dvacet staveb. Vyjdou na více než 95 milionů korun bez DPH.

Pětašedesát let stará kanalizace a vodovod se opravují mimo jiné v Hokešově ulici. Vodovod tam reziví a je poruchový. Kanalizační potrubí praská, chybí části stěn a dna. Výstavbu v Hokešově ulici SVS naplánovala společně s libereckou radnicí, která na silnici opraví povrchy.

Během rekonstrukce zajistí SVS jako obvykle dodávky pitné vody provizorním povrchovým vodovodem. Tříměsíční rekonstrukce skončí v Hokešově ulici 25. září.

Poruchový zastaralý vodovod a popraskanou kanalizaci mění SVS rovněž v ulicích U Jeslí a Příkrá. Stavbu SVS sladila s městskou opravou silnice a s rekonstrukcí plynovodu.