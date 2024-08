Doprava na Frýdlantsku kolabovala, ŘSD po kritice započatou opravu radši odložilo

Liberečtí volejbalisté trénují v horách, kádr okysličují zámořské posily

V uplynulé sezoně nezískali volejbalisté liberecké Dukly ani jednu medaili a pro armádní klub byla nejhorší za posledních dvaadvacet let. V Českém poháru se nedostali do Final Four, ve čtvrtfinále...