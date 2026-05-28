Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Útvar sv. Zdislavy. Za záchranu lebky ocení arcibiskup policii čestným titulem

Autor: ,
  17:12
Mimořádné nasazení českolipské policie při záchraně odcizené relikvie sv. Zdislavy ocení pražský arcibiskup a administrátor litoměřické diecéze Stanislav Přibyl udělením čestného titulu Útvar sv. Zdislavy. Zloděj relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty ukradl z baziliky 12. května a zalil ji do betonu. Policie muže dopadla a restaurátoři lebku z betonu vyprostili. Policie vrátí relikvii církvi při sobotní Zdislavské pouti v Jablonném v Podještědí na Liberecku.
Alarm, který chránil vzácnou lebku svaté Zdislavy, byl v úterý večer vypnutý...

Alarm, který chránil vzácnou lebku svaté Zdislavy, byl v úterý večer vypnutý kvůli bohoslužbě. | foto: Jan Pešek, MF DNES

Bazilika svatého Vavřince a svaté Zdislavy v Jablonném v Podještědí
Alarm, který chránil vzácnou lebku svaté Zdislavy, byl v úterý večer vypnutý...
Lebka se vrátí do baziliky, říká představený a dominikánský děkan Pavel Maria...
Lebka se vrátí do baziliky, říká představený a dominikánský děkan Pavel Maria...
25 fotografií

Čestný titul udělí arcibiskup při té příležitosti Územnímu odboru Česká Lípa Policie České republiky vedenému ředitelem Petrem Rajtem, sdělil ve čtvrtek mluvčí litoměřické diecéze Jiří Nývlt.

Při sobotní Zdislavské pouti bude mít také veřejnost zřejmě naposledy možnost zachráněnou lebku světice vidět, vystavena bude z bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy za přísných bezpečnostních opatření. Pak ji uschovají do trezoru a později uloží do Zdislavina hrobu v kryptě.

Lebka svaté Zdislavy bude vystavena jen při pouti, pak ji církev vrátí do hrobu

Svatá Zdislava je patronkou litoměřické diecéze a Libereckého kraje, její památku slaví římskokatolická církev 30. května. Světice bývá zobrazována jako rozdavatelka almužen chudým či ošetřovatelka nemocných a k jejím dalším atributům patří děti, manžel, kostel, vinná réva, břečťan a erb se lvicí. Za blahoslavenou byla Zdislava prohlášena v roce 1907, papež Jan Pavel II. ji svatořečil v roce 1995.

Alarm, který chránil vzácnou lebku svaté Zdislavy, byl v úterý večer vypnutý kvůli bohoslužbě.
Bazilika svatého Vavřince a svaté Zdislavy v Jablonném v Podještědí
Alarm, který chránil vzácnou lebku svaté Zdislavy, byl v úterý večer vypnutý kvůli bohoslužbě.
Lebka se vrátí do baziliky, říká představený a dominikánský děkan Pavel Maria Mayer. (17. května 2026)
25 fotografií

Lebka sv. Zdislavy byla v bazilice vystavena skoro 120 let v relikviáři na bočním oltáři, který je nad kryptou s jejím hrobem. Právě odtud ji zloděj v úterý 12. května před večerní bohoslužbou ukradl, zabezpečení bylo v tu dobu vypnuté.

Policie muže dopadla o dva dny později, relikvii zalil do betonu, protože nesouhlasil s jejím vystavováním v kostele a chtěl ji soukromě pohřbít. Policie zřejmě lebku zachránila v poslední chvíli, o den později by podle vyšetřovatele skončila na dně řeky.

17. května 2026

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

VIDEO: Motorkář narazil do odbočujícího pick-upu, tragický střet natočila kamera

Tragický střet motorkáře s pick-upem zachytila bezpečnostní kamera.

Tragický střet motorkáře s autem, ke kterému došlo minulý pátek poblíž Železného Brodu na Jablonecku, zachytila bezpečnostní kamera. Při nehodě zemřel mladý řidič motocyklu. Okolnosti šetří...

Jablonec - Karviná 1:3, domácí pohár patří Slezanům. První triumf vystřelil Vinícius

Fotbalisté Karviné slaví gól do sítě Jablonce ve finále MOL Cupu.

Je to překvapivá zápletka celé sezony. Finále domácího poháru ovládla Karviná, která v Hradci Králové porazila favorizovaný Jablonec 3:1. Brzy sice prohrávala kvůli penaltě za ruku, jenže díky trefám...

Legendární Hydru vracejí nadšenci na koleje, barva nového nátěru budí emoce

Renovovaný motorový vůz Hydra z konce 60. let se v novém „polomáčeném“ laku...

Renovovaný motorový vůz Hydra z konce 60. let se v novém „polomáčeném“ laku vrací na železniční tratě v Libereckém kraji. Živoucí legendu řady 854 (původně M 296), která je schopná zvládnout i...

Karviná slaví. A co poháry? Kozel: Nepřijde mi normální, aby reprezentovali v Evropě

Karvinští fotbalisté slaví vítězství ve finále MOL Cupu.

Až do noci to bude nejen v Hradci Králové velká párty. Fotbalová Karviná vyhrála poprvé v historii domácí pohár, v Malšovické aréně porazila ve finále MOL Cupu Jablonec 3:1 a může slavit. To vše na...

Lebka svaté Zdislavy bude vystavena jen při pouti, pak ji církev vrátí do hrobu

Alarm, který chránil vzácnou lebku svaté Zdislavy, byl v úterý večer vypnutý...

Zachráněná lebka sv. Zdislavy bude vystavena v bazilice v Jablonném v Podještědí jen při sobotní pouti tento týden. Potom bude uschována. V úterý to řekl pražský arcibiskup a administrátor...

Útvar sv. Zdislavy. Za záchranu lebky ocení arcibiskup policii čestným titulem

Alarm, který chránil vzácnou lebku svaté Zdislavy, byl v úterý večer vypnutý...

Mimořádné nasazení českolipské policie při záchraně odcizené relikvie sv. Zdislavy ocení pražský arcibiskup a administrátor litoměřické diecéze Stanislav Přibyl udělením čestného titulu Útvar sv....

28. května 2026  17:12

Státní zástupkyně zrušila moje trestní stíhání, oznámil liberecký hejtman Půta

Martin Půta po jednání SLK a SPOLU (20. října 2025)

Trestní stíhání, které proti libereckému hejtmanovi Martinu Půtovi zahájila policie v říjnu 2025 proto, že údajně nenahlásil trestný čin, státní zástupkyně ve středu zrušila. Politik o tom informoval...

28. května 2026  13:08,  aktualizováno  13:43

VIDEO: Motorkář narazil do odbočujícího pick-upu, tragický střet natočila kamera

Tragický střet motorkáře s pick-upem zachytila bezpečnostní kamera.

Tragický střet motorkáře s autem, ke kterému došlo minulý pátek poblíž Železného Brodu na Jablonecku, zachytila bezpečnostní kamera. Při nehodě zemřel mladý řidič motocyklu. Okolnosti šetří...

27. května 2026  17:54

Los hokejové Ligy mistrů rozhodl. Na koho narazí české týmy v sezoně 2026/27?

Pardubičtí hokejisté slaví vítězství v pátém finále extraligy.

Mistr extraligy Pardubice se v příští sezoně hokejové Ligy mistrů utká doma se švédskými celky Växjö a Rögle a s polským klubem Tychy. Venku čeká Dynamo konfrontace s finskými týmy KooKoo Kouvola,...

27. května 2026  17:06

V Liberci skončila půlmiliardová oprava přehrady, na koupání si lidé ještě počkají

Liberecká přehrada má za sebou čtyřletou opravu. (27. května 2026)

Lidé se po několika letech můžou znovu projít po harcovské přehradě v Liberci. Rekonstrukce je totiž dokončená. V polovině léta by měla být přístupná i nedaleká pláž. Na koupání si ale lidé ještě...

27. května 2026  16:45

Do Vratislavic míří „kat KFC“ Tuna a rapper Rest, talk show pomůže dobré věci

Jan Tuna (20. listopadu 2025)

Jeden proslul svými investigativními reportážemi, druhý vyprodává hudební kluby. Novinář Jan Tuna a rapper Rest se ve středu večer představí jako hosté talk show Martina Krause ve vratislavickém...

27. května 2026  10:42

Technologie hlídají zdraví a bezpečí, chytrý byt vyzkouší v rezidenci seniorka

Seniorka v Rezidenci RoSa Liberec, kde kraj testuje využití asistivních...

Na první pohled běžný byt. Ve skutečnosti jde ale o prostor, kde chytré technologie hlídají zdraví a bezpečí. Právě v takovém prostředí bydlí seniorka v Rezidenci RoSa Liberec, kde kraj testuje...

26. května 2026  15:34

Lebka svaté Zdislavy bude vystavena jen při pouti, pak ji církev vrátí do hrobu

Alarm, který chránil vzácnou lebku svaté Zdislavy, byl v úterý večer vypnutý...

Zachráněná lebka sv. Zdislavy bude vystavena v bazilice v Jablonném v Podještědí jen při sobotní pouti tento týden. Potom bude uschována. V úterý to řekl pražský arcibiskup a administrátor...

26. května 2026,  aktualizováno  12:07

Střední školy mají stovky volných míst, o uchazečích rozhodnou v červnu

Ilustrační snímek

Na čtyřletých oborech středních škol zbylo po prvním kole přijímaček 688 volných míst, informoval Liberecký kraj. Nejvíce přijatých uchazečů eviduje jako již tradičně na středních odborných školách a...

26. května 2026  10:03

Centrum Turnova zahlcují tisíce aut denně, město volá po obchvatu

Náměstí v Turnově

Silně zatížené dopravou je centrum Turnova na Semilsku. Přes náměstí Českého ráje projede více než čtrnáct tisíc aut za den. Zhruba polovina řidičů přitom městem jen projíždí. Tamní zastupitelé to...

25. května 2026  16:24

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Penalta proti Baníku na Dukle se správně nekopala, oznámila komise rozhodčích

Dominik Hašek z Dukly Praha se snaží uniknou Václavu Jurečkovi z Baníku Ostrava.

Fotbalový sudí Karel Rouček nechyboval, když v závěrečném dějství nadstavbové části první ligy nenařídil na Dukle pokutový kop proti Baníku. „Penaltu nenařídil správně,“ oznámila komise rozhodčích.

25. května 2026  15:05

Lesní klub bojuje o přežití, děti mu odlákala levnější městská školka

Velkou část dne a za každého počasí tráví děti z Muhu venku, pracují a tvoří s...

Nenutí zde děti dojídat jídlo, když nemají hlad. Nemusejí ani potlačovat emoce nebo být stejné jako ostatní. Lesní klub Muhu v Dobré Vodě na Jablonecku funguje osmým rokem. Po otevření městské lesní...

25. května 2026  11:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.