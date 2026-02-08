Útoky vlků či kormoránů. Za usmrcená hospodářská zvířata dostali chovatelé miliony

Autor:
  7:27
Chovatelé hospodářských zvířat loni na kompenzacích za útoky vlků, vyder či kormoránů dostali méně peněz než v roce 2024. Dohromady jim ministerstvo financí skrz krajský úřad vyplatilo za zvířata, která jim usmrtili zvlášť chránění živočichové, přes 3,6 milionu korun.
Fotogalerie

Vlci v minulosti zdecimovali stádo ovcí starostovi Brniště na Českolipsku. | foto: Michal Vinš

„V loňském roce byly škody nižší než v roce předcházejícím, například u vlka se vyplacené náhrady snížily na 1,9 milionu oproti 2,5 milionům v roce 2024. Trend je sestupný,“ konstatoval náměstek hejtmana pro životní prostředí a zemědělství Jiří Klápště.

Důvodů za tím vidí více. Buď lépe fungují ochranná opatření, na nichž se kraj podílí, chovatelé si také mohli pořídit pastevecké psy, kteří před psovitými šelmami stáda chrání. Anebo zkrátka o kompenzace lidé žádali méně. Ze žádostí je pak patrné, že nejvíce škod vlci obecní působili na Frýdlantsku a na území Lužických a Jizerských hor.

„Týká se to zejména příhraničních oblastí s jednou výjimkou – Dokesko. Tam se několik let vlci nerozmnožovali, až loni,“ dodal Klápště. Podle něj není v Česku vlků mnoho, v Libereckém kraji jde o zhruba čtyřicet až šedesát jedinců.

Vlci roztrhali stádo ovcí i pštrosa. Starostové volají po snížení počtu šelem

Kompenzace ministerstva se vztahuje také na kormorány velké. Ti jsou podobného vzrůstu jako husa a hodují na rybách, v kraji především na Českolipsku. To se neblaze dotýká například společnosti Rybářství Doksy, která je mezi žadateli.

Vydry říční jsou podle náměstka vcelku rozšířené a vyskytují se v téměř všech vodních tocích. Jejich jídelníček sestává hlavně z ryb.

„Největší problém vydry způsobují ve vodních tocích, tam se škody nevyplácí. Nějaké škody ale působí i na rybnících, a tam se náhrada vyplácí,“ poznamenal Klápště, podle nějž napomáhají peníze od ministerstva udržitelnému hospodaření v kraji.

8. února 2026  7:27

