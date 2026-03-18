Sekáčkem útočil na hlavu, napadl i těhotnou. Soud Vietnamci potvrdil 18 let

  14:06
Vrchní soud v Praze ve středu potvrdil trest 18 let vězení muži, který předloni v březnu v Jablonci nad Nisou napadl sekáčkem manželský pár, se kterým měl spory kvůli společnému podnikání. Obžalovaný Quang Hung Phung se k činu přiznal. Oba napadení útok přežili. Rozsudek je pravomocný.
V Liberci začal soud s osmatřicetiletým Vietnamcem, který podle obžaloby před rokem v Jablonci nad Nisou sekáčkem vážně zranil na hlavě dva lidi ze své komunity. (8. dubna 2025) | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Muži za pokus o vraždu hrozil i výjimečný trest - útok totiž vedl proti více lidem, žena byla navíc těhotná. Obžalovaný tvrdil, že o těhotenství ženy nevěděl. Podle předsedy odvolacího senátu Petra Smrže ale Phung o těhotenství věděl minimálně v době, kdy na ženu útočil.

Obžalovaný podle rozsudku 15. března 2024 na ulici v Jablonci nad Nisou nejprve zasadil svému obchodnímu partnerovi sekáčkem čtyři údery do hlavy. V dalších ranách mu zabránil švagr napadeného muže, který mu přišel na pomoc.

Obžalovaný poté podle spisu vběhl do přilehlé prodejny potravin, následně se ale vrátil na ulici, kde stejným způsobem napadl i těhotnou ženu, která mezitím vyběhla ven, aby pomohla svému zraněnému manželovi.

Phung u libereckého krajského soudu uvedl, že oba poškozené znal od roku 2021. S napadeným mužem se podle svých slov domluvil, že společně investují do restaurace. Podle obžalovaného ho ale napadený manželský pár okrádal, a od léta 2023 tak začal restauraci opět provozovat sám.

Spory o peníze spojené s provozem a zisky z restaurace tím ale podle něj neskončily. Napadený muž si nárokoval peníze, které do ní investoval, ne vše ale obžalovaný uznával. Neshodli se ani na tom, kdo má zaplatit nedoplatek 400 tisíc korun za elektřinu. Útoku podle obžalovaného přecházela hádka, v níž mu druhý muž vyhrožoval.

O nedoplatku za elektřinu se před útokem oba muži bavili, uvedl před libereckým soudem napadený. Podle něj ale byla diskuse klidná. Když muž od obžalovaného odcházel, zahlédl údajně, jak otevírá kufr auta a něco z něj bere.

Když ho Phung napadl, spadl na zem a podle svých slov se snažil ranám sekáčkem vyhýbat. Žena, která byla při incidentu v pátém měsíci těhotenství, popsala, že útok viděla z okna domu a běžela manželovi na pomoc. Když na ni obžalovaný zaútočil zezadu, uvedla, že si držela břicho s dítětem a prosila obžalovaného, aby se slitoval.

Útok směřoval na hlavu

Phungův obhájce ve středu v odvolání namítal, že počátek konfliktu nikdo neviděl. Upozornil také na chyby, které podle něj obsahuje protokol z libereckého soudu. V odvolání žádal, aby soud zmírnil právní kvalifikaci a uložil muži nižší trest. Státní zástupce v odvolání požadoval navýšení trestu o rok.

Smrž uvedl, že i když obžalovaný svádí vinu na poškozeného, nijak ho to nevyviňuje ani neomlouvá. Soudce upozornil na to, že útok obžalovaného byl rozhodný, směřoval na hlavu a je zázrak, že napadení lidé přežili.

„Je to skutečně pouze dílem náhody,“ doplnil Smrž. V dnešním rozsudku pouze formálně snížil odškodné, které má Phung páru vyplatit. Původně měl páru zaplatit 2,6 milionu korun, část peněz už však Phung uhradil.

